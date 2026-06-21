No es por el shampoo: el error que muchas cometen al lavarse el pelo y que acelera la caída capilar

Lavarse el pelo. Foto: Magnific.

Tener el pelo sano no depende solamente del shampoo que se utiliza o de la alimentación, también hay otros factores que deben tenerse en cuenta para evitar el quiebre o incluso la caída. De hecho, muchas personas creen que lavarse el pelo con frecuencia provoca mayor caída capilar, pero sin embargo, la medicina sostiene que el problema principal suele estar en otros hábitos que dañan el cuero cabelludo.

En este sentido, la prestigiosa institución médica Mayo Clinic explica que una persona puede perder entre 50 y 100 cabellos por día como parte del ciclo natural de crecimiento del pelo. Además, insiste en que la caída se vuelve un problema cuando el cabello nuevo no reemplaza al que se desprende o cuando existen factores como cambios hormonales, estrés, enfermedades o determinados peinados y tratamientos agresivos.

Lavarse el pelo. Foto: Freepik.

En este sentido, remarca también que uno de los errores más frecuentes sí ocurre durante el lavado, pero que tiene que ver principalmente con la forma en la que se manipula al cabello mojado, un momento en el que se vuelve especialmente vulnerable.

Uno de los errores más frecuentes ocurre durante el lavado y tiene que ver con la forma en que se manipula el cabello cuando está mojado, un momento en el que se vuelve especialmente vulnerable.

Como cuidar el cabello mojado Foto: Freepik.

¿Ducharse puede aumentar la pérdida de cabello?: qué dicen los expertos

Según Mayo Clinic, el pelo mojado es más propenso a sufrir daños. Por eso, tirar con fuerza al desenredarlo, frotarlo de manera agresiva con la toalla o cepillarlo bruscamente puede favorecer el quiebre de las fibras capilares y dar la sensación de una caída más intensa. Los dermatólogos recomiendan tratar el cabello con suavidad después de lavarlo, utilizar peines de dientes anchos y evitar cualquier acción que genere una tensión excesiva sobre las hebras.

Además, los peinados muy tirantes, como colas de caballo ajustadas, trenzas o recogidos permanentes, pueden provocar alopecia por tracción, un tipo de pérdida capilar causada por el estrés constante sobre los folículos pilosos.

Pero… ¿Lavarse todos los días hace caer el pelo?, uno de los mitos más extendidos es que el shampoo provoca caída del cabello. Sin embargo, los especialistas señalan que durante el lavado suelen desprenderse pelos que ya estaban en fase de caída y que habrían terminado cayéndose de todos modos.

Cuidado del pelo. Foto: Magnific

Al respecto, Mayo Clinic indica que la pérdida capilar está relacionada principalmente con factores genéticos, hormonales, enfermedades, estrés o ciertos tratamientos médicos, y no con la frecuencia del lavado. Por el contrario, mantener el cuero cabelludo limpio ayuda a eliminar grasa, restos de productos y células muertas que pueden afectar la salud capilar.

Paso a paso, cómo cuidar el cabello para prevenir daños

Para reducir el riesgo de quiebre y proteger el pelo, los especialistas recomiendan:

Desenredar el cabello con suavidad, especialmente cuando está húmedo.

Utilizar peines de dientes anchos en lugar de cepillos agresivos.

Evitar frotar con fuerza el pelo al secarlo.

Limitar el uso de planchitas, rizadores y tratamientos térmicos intensos.

Reducir la tensión causada por peinados demasiado ajustados.

Consultar a un dermatólogo ante una caída persistente o repentina.

La clave no está en lavar menos el cabello, sino en hacerlo correctamente. Un lavado suave, acompañado de buenos hábitos de cuidado, puede ayudar a mantener un cuero cabelludo saludable y minimizar el daño que favorece el debilitamiento capilar.