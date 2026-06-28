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Chau paleta y roast beef: el corte de carne más barato, rendidor y fácil de cocinar para tus guisos de invierno

Cuando bajan las temperaturas, no hay nada mejor que un guiso casero para resolver una comida caliente, rendidora y con mucho sabor.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
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Fácil
Preparación:
20 min
Cocción:
1 hr 30 min
Total:
1 hr 30 min
Porciones:
4
Guiso; comida; receta.
Guiso; comida; receta. Foto: Unsplash.
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Hacer un guiso es la opción ideal para el invierno, porque en pocos pasos podés lograr un plato completo sin necesidad de estar horas en la cocina. Una receta válida para hacerla vegetariana o con alguna proteína animal, que en este caso es tortuguita.

Muchas veces se asocia el guiso con recetas largas, pero lo cierto es que con algunos ingredientes bien elegidos y una buena base de cocción se puede lograr un resultado excelente. La clave está en trabajar bien los sabores desde el inicio.

Guiso; comida; receta. Foto: Unsplash.

Tortuguita: qué lo vuelve tan elegido a este corte de carne en invierno

La tortuguita es uno de los cortes de carne más elegidos en invierno porque resulta ideal para cocciones largas, como guisos, estofados, pucheros y carnes al horno. Aunque es un corte magro y firme, el calor lento la vuelve muy tierna y jugosa.

Además, absorbe muy bien los sabores de caldos, verduras y especias, rinde para varias porciones y suele tener un precio más accesible que otros cortes, lo que la convierte en una opción práctica y económica para los días de frío.

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Cómo aprovechar en recetas de invierno

La tortuguita es un corte muy versátil que luce su mejor versión en preparaciones de cocción lenta. Puede usarse para hacer guisos, estofados, pucheros, carne al horno o braseada, ya que el tiempo de cocción la vuelve más tierna y jugosa.

Lentejas, guiso.

Una opción rendidora: en qué otras preparaciones se puede usar este corte de carne

Además de los clásicos guisos y estofados de invierno, la tortuguita puede aprovecharse en muchas otras recetas. Al cocinarla lentamente y desmenuzarla, es ideal para empanadas, sándwiches de carne, tacos o pastas rellenas.

También puede prepararse al horno, braseada con verduras o incluso en milanesas, siempre que se corte en fetas finas. Su buen rendimiento y su capacidad para absorber sabores la convierten en una alternativa práctica y económica para distintas comidas familiares.

Receta de guiso exprés para hacer con tortuguita

Ingredientes para hacer un rico guiso exprés

  • 1 lata de lentejas
  • 1 lata de garbanzos
  • 2 dientes de ajo bien picados
  • 1/2 cebolla
  • 2 zanahorias ralladas o cortadas en cubitos
  • 200 gramos de zapallo
  • 1 litro de caldo
  • Corte de carne tortuguita

Paso a paso: cómo preparar un guiso rápido y sabroso

  1. Lavar muy bien todas las verduras.
  2. Picar el ajo y la cebolla.
  3. Cortar en cubos o rallar la zanahoria y el zapallo.
  4. Lavar las legumbres a utilizar y preparar el caldo.
  5. En una olla colocar un poco de aceite y saltear la cebolla y el ajo.
  6. Cuando esté dorado, agregar unos trozos de carne. Sellar la carne, y luego sumar el resto de las verduras y el caldo.
  7. Cocinar a fuego medio por 20 minutos.
  8. Sazonar con sal, pimienta, pimentón, comino o el condimento que sea de tu preferencia.
RecetaguisosComidaInvierno
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

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