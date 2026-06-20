Plantas de invierno: el secreto de las camelias para florecer en invierno y mantenerse radiantes durante meses

Camelia, flor. Foto: Unsplash

Cuando gran parte de las plantas entra en reposo, hay una que se convierte en la gran protagonista del invierno gracias a su espectacular floración: las camelias. Sus flores, que pueden presentarse en tonos blancos, rosados, rojos y hasta bicolores, aportan vida y elegancia a los espacios exteriores cuando más se necesita.

Originarias de Asia oriental, estas plantas ornamentales son apreciadas por su resistencia al frío y por la belleza de sus flores, que pueden mantenerse durante varias semanas. Además, son una excelente alternativa para quienes desean incorporar color al jardín sin recurrir a especies de temporada más delicadas.

las camelias son plantas de invierno Foto: Pinterest

Sin embargo, para que las camelias luzcan en todo su esplendor durante el invierno, es importante prestar atención a algunos cuidados específicos relacionados con la ubicación, el riego y el tipo de suelo en el que se desarrollan.

Camelia, la planta que florece en pleno invierno

Las camelias destacan por su capacidad de florecer en los meses más fríos, cuando muchas otras especies ornamentales reducen su actividad. Dependiendo de la variedad, la floración puede comenzar a finales del otoño y extenderse hasta principios de la primavera.

Su resistencia a las bajas temperaturas las convierte en una opción ideal para jardines y balcones. Aunque toleran el frío, es recomendable protegerlas de las heladas extremas y de los vientos fuertes que podrían afectar sus flores y brotes.

las camelias son plantas de invierno Foto: Pinterest

Para cuidar esta planta y que crezca sana y fuerte, hay que tener en cuenta que uno de sus aspectos más importantes es la ubicación dentro del hogar, ya que prefieren los espacios con buena iluminación, pero sin recibir sol directo durante las horas más intensas del día.

En cuanto al riego, necesitan mantener el sustrato ligeramente húmedo, especialmente durante la época de floración. Sin embargo, es fundamental evitar los encharcamientos, ya que el exceso de agua puede dañar sus raíces.

Si se cultivan en macetas, es importante que cuenten con un buen drenaje y suficiente espacio para el desarrollo radicular. En el jardín, conviene plantarlas en sectores protegidos y con suelo rico en materia orgánica.

las camelias son plantas de invierno Foto: Pinterest

Además, es importante destacar que durante el invierno no suelen requerir grandes cantidades de fertilizante, pero sí pueden beneficiarse de aportes específicos para plantas acidófilas al finalizar la floración. Esto permitirá fortalecer el crecimiento y estimular una nueva temporada de flores.

También es recomendable retirar las flores marchitas y las ramas dañadas para favorecer la ventilación y conservar un aspecto prolijo. Con estos cuidados básicos, las camelias pueden convertirse en uno de los grandes atractivos del jardín durante los meses más fríos, aportando color, elegancia y vida cuando el resto de la vegetación parece descansar.