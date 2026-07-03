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¿Sabés la diferencia entre rocío, escarcha y helada? Esto explica el Servicio Meteorológico Nacional

Suelen aparecer en las frías mañanas de invierno, pero no son lo mismo. El SMN explicó cómo se forman y cuáles son sus diferencias sustanciales.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Nieve, frio, invierno
Nieve, frio, invierno Foto: Freepik
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Con la llegada del invierno y las temperaturas bajo cero en distintos puntos del país, es habitual encontrar el pasto mojado, los autos cubiertos de hielo e incluso ver las calles con heladas. Sin embargo, aunque parecen sinónimos, en realidad describen fenómenos meteorológicos diferentes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó que el rocío, la escarcha y la helada tienen en común que se producen cerca de la superficie terrestre, generalmente durante la madrugada o las primeras horas de la mañana, pero su formación depende de la temperatura y del estado en el que se encuentra el agua.

Frio, mujeres, organismo. Foto: Unsplash
¿Cuándo se forma helada y escarcha en invierno?

Conocer las diferencias no solo ayuda a comprender mejor el pronóstico del tiempo, sino también a entender el impacto que estos fenómenos pueden tener en la agricultura, la circulación y las actividades cotidianas.

¿Qué es el rocío?

El rocío se forma cuando el vapor de agua presente en el aire se condensa sobre superficies frías, como hojas, pasto, techos o vehículos. Esto ocurre cuando la temperatura de esas superficies desciende hasta alcanzar el llamado “punto de rocío”, pero permanece por encima de los 0 °C. En ese caso, el agua pasa del estado gaseoso al líquido y aparecen pequeñas gotas. Es uno de los fenómenos más frecuentes durante las mañanas frescas y con cielo despejado.

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Rocío Foto: Freepik

¿Qué es la escarcha?

La escarcha también se forma a partir del vapor de agua del aire, pero existe una diferencia fundamental: la temperatura de la superficie es inferior a los 0 °C.

En estas condiciones, el vapor de agua no se convierte en líquido, sino que pasa directamente al estado sólido mediante un proceso conocido como sublimación inversa o deposición. El resultado es esa característica capa blanca de pequeños cristales de hielo que suele cubrir el césped, las plantas, los techos y los parabrisas durante las mañanas más frías.

Escarcha Foto: Freepik

¿Qué es una helada?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, una helada ocurre cuando la temperatura del aire, medida a la altura habitual de observación meteorológica (1,5 metros sobre el suelo), alcanza los 0 °C o desciende por debajo de ese valor.

Es importante destacar que una helada no siempre produce escarcha visible. Si el ambiente es muy seco, la temperatura puede estar bajo cero sin que se formen cristales de hielo sobre las superficies. Por eso, una mañana puede registrarse una helada aunque no se observe el típico color blanco sobre el pasto o los autos.

Nieve, frio, invierno Foto: Freepik

Cuál es la diferencia entre rocío, escarcha y helada

La principal diferencia radica en la temperatura y en el estado en el que queda el agua: en el rocío, las gotas se forman con agua líquida porque la superficie está fría, pero por encima de los 0 °C. Con la escarcha, el vapor de agua se transforma directamente en cristales de hielo porque la superficie está por debajo de los 0 °C. Por otro lado, la helada es un fenómeno meteorológico que indica que la temperatura del aire llegó a 0 °C o menos, con o sin formación de escarcha.

Aunque suelen ocurrir en las mismas condiciones de noches despejadas y poco viento, cada uno responde a un proceso físico diferente.

La diferencia entre rocío, escarcha y helada no es solo una cuestión de vocabulario. Las heladas pueden provocar daños importantes en cultivos, afectar la vegetación y generar riesgos para la circulación debido a la formación de hielo sobre calles y rutas.

ClimaInviernoServicio Meteorológico NacionalCuriosidades
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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