Cambia el tránsito en Mar del Plata: cómo es el nuevo método de estacionamiento y qué pasa con las multas

Cómo es el nuevo método de estacionamiento en Mar del Plata

A partir de este lunes 13 de julio el tránsito en Mar del Plata dejó de ser como hasta ahora debido a la implementación del nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM Mobile), una modalidad completamente digital que empuja a los conductores a una nueva forma de gestionar el tiempo de permanencia en la vía pública.

Para utilizar el servicio, los automovilistas deberán descargar la aplicación SEM Mobile, desde donde podrán iniciar y finalizar el estacionamiento, realizar pagos, consultar información en tiempo real y acceder a las distintas funcionalidades del sistema.

Desde el Municipio sostienen que el objetivo es simplificar el sistema y agilizar los controles, mientras que algunos usuarios y vecinos cuestionan la obligatoriedad de utilizar una aplicación para acceder a todas las funciones.

Cómo funciona el nuevo estacionamiento medido en Mar del Plata

Con la implementación del SEM Mobile, el estacionamiento medido pasa a administrarse de forma digital. Además de seguir contando con los puntos de venta habilitados para quienes prefieran realizar la gestión de manera presencial, los usuarios ahora podrán abonar el servicio desde la aplicación, incluso utilizando billeteras virtuales.

Una de las modificaciones más importantes es que ya no es necesario regresar al vehículo para colocar el comprobante, sino que a partir de ahora, el control es completamente electrónico mediante la patente del automóvil, por lo que los inspectores verificarán el pago directamente desde el sistema.

Tips si vas a Mar del Plata Foto: La Capital

En cuanto al tiempo de estacionamiento, este tendrá una modalidad más flexible: después de la primera hora, el cobro se fraccionará cada 15 minutos, lo que permitirá pagar únicamente por el tiempo efectivamente utilizado.

La aplicación también permite consultar el saldo disponible, comprar crédito, transferir saldo entre usuarios, acceder al historial de transacciones y visualizar el mapa de las zonas alcanzadas por el estacionamiento medido. También se puede iniciar y finalizar el estacionamiento directamente desde el celular, además de recibir notificaciones sobre el estado del servicio.

Qué pasa con las multas y cómo descargar la aplicación

Para utilizar el sistema se debe descargar la aplicación SEM Mobile en el celular (desde Google Play o IOS) y completar un breve registro:

Seleccionar la opción “Registrate” Ingresar un número de teléfono celular junto con la compañía telefónica Esperar el envío de una clave de acceso por SMS, que deberá modificarse durante el primer ingreso

Los conductores que ya utilizaban el sistema anterior podrán recuperar su cuenta y conservar el saldo disponible, sin necesidad de comenzar nuevamente el proceso.

Cabe señalar que en caso de recibir una infracción vinculada al estacionamiento medido, el nuevo esquema establece un mecanismo diferente, ya que los usuarios dispondrán de 24 horas para acceder al pago inmediato mediante un código QR disponible en la aplicación o en los puntos habilitados. Si ese plazo vence sin realizar el pago, el acta será remitida al Juzgado Municipal de Faltas para continuar con el procedimiento correspondiente.

El sistema mantiene los siguientes horarios de funcionamiento:

Temporada de invierno: de lunes a sábados, de 8 a 20, entre el 16 de marzo y el 15 de diciembre.

Temporada de verano: de lunes a sábados, de 8 a 23, entre el 16 de diciembre y el 15 de marzo.

Con esta implementación, Mar del Plata apuesta por un modelo completamente digital para administrar el estacionamiento medido, un cambio que impactará tanto en los residentes como en los miles de turistas que visitan cada año uno de los destinos más importantes de la Costa Atlántica.