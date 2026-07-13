“No quiere salir de casa”: el desgarrador relato de la madre de la nena de 7 años secuestrada en Misiones

Horror en Misiones: un adolescente raptó a una menor y habría intentado abusar de ella detrás de una arboleda Foto: captura video

La angustia y el miedo se instalaron de forma definitiva en el corazón de una familia de Campo Grande, Misiones. Tras el dramático secuestro de una nena de 7 años a manos de un adolescente de 17, Micaela G., la madre de la menor, decidió romper el silencio para relatar el calvario que atraviesa su hija y brindar detalles escalofriantes de los segundos que separaron la vida de la muerte de su pequeña.

El presentimiento de una madre: el grito que lo cambió todo

El fatídico viernes comenzó como cualquier otra mañana en la tranquila localidad misionera de Campo Grande. La pequeña, cuya identidad se resguarda por cuestiones legales, decidió ir al kiosco de su abuela, ubicado a tan solo una cuadra de su vivienda, para comprar galletitas. Aunque nunca solía salir sin compañía, un descuido doméstico provocó que la menor caminara sola por la calle de tierra, momento en que fue captada por las cámaras de seguridad mientras el agresor la acechaba.

“D. nunca sale sola, pero esta vez fue un segundo. En un momento escuché un grito ahogado y mi corazón se paralizó”, recordó Micaela en diálogo con medios locales. Ese “grito ahogado” activó el instinto maternal más profundo. Inmediatamente, la mujer alertó a su esposo con una frase desesperada: “Algo le pasó a la nena”. Aunque en un primer instante pensó que la menor podía estar siendo atacada por perros de la cuadra, la realidad era infinitamente más oscura.

Un rescate al límite y la huida del atacante en Campo Grande

Al escuchar la advertencia de su esposa, el padre de la nena salió corriendo a la calle de manera desesperada. Fue en ese trayecto donde escuchó un segundo pedido de auxilio que guio sus pasos directos hacia una arboleda espesa a la vera del camino.

Investigan a un adolescente por presunto rapto y abuso de una menor en Misiones. Foto: captura cámaras de seguridad.

Allí se topó con la peor escena: el adolescente de 17 años tenía acorralada a la menor tras haberle tapado la boca por la fuerza. Al verse descubierto por el enfurecido padre, el secuestrador soltó a la niña y escapó a toda velocidad entre la vegetación.

Micaela reflexionó sobre la furia de aquel momento y el destino que pudo haber cambiado la vida de su esposo: “Mi marido corrió para atraparlo pero no llegó a alcanzar al degenerado. Hoy pienso que, menos mal que no lo agarró, porque de haberlo hecho, el que estaría preso hoy sería mi esposo”.

La amenaza del cuchillo y las graves secuelas psicológicas

La investigación policial confirmó que el sospechoso utilizó un arma blanca para amedrentar a la víctima. La propia madre detalló cómo la nena logró resistirse a pesar del pánico extremo que sentía al ver el arma.

La amenaza: El agresor le exhibió un cuchillo y le advirtió que si gritaba “la iba a hincar” (apuñalar).

La resistencia: A pesar de tener la boca tapada por las manos del atacante, la pequeña forcejeó y logró emitir los gritos que alertaron a sus padres.

El trauma actual: Las consecuencias emocionales en la menor son profundas y preocupantes. “Ella quedó muy mal. Ahora no quiere salir afuera de la casa y se desespera por completo si su papá se aleja aunque sea unos metros”, lamentó Micaela con profunda tristeza.

La situación judicial del adolescente detenido en Misiones

Luego de que la familia radicara la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la zona, la Policía de Misiones inició un intenso rastrillaje. El análisis de las cámaras de seguridad de los vecinos del barrio fue clave para identificar rápidamente al sospechoso por su vestimenta y fisonomía.

Pocas horas después del ataque, el adolescente de 17 años fue localizado y demorado por las fuerzas de seguridad. La Justicia determinó su traslado inmediato al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de la ciudad de Oberá, donde permanece alojado bajo estricta custodia.

Por su parte, las autoridades provinciales ya activaron el protocolo de atención integral y contención psicológica para la pequeña víctima y su entorno familiar, quienes intentan procesar una pesadilla de la que se salvaron gracias a un milagroso y rápido rescate familiar.