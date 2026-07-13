Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

“No quiere salir de casa”: el desgarrador relato de la madre de la nena de 7 años secuestrada en Misiones

La mamá de la pequeña víctima rompió el silencio tras el dramático rescate en Campo Grande. Reveló cómo el instinto maternal y un grito ahogado evitaron una tragedia.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Horror en Misiones: un adolescente raptó a una menor y habría intentado abusar de ella detrás de una arboleda
Horror en Misiones: un adolescente raptó a una menor y habría intentado abusar de ella detrás de una arboleda Foto: captura video
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La angustia y el miedo se instalaron de forma definitiva en el corazón de una familia de Campo Grande, Misiones. Tras el dramático secuestro de una nena de 7 años a manos de un adolescente de 17, Micaela G., la madre de la menor, decidió romper el silencio para relatar el calvario que atraviesa su hija y brindar detalles escalofriantes de los segundos que separaron la vida de la muerte de su pequeña.

El presentimiento de una madre: el grito que lo cambió todo

El fatídico viernes comenzó como cualquier otra mañana en la tranquila localidad misionera de Campo Grande. La pequeña, cuya identidad se resguarda por cuestiones legales, decidió ir al kiosco de su abuela, ubicado a tan solo una cuadra de su vivienda, para comprar galletitas. Aunque nunca solía salir sin compañía, un descuido doméstico provocó que la menor caminara sola por la calle de tierra, momento en que fue captada por las cámaras de seguridad mientras el agresor la acechaba.

“D. nunca sale sola, pero esta vez fue un segundo. En un momento escuché un grito ahogado y mi corazón se paralizó”, recordó Micaela en diálogo con medios locales. Ese “grito ahogado” activó el instinto maternal más profundo. Inmediatamente, la mujer alertó a su esposo con una frase desesperada: “Algo le pasó a la nena”. Aunque en un primer instante pensó que la menor podía estar siendo atacada por perros de la cuadra, la realidad era infinitamente más oscura.

Un rescate al límite y la huida del atacante en Campo Grande

Al escuchar la advertencia de su esposa, el padre de la nena salió corriendo a la calle de manera desesperada. Fue en ese trayecto donde escuchó un segundo pedido de auxilio que guio sus pasos directos hacia una arboleda espesa a la vera del camino.

Contenido Recomendado

Horror en Misiones:un adolescente raptó a una menor y habría intentado abusar de ella detrás de una arboleda

Horror en Misiones: un adolescente raptó a una menor y habría intentado abusar de ella detrás de una arboleda

Falsos empleos y explotación sexual:desarticularon una red de trata y rescataron a ocho víctimas

Falsos empleos y explotación sexual: desarticularon una red de trata y rescataron a ocho víctimas
Investigan a un adolescente por presunto rapto y abuso de una menor en Misiones. Foto: captura cámaras de seguridad.

Allí se topó con la peor escena: el adolescente de 17 años tenía acorralada a la menor tras haberle tapado la boca por la fuerza. Al verse descubierto por el enfurecido padre, el secuestrador soltó a la niña y escapó a toda velocidad entre la vegetación.

Micaela reflexionó sobre la furia de aquel momento y el destino que pudo haber cambiado la vida de su esposo: “Mi marido corrió para atraparlo pero no llegó a alcanzar al degenerado. Hoy pienso que, menos mal que no lo agarró, porque de haberlo hecho, el que estaría preso hoy sería mi esposo”.

La amenaza del cuchillo y las graves secuelas psicológicas

La investigación policial confirmó que el sospechoso utilizó un arma blanca para amedrentar a la víctima. La propia madre detalló cómo la nena logró resistirse a pesar del pánico extremo que sentía al ver el arma.

  • La amenaza: El agresor le exhibió un cuchillo y le advirtió que si gritaba “la iba a hincar” (apuñalar).
  • La resistencia: A pesar de tener la boca tapada por las manos del atacante, la pequeña forcejeó y logró emitir los gritos que alertaron a sus padres.
  • El trauma actual: Las consecuencias emocionales en la menor son profundas y preocupantes. “Ella quedó muy mal. Ahora no quiere salir afuera de la casa y se desespera por completo si su papá se aleja aunque sea unos metros”, lamentó Micaela con profunda tristeza.

La situación judicial del adolescente detenido en Misiones

Luego de que la familia radicara la denuncia en la Comisaría de la Mujer de la zona, la Policía de Misiones inició un intenso rastrillaje. El análisis de las cámaras de seguridad de los vecinos del barrio fue clave para identificar rápidamente al sospechoso por su vestimenta y fisonomía.

Pocas horas después del ataque, el adolescente de 17 años fue localizado y demorado por las fuerzas de seguridad. La Justicia determinó su traslado inmediato al Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) de la ciudad de Oberá, donde permanece alojado bajo estricta custodia.

Por su parte, las autoridades provinciales ya activaron el protocolo de atención integral y contención psicológica para la pequeña víctima y su entorno familiar, quienes intentan procesar una pesadilla de la que se salvaron gracias a un milagroso y rápido rescate familiar.

Abuso sexualViolaciónDetenciónMisiones
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Horror en Misiones:un adolescente raptó a una menor y habría intentado abusar de ella detrás de una arboleda

    Horror en Misiones: un adolescente raptó a una menor y habría intentado abusar de ella detrás de una arboleda

  2. El misterio de Cecilia Giubileo:la médica que desapareció del hospital y nunca fue encontrada

    El misterio de Cecilia Giubileo: la médica que desapareció del hospital y nunca fue encontrada

  3. Horror en un hospital de Caballito:detuvieron a un enfermero acusado de abusar de una paciente de 86 años

    Horror en un hospital de Caballito: detuvieron a un enfermero acusado de abusar de una paciente de 86 años

  4. Falsos empleos y explotación sexual:desarticularon una red de trata y rescataron a ocho víctimas

    Falsos empleos y explotación sexual: desarticularon una red de trata y rescataron a ocho víctimas

  5. Atropelló, mató y escapó sin asistir a la víctima:fue detenido en Avellaneda tras una investigación con cámaras de seguridad

    Atropelló, mató y escapó sin asistir a la víctima: fue detenido en Avellaneda tras una investigación con cámaras de seguridad
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reunió a legisladores de LLA para anticipar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Javier Milei reunió a legisladores de LLA para anticipar los detalles de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

Facundo Leal fue indagado por el caso ARSAT:entregó un escrito y no respondió preguntas

Caso Skanska:condenaron a 5 años de prisión a Julio De Vido, José López y Néstor Ulloa

Javier Milei insiste con la reforma del Banco Central:recibe a legisladores en la Casa Rosada

Economía

Jubilados ANSES:quiénes no cobran el bono de $70.000 en julio y cuál es el tope de ingresos

Jubilados ANSES: quiénes no cobran el bono de $70.000 en julio y cuál es el tope de ingresos

Cada vez menos argentinos compran carne vacuna:qué elección la desplazó y los cortes que sorprendieron a los consumidores

Guía de salarios de salud en julio 2026:cuánto cobrarán médicos, enfermeros y otros profesionales, según su categoría

Se prorrogó la emergencia eléctrica en todo el país:qué implica la medida y cómo afecta a los usuarios

Internacionales

El número de muertos por los terremotos en Venezuela llegó a 4.561:hay más de 16.700 heridos

El número de muertos por los terremotos en Venezuela llegó a 4.561: hay más de 16.700 heridos

El megabuque que busca convertirse en una ciudad permanente sobre el mar:podrían vivir hasta 80.000 personas

El video de la tragedia:un militar chileno embistió una feria con su auto y mató a seis personas en Viña del Mar

Una “ciudad-aeropuerto” en Sudamérica:construyen una impactante terminal que será capaz de albergar a 40 millones de personas