Así es la casa de Lisandro Martínez y su pareja Muriel López Benítez en Mánchester

Lisandro Martínez juega en el Manchester United. Foto: IMAGO/STEINSIEK.CH via Reuters C

Lisandro Martínez juega en el Manchester United desde el 2022, año en el que se mudó con su novia, Muriel López Benítez, hacia la ciudad del norte de Inglaterra. La pareja se conoció en 2013 cuando ambos apenas tenían 15 años y vivían en la ciudad de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. El encuentro fue de manera casual gracias a amigos en común y, desde entonces, permanecen juntos. De hecho, en marzo de 2025, le dieron la bienvenida a Aurora, su primera hija.

La familia vive en una casa ubicada en la ciudad de Mánchester que destaca por su estilo moderno y natural. Entre la paleta de colores que posee la construcción se encuentran tonos neutros, grises negros y blancos. A simple vista, la vivienda posee una estética minimalista acompañada de adornos funcionales y obras de arte.

Uno de los ventanales de la casa de Lisandro Martínez. Foto: Instagram Muri López Benitez

Además, algunas de las habitaciones que han mostrado tanto “Licha” como la propia Muriel en sus redes sociales posee cortinados de terciopelo en color gris y mesadas de madera también oscuras.

El ingreso a la casa de Lisandro Martínez. Foto: Instagram Muri López Benitez

La casa de Lisandro Martínez: estética moderna y sofisticada

Por otro lado, la casa de Lisandro Martínez y Muriel López Benítez también tiene importantes ventanales que permiten el ingreso de luz natural al inmueble, sobre todo, en espacios dispuestos de la cocina y sala de estar.

La vivienda del futbolista, además, posee terminaciones en símil mármol y madera, que le dan un aspecto de mayor calidez al lugar. A su vez, la pareja decidió sumar para adornar el inmueble alfombras y sillones en una gama de colores similares.

Lisandro y su pareja le dieron la bienvenida a su primera hija en marzo de 2025. Foto: Instagram Muri López Benitez

Algunos de los rincones tienen grandes espejos y plantas de interior que le dan un toque entre glamoroso y natural. Por otra parte, la casa de Martínez cuenta con una chimenea ubicada en el living y acompañada también de una decoración sofisticada y contemporánea.

Quién es Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez

Muriel López Benítez es un año menor que Lisandro Martínez, tiene 27 años y hoy se destaca por ser influencer, referente de moda y beauty. Antes de mudarse a Inglaterra, la joven participaba del Carnaval de Gualeguay como bailarina y artista de las comparsas de esa ciudad de Entre Ríos.

Lisandro Martínez con Muri López Benítez con Polo, el bulldog francés que adoptaron. Foto: Instagram Muri López Benitez

De hecho, cuando comenzó su relación con Lisandro Martínez, una de las cosas que más los unía era el amor por las comparsas de Gualeguay. Muri López Benítez comentó que cuando su pareja jugaba en Defensa y Justicia y Newell’s Old Boys, los fines de semana regresaba a su ciudad natal para ayudarla a prepararse para el espectáculo. “Me alentaba y me esperaba al final del trayecto”, recordó.