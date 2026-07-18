Final del Mundial 2026: todos los detalles de la ceremonia de clausura y el show del entretiempo

Ceremonia de apertura del Mundial 2026. Foto: REUTERS

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España estará marcada por una impresionante ceremonia de clausura y un show de medio tiempo, al estilo Super Bowl, que dará que hablar por la cantidad de artistas de renombre con los que contará.

La ceremonia de clausura tendrá lugar a las 14:30 hora argentina, 90 minutos antes del inicio de la final.

Post Malone encabezará el show mientras que otras celebridades del mundo de la música y el entretenimiento como Tom Cruise, los cantantes Robbie Williams y Laura Pausini, la artista Nicole Scherzinger o el streamer IShowSpeed también darán el presente.

Robbie Williams volverá a la Argentina este año. Foto: Sony Music

La cantante Jennifer Hudson, ganadora de los EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony), será la encargada de interpretar una versión “especial” del himno nacional de Estados Unidos.

Show de medio tiempo

La FIFA tiene previsto también un espectáculo musical en el descanso por primera vez en la historia del torneo, en el que actuarán Shakira, Madonna, el grupo surcoreano de K-Pop BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay.

La artista colombiana se presentó en el campo de juego previo al partido entre México y Sudáfrica. Foto: REUTERS

El espectáculo del medio tiempo, propio del deporte estadounidense y mundialmente famoso por el Super Bowl, hará que el descanso de la final del Mundial dure más de los 15 minutos reglamentarios. Según aclaró Gianni Infantino, será de 17 minutos, cuando se especulaba que podía extenderse unos 30 minutos.

El espectáculo de la final del Mundial apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.

El show contará además con los personajes de Plaza Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy del show de los Muppets, “reforzando el enfoque educativo del evento”, destacaron la FIFA y Global Citizen.