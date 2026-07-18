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El escándalo de prostitución que casi arruina la carrera del árbitro de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Su carrera, el episodio judicial de 2020 y el respaldo que recibió tras ser liberado sin cargos.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Slavko Vincic, el árbitro esloveno de Argentina-Arabia Saudita. Foto: UEFA.
Slavko Vincic, el árbitro esloveno de Argentina-Arabia Saudita. Foto: UEFA.
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El mundo del fútbol tiene la mirada fija en el MetLife Stadium. La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España promete ser un choque histórico. Sin embargo, en las horas previas al pitazo inicial, las portadas de los principales medios internacionales no solo hablan de Lionel Messi, Lamine Yamal o las tácticas de los entrenadores. El verdadero foco de atención se ha desviado hacia el hombre de negro: Slavko Vinčić, el árbitro designado por la FIFA para impartir justicia en el partido más importante del planeta.

Detrás de su impecable reputación actual en el arbitraje de élite se esconde un episodio turbio que casi destruye su vida profesional y personal para siempre. En mayo de 2020, el colegiado esloveno pasó de las canchas europeas a los titulares de la sección policial tras verse involucrado en un masivo escándalo de prostitución, drogas y armas.

¿Quién es Slavko Vinčić? El juez de la gran final que tocó fondo en una cabaña VIP

Para entender el impacto de la noticia, hay que retroceder a los meses más estrictos de la pandemia. Slavko Vinčić, quien ya era un árbitro respetado en los torneos de la UEFA, fue detenido por la policía de Bosnia y Herzegovina durante una redada en una lujosa propiedad en la ciudad de Bijeljina. Lo que parecía una reunión social cualquiera resultó ser, según las investigaciones judiciales, una red clandestina vinculada a la explotación sexual y al narcotráfico.

Slavko Vinčić el árbitro de la final del Mundial.
Slavko Vinčić, el árbitro elegido por la FIFA para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Foto: REUTERS

El operativo policial terminó con la detención de un grupo liderado por Tijana Maksimović, una conocida figura mediática local acusada de organizar redes de prostitución. En el lugar, las autoridades secuestraron cocaína, armas de fuego de alto calibre y una gran cantidad de dinero en efectivo. Entre los presentes, para sorpresa del fútbol mundial, se encontraba el réferi esloveno.

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De la detención policial a las explicaciones oficiales ante la UEFA

La noticia de su arresto corrió como la pólvora. En su momento, la carrera de Vinčić pendió de un hilo. Una condena o una vinculación directa lo habrían expulsado de por vida de cualquier competición regulada por la FIFA. No obstante, el colegiado siempre defendió su inocencia absoluta, asegurando que se trató de una fatídica coincidencia.

“Estaba sentado en una mesa con mi grupo de negocios, de repente vino la policía y pasó lo que pasó. No tengo nada que ver con el grupo que fue arrestado, ni elegí el lugar”, declaró Vinčić tras ser liberado.

Slavko Vinčić, árbitro esloveno elegido para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España
El esloveno Slavko Vinčić fue designado por la FIFA para dirigir la final del Mundial 2026 entre Argentina y España en el MetLife Stadium. Foto: EFE

El árbitro argumentó que viajó a Bosnia para mantener reuniones comerciales legítimas y que fue invitado a una cena en esa cabaña sin conocer las actividades ilícitas que allí se desarrollaban. Tras prestar declaración testimonial, las autoridades judiciales determinaron que Vinčić no formaba parte de la organización criminal y fue liberado sin cargos, permitiéndole regresar a Eslovenia.

El camino hacia la redención y la máxima confianza de la FIFA en 2026

A pesar del enorme golpe reputacional, la UEFA y la FIFA decidieron respaldarlo tras comprobar que legalmente estaba libre de culpa. Vinčić demostró una enorme fortaleza mental regresando a los terrenos de juego y dirigiendo partidos de altísima presión, incluyendo finales de la UEFA Champions League y la Europa League.

Su designación para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España es la prueba definitiva de que los organismos del fútbol decidieron dar vuelta la página de forma definitiva. Aunque el morbo mediático ha revivido los fantasmas de su detención en 2020, dentro de la cancha Vinčić es considerado uno de los jueces más capaces del momento para controlar las pulsaciones de un partido donde se juega la gloria eterna. El mundo espera que este domingo su nombre solo sea noticia por sus decisiones arbitrales y no por el fantasma de aquella noche en Bosnia.

Mundial 2026ÁrbitroEscándalo
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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