Di Stéfano, la estrella nacida en Argentina que jugó para la Selección Albiceleste y también hizo historia con España

Alfredo Di Stéfano brilló con la Albiceleste, hizo historia con España Foto: Archivo

Alfredo Di Stéfano no fue solamente un futbolista extraordinario. Fue una figura que atravesó fronteras, camisetas y épocas hasta convertirse en uno de los nombres más influyentes de la historia del fútbol mundial. Nacido en Buenos Aires el 4 de julio de 1926, el hombre que luego sería conocido como “La Saeta Rubia” construyó una carrera única: brilló en Argentina, dejó una huella profunda en Colombia, transformó al Real Madrid en una potencia europea y también vistió la camiseta de España tras haber jugado para la Selección Argentina.

El origen argentino de una leyenda mundial

Antes de ser símbolo del Real Madrid, Di Stéfano fue un producto del fútbol argentino. Sus primeros pasos importantes los dio en River Plate, club con el que debutó en la máxima categoría siendo muy joven. En 1947, con apenas 21 años, fue campeón del fútbol argentino y máximo goleador del torneo, una señal temprana de que no se trataba de un delantero común, sino de un jugador capaz de dominar todos los sectores de la cancha.

Su vínculo con la Selección Argentina también forma parte esencial de su historia. Di Stéfano jugó para la Albiceleste en 1947 y fue parte del equipo que ganó el Campeonato Sudamericano, actual Copa América. Según Britannica, disputó seis partidos con Argentina ese año, mientras que Real Madrid recuerda su etapa inicial como una de las bases de su prestigio internacional.

La Saeta Rubia: mucho más que un goleador

Di Stéfano era delantero, pero reducirlo a esa posición sería injusto. Atacaba, defendía, organizaba, presionaba y lideraba. En una época en la que los roles estaban mucho más marcados, él se movía con una libertad que anticipaba al futbolista moderno. El sitio oficial del Real Madrid lo define como un jugador que “atacaba, defendía, todo lo hacía bien”, una descripción que explica por qué su influencia fue tan amplia dentro y fuera del área.

Esa capacidad total lo convirtió en un adelantado a su tiempo. No esperaba la pelota, iba a buscarla. No vivía solo del gol, construía la jugada. No era únicamente una estrella individual, sino el eje de un equipo. Por eso, muchos historiadores lo ubican entre los grandes nombres del siglo XX, junto a figuras como Pelé, Diego Maradona y Johan Cruyff.

De River a Millonarios: el viaje que cambió su destino

La carrera de Di Stéfano tomó un giro decisivo en 1949, cuando una huelga en el fútbol argentino lo llevó a Colombia. Allí se sumó a Millonarios de Bogotá, uno de los equipos más fuertes de la época. Con el club colombiano ganó títulos locales y se transformó en una atracción continental, al punto de despertar el interés de los gigantes europeos. Britannica señala que con Millonarios conquistó cuatro ligas y fue máximo goleador en dos temporadas.

Ese paso por Colombia fue mucho más que una escala. Fue el trampolín que lo puso definitivamente en la vidriera internacional. El fútbol de Di Stéfano impactaba por su intensidad, su inteligencia y su voracidad competitiva. La leyenda empezaba a tomar forma antes de llegar al escenario donde alcanzaría su máxima dimensión: Madrid.

Real Madrid y la creación de una dinastía europea

En 1953, Alfredo Di Stéfano llegó al Real Madrid, y desde entonces la historia del club español cambió para siempre. Con él como líder, el equipo blanco construyó una era dorada que incluyó cinco Copas de Europa consecutivas entre 1956 y 1960, una hazaña que todavía ocupa un lugar privilegiado en la memoria del fútbol. Real Madrid destaca que esa conquista asombró al panorama internacional, mientras que Britannica remarca su rol central en aquel dominio europeo.

Durante sus once temporadas en el club, Di Stéfano ganó múltiples títulos, marcó cientos de goles y compartió equipo con otras figuras históricas como Ferenc Puskás, Paco Gento y Raymond Kopa. El propio Real Madrid registra 396 partidos oficiales y 308 goles con la camiseta blanca, además de un palmarés que incluye ocho Ligas, cinco Copas de Europa, una Copa Intercontinental y dos Balones de Oro, obtenidos en 1957 y 1959.

La curiosa historia de Di Stéfano con Argentina y España

Uno de los aspectos más particulares de su carrera fue su recorrido internacional. Di Stéfano jugó para la Selección Argentina, con la que ganó el Sudamericano de 1947, y más tarde representó a España, país del que obtuvo la nacionalidad tras su llegada al Real Madrid. Según Britannica, disputó 31 partidos con España entre 1957 y 1961 y convirtió 23 goles.

Sin embargo, hay un dato que todavía sorprende: Di Stéfano nunca jugó una Copa del Mundo. Distintas circunstancias deportivas, administrativas y físicas le impidieron disputar la máxima cita de selecciones, pese a ser considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Esa ausencia mundialista no disminuyó su grandeza, sino que incluso alimentó el mito alrededor de un jugador que no necesitó levantar una Copa del Mundo para entrar en la eternidad.

El legado eterno de un argentino universal

Alfredo Di Stéfano murió en Madrid el 7 de julio de 2014, tres días después de cumplir 88 años. Para entonces, su figura ya era patrimonio emocional de varias camisetas: River, Millonarios, Real Madrid, Argentina y España. Pocos futbolistas pueden explicar tantas historias al mismo tiempo. Pocos pueden ser reclamados por tantos hinchas, países y generaciones.

Su grandeza no se mide solamente en goles o trofeos. Se mide en influencia. Di Stéfano ayudó a definir qué debía ser un futbolista completo, cómo debía liderar una estrella y de qué manera un jugador podía cambiar la identidad de un club entero. Nació en Argentina, brilló con la Albiceleste, hizo historia con España y convirtió al Real Madrid en un gigante global. Esa es la dimensión real de Alfredo Di Stéfano: una leyenda sin una sola patria futbolera, porque su fútbol le pertenece al mundo.