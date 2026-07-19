Los mejores memes de Argentina vs España: del baño de Messi a Yamal a Cucurella y el cambio Montiel x Molina

La foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico. Foto: UNICEF/Barcelona

La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España no solo se juega en el Nueva York/Nueva Jersey Stadium, sino que también se siente en las redes sociales, las cuales antes, durante y después del partido siempre se llenan de memes cargados de ingenio y humor.

Este domingo 19 de julio, el mundo fútbol se encargó de darle un tono gracioso a un duelo cargado de nerviosismo. En esa línea, los apuntados fueron varios: la mítica foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal, el pelo de Marc Cucurella y el clásico cambio de Lionel Scaloni: Montiel por Molina.

Además, Internet se hizo eco del camino de Argentina hacia la gran final y las comparaciones con los españoles también se hicieron presente. A continuación, los mejores memes del partido.

Los mejores memes de Argentina-España

Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X

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