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Los mejores memes de Argentina vs España: del baño de Messi a Yamal a Cucurella y el cambio Montiel x Molina

La final de este domingo 19 de julio también juega en las redes sociales. Mirá las mejores imágenes cargadas de ingenio y humor.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico.
La foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal para un calendario benéfico. Foto: UNICEF/Barcelona
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La final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España no solo se juega en el Nueva York/Nueva Jersey Stadium, sino que también se siente en las redes sociales, las cuales antes, durante y después del partido siempre se llenan de memes cargados de ingenio y humor.

Este domingo 19 de julio, el mundo fútbol se encargó de darle un tono gracioso a un duelo cargado de nerviosismo. En esa línea, los apuntados fueron varios: la mítica foto de Lionel Messi bañando a Lamine Yamal, el pelo de Marc Cucurella y el clásico cambio de Lionel Scaloni: Montiel por Molina.

Además, Internet se hizo eco del camino de Argentina hacia la gran final y las comparaciones con los españoles también se hicieron presente. A continuación, los mejores memes del partido.

Los mejores memes de Argentina-España

Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Meme por la final del Mundial entre Argentina y España.
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Memes de Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial
Los mejores memes de Argentina-España. Foto: Captura X
Selección ArgentinaMundial 2026MemesSelección España
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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