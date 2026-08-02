Ni rojo ni dorado: el color que conquistará la Navidad 2026

El color que conquistará la Navidad 2026. Foto: Gemini

Durante años, el rojo y el dorado dominaron la decoración navideña en todo el mundo: desde las esferas del árbol hasta los centros de mesa, estos colores fueron sinónimo de fiesta. Pero las tendencias para la Navidad 2026 marcan un giro inesperado: el verde salvia se impuso como la gran novedad y ya se ve en vidrieras, revistas de decoración y redes sociales.

Este tono, suave y elegante, se inspira en la naturaleza y se consolida como la apuesta preferida de los interioristas europeos. Su aspecto relajado y sofisticado permite crear ambientes cálidos y modernos, alejados de las combinaciones tradicionales.

La tendencia acompaña el auge de los estilos nórdico, japandi y mediterráneo, donde predominan los colores neutros, los materiales naturales y una decoración más simple y armónica.

Por qué el verde salvia conquistó la decoración navideña

Los especialistas en decoración coinciden en que el verde salvia transmite calma y armonía, y combina con una amplia variedad de materiales y estilos.

El color que conquistará la Navidad. Foto: Gemini

Entre sus ventajas principales, destacan que:

Aporta elegancia sin ser estridente.

Se integra fácilmente con madera, lino y fibras naturales.

Funciona tanto en ambientes clásicos como modernos.

Ayuda a crear espacios luminosos y acogedores.

Puede usarse durante todo el año, no solo en las fiestas.

Por eso, cada vez más marcas lo incorporan en árboles, coronas, manteles y adornos navideños.

Cómo sumar el verde salvia a la decoración de las fiestas

No es necesario cambiar toda la decoración para sumarse a la tendencia. Con algunos detalles, se puede renovar el estilo de la casa y lograr un ambiente más natural y equilibrado.

Los decoradores recomiendan:

Incorporar esferas en verde salvia.

Elegir moños de lino o terciopelo en ese tono.

Combinarlo con blanco roto, beige o arena.

Sumar adornos de madera o cerámica.

Utilizar luces cálidas para potenciar la sensación de calidez.

El resultado es una Navidad más serena y sofisticada, sin perder el espíritu festivo.

Qué colores combinan mejor con el verde salvia

Una de las claves de esta tendencia está en las combinaciones. El verde salvia luce especialmente bien junto a:

Blanco cálido.

Beige.

Arena.

Marrón claro.

Champán.

Dorado mate, solo en pequeños detalles.

Esta paleta reemplaza los contrastes fuertes del rojo tradicional por una propuesta más suave y elegante.