comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Cómo limpiar las hojas del potus para que brillen y se vean verdes

Mantener las hojas libres de polvo ayuda a que la planta crezca sana y luzca un verde intenso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cómo limpiar las hojas del potus para que brillen y se vean verdes.
Cómo limpiar las hojas del potus para que brillen y se vean verdes. Foto: Foto: Gemini
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las hojas del potus, como de otras plantas, suelen acumular polvo con el paso del tiempo, lo que puede obstruir sus poros y dificultar la fotosíntesis. Por eso, una limpieza periódica no solo mejora la salud de la planta, sino que también estimula su crecimiento y le devuelve ese color verde brillante tan característico.

Existen varios métodos caseros y seguros para limpiar las hojas y mantenerlas impecables. Además, es importante saber qué productos evitar para no dañarla.

Cómo limpiar las hojas del potus: paso a paso

El método más seguro y sencillo es usar agua a temperatura ambiente y un paño suave de microfibra o algodón. Solo hay que humedecer el paño y pasarlo suavemente hoja por hoja, sosteniendo cada una desde abajo para evitar que se rompan. Es fundamental limpiar tanto el frente como el envés de cada hoja.

Para eliminar manchas de sarro o dar más brillo, se puede preparar una mezcla de agua con vinagre blanco (una cucharada por litro) o unas gotas de jugo de limón por taza de agua. Se humedece el paño en la mezcla y se pasa por las hojas, pero este truco conviene usarlo solo de forma ocasional y nunca pulverizarlo directamente sobre la planta.

Contenido Recomendado

Escobar florece otra vez:cuándo es la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor

Escobar florece otra vez: cuándo es la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor

Los viveristas coinciden:esta será la planta más buscada de la primavera 2026

Los viveristas coinciden: esta será la planta más buscada de la primavera 2026
Con este método, las hojas del potus quedarán brillantes. Foto: Imagen generada por IA- Canal 26

Otro truco casero es usar el lado interno de una cáscara de banana fresca: se frota suavemente sobre la superficie de la hoja, de la base a la punta. Si queda algún resto de pulpa, se retira con un paño seco. Este método aporta brillo natural y ayuda a repeler plagas.

También se puede humedecer un paño en cerveza reposada (sin gas) o en leche diluida en partes iguales con agua y limpiar las hojas. La leche, además, actúa como un fungicida natural suave.

Qué productos evitar para no dañar el potus

Algunos productos pueden perjudicar la salud de la planta y deben evitarse por completo. Los aceites de cocina o de oliva obstruyen los poros de las hojas e impiden que la planta respire correctamente.

Tampoco se recomienda usar lustramuebles o abrillantadores químicos, ya que pueden quemar la superficie de la hoja en poco tiempo. El detergente y el alcohol directo remueven la capa protectora natural y pueden deshidratar la planta.

Consejos para mantener el potus sano y brillante

Lo ideal es limpiar las hojas del potus cada 15 a 30 días para evitar la acumulación de polvo y mantener la planta saludable. Después de la limpieza, es importante no exponer la planta al sol directo de inmediato, ya que las hojas húmedas pueden quemarse fácilmente.

Con estos cuidados simples, el potus lucirá siempre verde, brillante y lleno de vida.

PlantasJardínLimpiezaEvergreen
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Guía para cuidar un anturio en casa:la planta tropical que florece todo el año y necesita pocos cuidados

    Guía para cuidar un anturio en casa: la planta tropical que florece todo el año y necesita pocos cuidados

  2. Guía para revivir tus orquídeas secas y sin flores:salvalas con estos sencillos pasos

    Guía para revivir tus orquídeas secas y sin flores: salvalas con estos sencillos pasos

  3. Guía rápida:cómo lograr un potus con hojas gigantes y verdes

    Guía rápida: cómo lograr un potus con hojas gigantes y verdes

  4. La planta que vive más de 50 años, florece sin problemas y tiene un secreto que pocos jardineros aprovechan

    La planta que vive más de 50 años, florece sin problemas y tiene un secreto que pocos jardineros aprovechan

  5. Cómo cuidar orquídeas en casa:guía rápida para mantenerlas sanas y con flores más tiempo

    Cómo cuidar orquídeas en casa: guía rápida para mantenerlas sanas y con flores más tiempo
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Música

"Paul McCartney está muerto" y otras teorías conspirativas sobre The Beatles

"Paul McCartney está muerto" y otras teorías conspirativas sobre The Beatles

Confirmaron las fechas del Cosquín Rock 2027:cuándo es y cómo comprar las entradas

Cuándo son los shows de Rosalía en Buenos Aires:qué días se presenta la cantante española en medio de la polémica

Cómo fue la carrera musical de Pato Strunz, el histórico baterista de Hermética que murió a los 59 años

Tecnología

Cómo es la nueva estafa virtual:te rompen el vidrio del auto, te roban los datos personales y acceden a tus cuentas bancarias

Cómo es la nueva estafa virtual: te rompen el vidrio del auto, te roban los datos personales y acceden a tus cuentas bancarias

China inaugura un centro de datos submarino para IA que reduce el consumo energético con refrigeración natural

Los minijuegos de fútbol gratuitos que se volvieron tendencia al igual que Copero:de qué tratan “7-0″ y “El Ídolo”

Startups AI-native:por qué las empresas creadas con inteligencia artificial crecen más rápido en América Latina

Turismo

Escobar florece otra vez:cuándo es la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor

Escobar florece otra vez: cuándo es la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor

Llega el festival de las carnes ahumadas a Palermo:cuándo y dónde disfrutar de brisket, ribs y BBQ

Se acerca la Fiesta Nacional de la Ensaimada Mallorquina:fechas, actividades y qué hacer en San Pedro

Escapada histórica a menos de 70 km de CABA:la estancia de 1869 donde todavía late el viejo Camino Real