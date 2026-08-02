Cómo limpiar las hojas del potus para que brillen y se vean verdes. Foto: Foto: Gemini

Las hojas del potus, como de otras plantas, suelen acumular polvo con el paso del tiempo, lo que puede obstruir sus poros y dificultar la fotosíntesis. Por eso, una limpieza periódica no solo mejora la salud de la planta, sino que también estimula su crecimiento y le devuelve ese color verde brillante tan característico.

Existen varios métodos caseros y seguros para limpiar las hojas y mantenerlas impecables. Además, es importante saber qué productos evitar para no dañarla.

Cómo limpiar las hojas del potus: paso a paso

El método más seguro y sencillo es usar agua a temperatura ambiente y un paño suave de microfibra o algodón. Solo hay que humedecer el paño y pasarlo suavemente hoja por hoja, sosteniendo cada una desde abajo para evitar que se rompan. Es fundamental limpiar tanto el frente como el envés de cada hoja.

Para eliminar manchas de sarro o dar más brillo, se puede preparar una mezcla de agua con vinagre blanco (una cucharada por litro) o unas gotas de jugo de limón por taza de agua. Se humedece el paño en la mezcla y se pasa por las hojas, pero este truco conviene usarlo solo de forma ocasional y nunca pulverizarlo directamente sobre la planta.

Con este método, las hojas del potus quedarán brillantes. Foto: Imagen generada por IA- Canal 26

Otro truco casero es usar el lado interno de una cáscara de banana fresca: se frota suavemente sobre la superficie de la hoja, de la base a la punta. Si queda algún resto de pulpa, se retira con un paño seco. Este método aporta brillo natural y ayuda a repeler plagas.

También se puede humedecer un paño en cerveza reposada (sin gas) o en leche diluida en partes iguales con agua y limpiar las hojas. La leche, además, actúa como un fungicida natural suave.

Qué productos evitar para no dañar el potus

Algunos productos pueden perjudicar la salud de la planta y deben evitarse por completo. Los aceites de cocina o de oliva obstruyen los poros de las hojas e impiden que la planta respire correctamente.

Tampoco se recomienda usar lustramuebles o abrillantadores químicos, ya que pueden quemar la superficie de la hoja en poco tiempo. El detergente y el alcohol directo remueven la capa protectora natural y pueden deshidratar la planta.

Consejos para mantener el potus sano y brillante

Lo ideal es limpiar las hojas del potus cada 15 a 30 días para evitar la acumulación de polvo y mantener la planta saludable. Después de la limpieza, es importante no exponer la planta al sol directo de inmediato, ya que las hojas húmedas pueden quemarse fácilmente.

Con estos cuidados simples, el potus lucirá siempre verde, brillante y lleno de vida.