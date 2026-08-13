Cada cuánto se riegan las orquídeas: guía sencilla para que tu planta se mantenga sana y con flores

Orquídea, planta. Foto: Freepik.

Las orquídeas son plantas elegidas para decorar y mantener los espacios siempre embellecidos y perfumados, pero pocos saben que necesita que se le preste atención a un detalle fundamental para su crecimiento: el riego.

Aunque pueden parecer delicadas, con algunos cuidados básicos es posible mantenerlas fuertes y disfrutar de sus flores durante mucho tiempo. Por eso, esta guía es necesaria para saber cuándo regarlas según la época del año, cómo saber si realmente necesitan agua y cuáles son los métodos más adecuados.

Orquídeas Foto: Pinterest

Cada cuántos días se deben regar las orquídeas en verano e invierno

Las orquídeas no necesitan recibir agua todos los días. La frecuencia depende de factores como la temperatura, la humedad ambiental, la estación del año, el tipo de sustrato y las condiciones del lugar donde se encuentre la planta.

Como referencia general, durante el verano se pueden regar cada 5 a 7 días, mientras que en invierno el intervalo puede extenderse a entre 10 y 14 días, debido a que las temperaturas suelen ser más bajas y el crecimiento de la planta disminuye.

Sin embargo, estos períodos no deben tomarse como una regla rígida. Si el ambiente es muy húmedo, el sustrato puede tardar más en secarse y será necesario espaciar el riego. En cambio, durante los días calurosos y secos, la planta puede necesitar agua con mayor frecuencia.

Orquídeas Foto: Pinterest

Indicadores clave para saber si tu orquídea necesita agua: el truco del sustrato y la maceta

Esta planta no requiere de un calendario estricto para el riego. De hecho, los jardineros y expertos en orquídeas recomiendan observar el estado de la planta y del sustrato. Uno de los métodos más sencillos consiste en comprobar si el sustrato está seco. Si todavía conserva humedad, conviene esperar antes de volver a regar.

También se puede levantar la maceta: cuando está notablemente más liviana, suele indicar que perdió buena parte de la humedad y puede ser momento de hidratarla.

Las macetas transparentes, muy habituales en algunas orquídeas, también permiten observar las raíces. En términos generales, las raíces verdes suelen indicar que todavía tienen humedad, mientras que las raíces de aspecto más grisáceo o plateado pueden ser una señal de que la planta necesita agua.

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Riego por inmersión y riego por vertido y pulverización: claves a tener en cuenta para estas técnicas

Existen diferentes formas de regar una orquídea y cada una requiere algunos cuidados para evitar el exceso de humedad.:

Riego por inmersión: consiste en colocar la maceta en un recipiente con agua durante aproximadamente 10 a 15 minutos, de manera que el sustrato pueda absorber la humedad. Después es fundamental retirar la planta y dejar que escurra completamente.

Riego por vertido: se aplica agua lentamente sobre el sustrato hasta que comienza a salir por los agujeros inferiores de la maceta. Una regadera de boquilla fina permite controlar mejor la cantidad de agua y evitar encharcamientos.

Pulverización: puede utilizarse para aumentar la humedad ambiental, especialmente cuando el ambiente es seco. En caso de pulverizar las hojas, es preferible hacerlo durante la mañana para que la planta tenga tiempo de secarse durante el día.

En cualquiera de los métodos, un punto fundamental es evitar que quede agua acumulada en el centro de las hojas o en la base de la planta durante períodos prolongados.

Planta de orquídeas. Foto: Pexels

Signos de exceso de agua: hojas amarillas, raíces blandas y aparición de moho

Uno de los errores más frecuentes en el cuidado de las orquídeas es regarlas demasiado. El exceso de humedad puede afectar especialmente a las raíces y favorecer su pudrición.

Entre las señales que pueden indicar un problema se encuentran las hojas amarillas, las raíces blandas o marrones y la aparición de moho en el sustrato. Estos signos pueden indicar que la planta permanece demasiado tiempo en un ambiente húmedo.

Para prevenirlo, es importante dejar que el sustrato pierda parte de la humedad antes de volver a regar y comprobar periódicamente el estado de las raíces. Si hay raíces dañadas o podridas, será necesario evaluar el estado de la planta y retirar las partes afectadas con herramientas limpias.

¿Se puede regar las orquídeas con agua del grifo?

Sí, en muchos casos se puede utilizar agua del grifo, aunque la calidad del agua puede variar según la zona. El agua con una elevada concentración de sales o minerales puede generar acumulaciones en el sustrato con el tiempo.

La fuente consultada recomienda dejar reposar el agua del grifo durante unas 24 horas antes de utilizarla, con el objetivo de permitir que parte del cloro se disipe.

Por qué es preferible regar por la mañana y no durante la noche

El momento del día también puede influir en el cuidado de la planta. Regar por la mañana permite que el exceso de humedad tenga varias horas para evaporarse o escurrir antes de la noche.

Esto resulta especialmente importante si se moja el follaje durante el riego o mediante pulverización. La recomendación es evitar que las hojas permanezcan húmedas durante muchas horas, ya que un ambiente constantemente húmedo puede favorecer la aparición de problemas en la planta.

Por eso, la mañana suele ser el momento más práctico para regar: permite controlar mejor el exceso de agua y comprobar durante el día que la planta y el sustrato no permanezcan innecesariamente mojados.

Cómo cuidar las orquídeas en casa: cuáles son ideales para interior y el secreto para que florezcan Foto: Pinterest

La importancia del drenaje adecuado para prevenir la pudrición de las raíces

Una buena hidratación no depende solamente de la cantidad de agua utilizada, sino también de la capacidad de la maceta para eliminar el excedente.

Las orquídeas necesitan un drenaje adecuado para que el agua no quede acumulada alrededor de las raíces. Por eso, la maceta debe contar con agujeros que permitan que el exceso de agua salga después del riego.

El drenaje también ayuda a mantener un equilibrio entre humedad y aireación en el sistema radicular. Una maceta sin salida suficiente puede retener demasiada agua y aumentar el riesgo de raíces blandas, marrones y podridas.