El alfajor de Spreen rompe récords: GIGA superó los 2,5 millones de unidades vendidas en menos de tres meses

El nuevo alfajor que quiere romper el mercado. Foto: El Gourmet

La marca de alfajores GIGA, creada por el empresario Nicolás Esmede junto al streamer Iván “Spreen” Buhajeruk, continúa consolidando su crecimiento. A menos de tres meses de su lanzamiento, la empresa ya superó las 2,5 millones de unidades vendidas, un volumen que más que duplicó la producción inicial con la que desembarcó en el mercado.

El proyecto comenzó a mediados de mayo con una primera fabricación de un millón de alfajores y una estrategia que combinó distribución tradicional con el enorme alcance digital de Spreen, uno de los creadores de contenido más populares entre el público joven.

Ivan Buhajeruk, “Spreen”. Foto: NA.

Según explicó Nicolás Esmede, el mayor desafío no fue despertar el interés de los consumidores, sino lograr que la estructura productiva acompañara el fuerte ritmo de ventas.

“El desafío fue responder con producción, logística y distribución a gran escala, además de construir relaciones sólidas con distribuidores y cadenas comerciales”, señaló el empresario.

Un alfajor que busca competir entre los tradicionales y los premium

GIGA ingresó a una de las categorías más competitivas del consumo masivo argentino con una propuesta que busca diferenciarse tanto por su tamaño como por su relación entre calidad y precio.

El producto pesa 72 gramos, cuenta con abundante dulce de leche, cobertura de baño de repostería semiamargo y fue pensado para ocupar un segmento intermedio entre los alfajores tradicionales de kiosco y las opciones premium.

El precio sugerido de lanzamiento fue de $1.800, con una proyección inicial de facturación anual cercana a los 2,5 millones de dólares.

Un fenómeno impulsado por la comunidad de Spreen

El impacto comercial fue inmediato. Apenas llegó a la cadena Kioscos 365, en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, GIGA vendió 300.000 unidades en solo 48 horas, confirmando el fuerte interés generado por la comunidad digital del streamer.

La presentación oficial durante la Semana del Alfajor también reflejó ese fenómeno. Más de 5.000 personas participaron del evento para conocer el producto y compartir una jornada junto a Spreen.

Spreen y su alfajor GIGA. Foto: Instagram.

Sin embargo, desde la empresa aseguran que el objetivo es construir una marca que trascienda la popularidad del influencer y pueda competir por mérito propio dentro del mercado de alimentos.

Un mercado con fuerte competencia

El desembarco de GIGA se produjo en una industria donde se consumen aproximadamente 12 millones de alfajores por día en Argentina y participan cerca de 40 fabricantes, entre grandes empresas y pymes.

Para sostener su crecimiento, la compañía amplió sus áreas de marketing, logística, administración y ventas, mientras continúa incorporando nuevos distribuidores para fortalecer su presencia en todo el país.

Además, prepara el lanzamiento de su tienda online, donde no solo comercializará el alfajor, sino también merchandising y experiencias vinculadas con la identidad de la marca.

Alfajor GIGA de Spreen. Foto: Instagram.

La empresa también analiza su expansión internacional. Gracias al alcance global de la audiencia de Spreen, ya recibió consultas desde distintos países y espera avanzar durante el próximo año con su desembarco en nuevos mercados.

Mientras tanto, GIGA trabaja en el desarrollo de nuevos productos dentro del rubro de golosinas, con el objetivo de ampliar su catálogo y consolidarse como una de las marcas emergentes con mayor crecimiento dentro del consumo masivo argentino.