Con mate, alfajores y gastronomía regional: la fiesta que impulsa el crecimiento económico y reúne las pasiones argentinas

Un mate y un alfajor sobre una mesa de campo sintetizan dos de las tradiciones gastronómicas más arraigadas de Argentina, protagonistas de la Expo Feria Yerba Mate y Alfajores que se realizará en Chaco. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

La Expo Feria Yerba Mate y Alfajores busca dar un paso más allá del fenómeno gastronómico que protagonizó en su primera edición. Después de convocar a más de 35.000 personas en dos días, el evento regresará a Resistencia con una propuesta ampliada que incorpora herramientas de desarrollo productivo para empresas, emprendedores y productores vinculados a dos de los productos más representativos de la cultura argentina.

La cita será el 12 y 13 de septiembre en el Centro de Convenciones del Domo del Centenario, en la capital chaqueña. Con entrada gratuita, la organización espera consolidar una convocatoria que ya logró instalarse en el calendario regional y que este año duplicará la cantidad de participantes comerciales.

La feria gastronómica que impulsa el crecimiento económico

La principal novedad de la edición 2026 será la incorporación de un eje orientado al crecimiento empresarial. En articulación con el Gobierno del Chaco, el encuentro incluirá una ronda de negocios, mesas técnicas de capacitación, espacios de articulación para exportaciones y reuniones con organismos de financiamiento productivo.

La Expo Feria Yerba Mate y Alfajores se realizará en el Domo del Centenario de Resistencia con entrada gratuita, degustaciones y la participación de productores de distintas provincias. Foto: Diario Norte

La intención es que la feria no funcione únicamente como una vidriera para exhibir productos, sino también como un ámbito donde las marcas puedan generar contactos comerciales, acceder a nuevas oportunidades y expandir su presencia en otros mercados.

Según destacaron desde la organización, el objetivo es convertir al evento en una herramienta concreta para impulsar a los sectores yerbatero, alfajorero y gastronómico regional, aprovechando una convocatoria que reúne tanto a consumidores como a empresarios y potenciales compradores.

El único evento que reúne a dos íconos argentinos

La singularidad de la feria radica en que es el primer evento del país dedicado a reunir en un mismo espacio a la yerba mate y al alfajor, dos productos profundamente arraigados en la vida cotidiana de los argentinos.

Mate tradicional con yerba y alfajores artesanales sobre una mesa de madera, representando los sabores típicos de la gastronomía argentina. Foto: Norteargentino.com

Bajo el lema “Sabores que nos unen, identidad que nos representa”, la propuesta busca poner en valor el peso cultural y económico de dos industrias que atraviesan generaciones, regiones y costumbres.

Mientras la yerba mate mantiene una fuerte tradición asociada al NEA y al Litoral, el alfajor se transformó en una de las especialidades regionales más difundidas del país, con versiones industriales, artesanales y gourmet que en los últimos años registraron un fuerte crecimiento.

Más expositores, cocina en vivo y experiencias gastronómicas

La edición 2026 contará con 60 stands, el doble de los que participaron en el debut del evento. Allí habrá productores, emprendedores y marcas de distintas provincias que exhibirán y comercializarán yerbas, alfajores y productos regionales.

La programación incluirá charlas, paneles temáticos, cocina en vivo con cocineros invitados, degustaciones y espectáculos de música regional, con actividades distribuidas a lo largo de las dos jornadas.

A esto se sumarán dos espacios especialmente diseñados por la organización. Uno de ellos será la Pulpería del Mate, enfocada en experiencias sensoriales, degustaciones y actividades vinculadas al universo matero, además de la presencia de la tienda oficial del Mundial de la Yerba Mate.

El segundo será la Cocina del Tucán, un espacio dedicado a los alfajores y a la gastronomía chaqueña, donde los visitantes podrán conocer preparaciones regionales y propuestas elaboradas por productores locales.

Qué se sabe sobre la feria

La Expo Feria Yerba Mate y Alfajores se desarrollará el sábado 12 y domingo 13 de septiembre, de 14 a 22 horas, en el Domo del Centenario de Resistencia.

La organización prevé una participación masiva gracias a la capacidad del predio, que permite recibir a miles de visitantes independientemente de las condiciones climáticas. Con más expositores, nuevas actividades y un fuerte componente productivo, la apuesta para este año es transformar una feria gastronómica exitosa en una verdadera plataforma para el crecimiento de las economías regionales.