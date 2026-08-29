Estuvo al borde del cierre, se reinventó y ahora sorprende: el nuevo negocio de un ícono de Mar del Plata

Una de las postales más icónicas de Mar del Plata Foto: Instagram @torresdemanantiales

Durante casi cuatro décadas, Torres de Manantiales fue mucho más que un alojamiento turístico. Sus edificios Sol y Luna se transformaron en parte del paisaje de Mar del Plata y en una de las postales más reconocidas de la ciudad.

Sin embargo, en 2021 el complejo quedó al borde de un cambio definitivo. El impacto de la pandemia, las restricciones a la circulación y la caída de la actividad turística obligaron a suspender temporalmente las estadías cortas y a revisar por completo el funcionamiento del establecimiento.

Cinco años después, la historia es muy diferente. Lejos de desaparecer, las torres iniciaron una nueva etapa que combina apart hotel, gastronomía, espectáculos, eventos sociales y propuestas dirigidas tanto a turistas como a residentes marplatenses.

La crisis que puso en jaque a Torres de Manantiales

El momento más delicado llegó en julio de 2021, cuando la empresa responsable del complejo suspendió la comercialización de departamentos mediante estadías turísticas cortas y comenzó a orientar las unidades hacia alquileres más prolongados.

La decisión estuvo directamente relacionada con la crisis que atravesaban la hotelería y el turismo. Mantener dos edificios con alrededor de 190 departamentos, amplios espacios comunes y una importante estructura de servicios se había convertido en un desafío financiero.

Casi cierra, cambió su negocio y volvió a crecer Foto: Instagram @torresdemanantiales

La reestructuración también alcanzó al personal. Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de General Pueyrredón señalaba que el establecimiento contaba con 79 empleados permanentes y que, durante la temporada de verano, la dotación podía llegar a 230 trabajadores.

En ese contexto se abrió un esquema de retiros voluntarios y el conflicto llegó al Ministerio de Trabajo bonaerense. La empresa aseguró entonces que no se trataba de un cierre definitivo, sino de una modificación profunda de su unidad de negocios.

De proyecto ambicioso a postal de Mar del Plata

La historia del complejo se remonta a comienzos de la década de 1980. El proyecto fue concebido por los arquitectos Jorge Korn e Ignacio Lopatín, mientras que la construcción comenzó en 1983 y se extendió durante aproximadamente cinco años.

Las torres Sol y Luna fueron inauguradas en marzo de 1988. Cada edificio cuenta con 29 pisos y cerca de 100 metros de altura, característica que les permitió convertirse rápidamente en una referencia del horizonte marplatense.

Una visita imperdible en Mar del Plata Foto: Hotel Manantiales

El complejo nació con aproximadamente 190 departamentos y una propuesta innovadora para la época: ofrecer la independencia de una vivienda junto con servicios similares a los de un hotel.

Incluso su nombre guarda una curiosidad. Durante las excavaciones apareció agua subterránea en los niveles inferiores del terreno. Aquel hallazgo terminó inspirando la denominación Torres de Manantiales.

El regreso del alojamiento con categoría cinco estrellas

El retiro de las estadías cortas no fue permanente. Después de la reestructuración, el complejo comenzó a recuperar progresivamente la actividad turística.

Primero regresaron las reservas con permanencias más extensas y, posteriormente, volvieron a comercializarse estadías breves. El proceso obtuvo un importante respaldo en septiembre de 2025, cuando la Subsecretaría de Turismo bonaerense categorizó al establecimiento como apart hotel cinco estrellas.

Actualmente, la propuesta incluye departamentos equipados, servicios hoteleros, piscina cubierta climatizada, piscina exterior, gimnasio, sauna, solárium y diferentes espacios recreativos.

Pero la verdadera transformación ocurrió cuando la empresa decidió dejar de depender exclusivamente de la ocupación de los departamentos.

Las Nubes se abrió a toda la ciudad

Uno de los principales motores de la reconversión fue Las Nubes, el histórico espacio ubicado en la parte superior de una de las torres.

Durante décadas, el lugar fue conocido por su formato de café concert y por sus vistas panorámicas sobre el mar y la ciudad. A partir de 2022 comenzó a recibir al público general, sin necesidad de estar alojado en el complejo.

Ahora apuesta por gastronomía, eventos y un club de jazz Foto: Instagram @torresdemanantiales

La nueva propuesta posicionó a Las Nubes como un rooftop con gastronomía y entretenimiento, capaz de atraer visitantes durante diferentes momentos del año.

También se fortaleció El Paraíso, un espacio destinado a celebraciones sociales, encuentros empresariales y activaciones de marcas. De esta manera, sectores que antes estaban vinculados directamente con la actividad hotelera comenzaron a generar demanda propia.

El inesperado negocio que funciona en el subsuelo

La incorporación más llamativa apareció en el extremo opuesto del edificio. Mientras Las Nubes conquista al público desde las alturas, en el subsuelo comenzó a funcionar un club de jazz desarrollado junto con B-Bob Club Buenos Aires.

El espacio cuenta con una programación artística proyectada hasta 2027 y busca convocar tanto a turistas como a residentes de Mar del Plata. La música en vivo se suma así a una estructura que ya reúne alojamiento, gastronomía, celebraciones y entretenimiento.

La diversificación permite enfrentar uno de los problemas históricos de la economía marplatense: la dependencia de la temporada de verano. En lugar de concentrar sus ingresos únicamente en enero y febrero, el complejo intenta mantenerse activo durante todo el año.

El ícono marplatense que logró cambiar a tiempo

La comparación con 2021 muestra la magnitud de la transformación. Torres de Manantiales pasó de suspender estadías y reducir su estructura a recuperar el apart hotel, abrir su rooftop, ampliar el negocio de eventos y sumar espectáculos musicales.

Las torres Sol y Luna continúan dominando el paisaje de Mar del Plata, pero el negocio que funciona en su interior ya no es el mismo.

Casi cuatro décadas después de su inauguración, Torres de Manantiales encontró una nueva fórmula para sobrevivir: conservar su historia, aprovechar su infraestructura y ofrecer experiencias que van mucho más allá del alojamiento.