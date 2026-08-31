Cuándo empieza el Mundial 2030, el primero sin Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi no estará en el Mundial 2030.

El Mundial 2030 marcará el comienzo de una nueva etapa para la Selección Argentina, que afrontará por primera vez en más de dos décadas una Copa del Mundo sin Lionel Messi. El torneo tendrá un significado especial: celebrará el centenario de la competencia y contará con partidos en seis países de tres continentes.

La Argentina será una de las sedes de los encuentros conmemorativos junto con Uruguay y Paraguay, mientras que España, Portugal y Marruecos albergarán la mayor parte de la competencia. Sin embargo, la expectativa por el máximo torneo a nivel selecciones decae tras la noticia del capitán argentino.

¿Cuándo comienza el Mundial 2030?

El Mundial 2030 se disputará entre el 8 de junio y el 21 de julio de 2030. La actividad comenzará en Sudamérica con los encuentros conmemorativos por el centenario del torneo y luego se trasladará a Europa y África, en una edición que conectará países ubicados a miles de kilómetros de distancia.

Gianni Infantino, el Mundial 2030 y las banderas de Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Francia. Foto: FIFA

¿Dónde se jugará el Mundial 2034?

Durante el Congreso extraordinario realizado en diciembre de 2024, la FIFA también confirmó a Arabia Saudita como sede de la Copa del Mundo de 2034. El país asiático organizará la competencia cuatro años después de la inédita edición del centenario.

¿En qué países se disputará el Mundial 2030?

Las sedes principales serán España, Portugal y Marruecos, que recibirán la mayor parte de los partidos. A su vez, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán un encuentro cada uno como parte de los festejos por los 100 años de la primera Copa del Mundo, organizada en territorio uruguayo en 1930.

El calendario previsto establece las siguientes fechas:

Sábado 8 y domingo 9 de junio de 2030: celebración del centenario y primeros partidos en Uruguay, Argentina y Paraguay.

Jueves 13 y viernes 14 de junio de 2030: ceremonia de apertura y partido inaugural de la fase principal del Mundial.

Sábado 15 y domingo 16 de junio de 2030: debut de los demás seleccionados que compartan grupo con Argentina, Uruguay y Paraguay.

Viernes 21 y sábado 22 de junio de 2030: segundo encuentro de los equipos pertenecientes a esos grupos.

Domingo 21 de julio de 2030: final de la Copa del Mundo.

¿Dónde se disputará la final del Mundial 2030?

El partido decisivo está programado para el 21 de julio de 2030, aunque todavía no se anunció oficialmente qué estadio lo recibirá. Marruecos construye un moderno escenario deportivo con el propósito de convertirse en sede de la final, pero también existen alternativas en los otros países anfitriones.

Lionel Messi no estará en el Mundial 2030. Foto: Reuters (Agustín Marcarian)

¿Cuántas selecciones participarán del Mundial 2030?

Por el momento, el torneo conservará el formato de 48 selecciones estrenado en la edición de 2026. Sin embargo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, indicó que una posible ampliación a 64 equipos será “examinada y debatida en los comités correspondientes tras este Mundial”.

“Podemos ver que el nivel de los equipos es extremadamente alto y sigue mejorando en todo el mundo. Si a los países pequeños no se les da la oportunidad de participar en el Mundial, ya no tendrán la motivación para seguir mejorando”, declaró Infantino a Bluewin.

¿Qué equipos ya están clasificados al Mundial 2030?

Hasta ahora tienen asegurado su lugar Marruecos, Portugal y España, por ser los anfitriones principales. También están clasificados Uruguay, Argentina y Paraguay, los tres países sudamericanos elegidos para recibir los encuentros correspondientes a la celebración del centenario.

¿Por qué el Mundial 2030 tendrá seis países anfitriones?

Para organizar la Copa del Mundo existían inicialmente dos propuestas. Una estaba integrada por Marruecos, Portugal y España, con el respaldo de la CAF y la UEFA. La otra reunía a Uruguay, Argentina y Paraguay, impulsados por la Conmebol.

Frente a ese escenario, la FIFA resolvió distribuir la competencia entre las tres confederaciones. No obstante, la mayoría de los encuentros se disputará en España, Portugal y Marruecos, países que cuentan con mayor infraestructura y capacidad para recibir el evento.

La celebración comenzará en Montevideo, como homenaje a Uruguay por haber organizado el primer Mundial en 1930. Argentina recibirá otro partido por haber sido finalista de aquella edición, mientras que Paraguay albergará un encuentro por ser sede de la Conmebol, la única confederación sudamericana que existía cuando comenzó la historia de la competencia.