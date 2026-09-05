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Guía fácil y rápida de la cala: cómo cuidar esta planta y conseguir flores saludables

Para disfrutar de sus flores elegantes, son recomendables ciertos cuidados que no se deben pasar por alto.

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Guía fácil y rápida de la cala: cómo cuidar esta planta y conseguir flores saludables.
Guía fácil y rápida de la cala: cómo cuidar esta planta y conseguir flores saludables. Foto: Foto: Gemini
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La cala es una de las plantas ideales para tener en casa, porque decora jardines, balcones e interiores con sus flores blancas y elegantes. Si bien suele asociarse a espacios húmedos y frescos, existe una guía práctica con algunos cuidados básicos para ayudarla a crecer fuerte y disfrutar de su floración.

También conocida como Zantedeschia, esta planta se caracteriza por sus flores en forma de embudo, que pueden ser blancas, amarillas, rosadas o de otros colores según la variedad. Para mantenerla saludable es importante prestar atención principalmente al riego, la luz, el sustrato y la temperatura.

Dónde colocar la cala para que crezca fuerte

Esta especie necesita mucha luz, aunque lo ideal es evitar la exposición directa al sol intenso durante las horas más calurosas del día. Una ubicación con buena iluminación indirecta y algunas horas de sol suave puede favorecer su crecimiento y floración.

Calas de interior Foto: Pinterest

En interiores, conviene colocarla cerca de una ventana luminosa, pero protegida de las corrientes de aire y de fuentes directas de calor. En exteriores, puede desarrollarse muy bien en sectores con semisombra o luz filtrada.

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Cómo regar la cala correctamente

El riego es uno de los puntos más importantes. Durante la época de crecimiento y floración, la planta necesita que el sustrato se mantenga ligeramente húmedo, pero nunca completamente encharcado.

Lo recomendable es comprobar la humedad de la tierra antes de volver a regar. Si la capa superior está seca, se puede incorporar agua de manera abundante y dejar que el excedente salga por los agujeros de drenaje de la maceta.

Sus flores se pueden encontrar en distintos colores. Foto: Pinterest

El exceso de agua puede favorecer la aparición de problemas en las raíces y hacer que las hojas comiencen a ponerse amarillas. Por eso, tener un buen drenaje es fundamental.

Qué tierra necesita la cala

Para que la planta pueda desarrollarse correctamente, necesita un sustrato fértil, aireado y con buen drenaje. Una mezcla para plantas de interior puede funcionar bien, siempre que permita eliminar el exceso de agua.

Sus flores son elegantes y decoran cualquier espacio. Foto: Pinterest

Durante la etapa de crecimiento también se puede incorporar fertilizante para plantas con flor siguiendo las indicaciones del producto. Esto puede ayudar a aportar los nutrientes necesarios para favorecer una floración saludable.

Cómo conseguir que la cala vuelva a florecer

Para estimular la aparición de nuevas flores es importante mantener una buena iluminación, un riego equilibrado y suficientes nutrientes durante el período de crecimiento.

También conviene retirar las flores que ya estén marchitas, cortándolas desde la base con una herramienta limpia. De esta manera, la planta puede concentrar su energía en sus hojas y en el desarrollo de nuevos brotes.

Cuando finaliza la floración y la planta entra en un período de reposo, sus necesidades de agua disminuyen. En ese momento es importante reducir progresivamente el riego y evitar mantener el sustrato constantemente mojado.

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