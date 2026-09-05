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Tiene 50 años, es hijo de John Lennon y acaba de convertirse en papá de Aurelius: “Hemos creado un ser humano”

Se llama Sean Lennon y nació un 9 de octubre como su padre, el líder de los Beatles. El también músico se convirtió en padre con su pareja Charlotte Kemp Muhl y ambos lo anunciaron en redes.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Sean Lennon fue padre a los 50 años
Sean Lennon fue padre a los 50 años Foto: Good Morning America
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John Lennon y Yoko Ono se conocieron en 1966 en una exposición que la artista japonesa realizaba en la ciudad de Londres, Inglaterra. El flechazo entre ambos fue instantáneo. Tanto así que el líder de los Beatles dejó a quien era su esposa en ese momento, Cynthia, madre de su primogénito Julian, y comenzó un vínculo con Ono, con quien en 1975 tuvo a su segundo hijo, Sean Lennon.

La relación de la pareja no estuvo vinculada solo a un proyecto amoroso sino que, además, con el tiempo se transformarían en socios creativos. De hecho, en el documental John & Yoko: Above Us Only Sky, el propio músico sostuvo que su esposa fue esencial para la composición de Imagine y otros temas de ese álbum homónimo.

Pero ahora su hijo menor, Sean, fue noticia. Es que el artista se convirtió en papá por primera vez a los 50. El también compositor cumple años el 9 de octubre, como su padre, y, además, cuenta con un parecido físico increíble.

Sean Lennon fue padre a los 50 años
John Lennon y Yoko Ono se conocieron en 1966 y 1975 se convirtieron en padres de Sean Lennon. Foto: Jer-cir.org

Sean Lennon se convirtió en padre a los 50 años

Sean Lennon se encuentra en pareja con la modelo y cantante Charlotte Kemp Muhl desde hace más de 20 años. Se conocieron en el famoso festival de música y arte Coachella en el año 2005. Él tenía 30 años y ella 18. Desde entonces, construyeron su propia familia: viajes, cultura, canciones, giras y mucho más.

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Después de compartir tantas experiencias juntos, el pasado martes, el músico anunció su flamante paternidad con una fotografía del niño y su pareja. Además, acompañó la publicación con un breve mensaje. “Okey. Me gustaría anunciar que Charlotte y yo creamos a un ser humano. Su nombre es Aurelius. Muchas gracias”, escribió el hijo de John Lennon.

Sean Lennon fue padre a los 50 años
La pareja se conoció en 2005 en el festival Coachella. Foto: Good Morning America

La llegada de Aurelius también ha sido importante para su abuela Yoko. La artista japonesa ya tenía otros nietos de parte de sus primeros hijos.

John Lennon se convierte en abuelo póstumo: el impacto que generó el nacimiento de Aurelius

Aurelius se convirtió en el primer nieto de John Lennon, ya que el primer hijo del músico, Julian, no tuvo hijos. Lennon fue asesinado en la noche del 8 de diciembre de 1980 en el edificio Dakota, en la ciudad de Nueva York, por un fanático de nombre Mark David Chapman.

La investigación concluyó que el homicida le disparó cinco veces al fundador de los Beatles. El sujeto fue condenado a prisión perpetua por el homicidio del músico. Si bien solicitó en 14 ocasiones la libertad condicional, las autoridades se lo negaron. Al momento de su muerte, Lennon tenía 40 años. En tanto, su hijo Sean era apenas un niño de 5.

Sean Lennon con hijo
Sean Lennon con hijo Aurelius. Foto: Instagram

Tanto Julian como Sean continuaron con el legado de su padre y se convirtieron en músicos y compositores, a pesar de que, por supuesto, no lograron el reconocimiento internacional del que fue dueño el cantante de la banda británica. Ahora, con el nacimiento del pequeño Aurelius, muchos ya se preguntan si, en algún momento, podría llegar a ser el próximo John Lennon.

Casi dos décadas de amor: la historia de Sean Lennon y Charlotte Kemp Muhl

La historia de Sean Lennon y Charlotte Kemp Muhl es similar a la de John y Yoko. No solo comparten su amor, también se convirtieron en socios. De hecho, formaron la banda The Ghost of a Saber Tooth Tiger y trabajan asiduamente en diferentes proyectos musicales conjuntos.

La pareja de Sean Lennon lo ha dejado claro en más de una imagen que ha subido a sus redes sociales. La mujer de 39 años tiene más de 140 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde además recientemente publicó fotografías con su hijo Aurelius para que también sus fanáticos puedan conocerlo.

MúsicaJohn LennonInglaterra
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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