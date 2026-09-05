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Floración de las orquídeas en septiembre: qué hacer en primavera para que vuelva a llenarse de flores

Con el cambio de estación, esta planta retoma su crecimiento y necesita de luz, riego y fertilización. ¿Cuáles son las claves para acceder a una floración mucho más larga?

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Orquídeas, flor.
Orquídeas, flor. Foto: Unsplash.
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Las orquídeas pueden volver a florecer luego de un largo periodo de reposo, pero para conseguirlo, necesitan algunas condiciones necesarias. En septiembre, con la llegada de la primavera, es un buen momento para revisar sus cuidados y preparar la planta para una nueva etapa de crecimiento.

No hace falta recurrir a métodos complicados. Una buena iluminación, riegos adecuados, un sustrato que permita respirar a las raíces y una correcta nutrición pueden ayudar a que la orquídea se mantenga saludable y tenga mejores condiciones para producir nuevas flores.

Cómo cuidar las orquídeas en todas las estaciones del año Foto: Pinterest

Cómo mejorar la floración de las orquídeas en primavera

Uno de los primeros aspectos que hay que revisar es la cantidad de luz que recibe la planta. Las orquídeas necesitan un ambiente luminoso, pero el sol directo e intenso puede quemar sus hojas. Lo ideal es ubicarlas cerca de una ventana donde reciban mucha luz natural filtrada.

El color de las hojas puede servir como referencia. Si adquieren un tono verde demasiado oscuro, puede ser una señal de que la planta necesita más iluminación. En cambio, las hojas amarillentas o con zonas quemadas pueden indicar una exposición excesiva.

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Planta de orquídeas. Foto: Pexels

¿Cuánto riego necesitan las orquídeas para florecer?

El riego también debe ajustarse a las necesidades de la planta. En lugar de regar siguiendo un calendario fijo, conviene observar el sustrato y hacerlo cuando esté casi seco. Las raíces no deben permanecer constantemente mojadas porque el exceso de agua puede provocar su deterioro.

Otro punto fundamental es el sustrato. Las orquídeas necesitan un material que permita que las raíces tengan aire y que el agua pueda escurrir rápidamente. Las mezclas específicas suelen incluir corteza de pino, carbón vegetal y otros componentes que favorecen el drenaje.

Durante la etapa de crecimiento, además, se puede incorporar un fertilizante para orquídeas cada dos o tres semanas, siempre respetando la dosis indicada por el fabricante. Abonar en exceso no hará que la planta florezca más y puede perjudicar sus raíces.

Cómo cuidar las orquídeas en casa: cuáles son ideales para interior y el secreto para que florezcan Foto: Pinterest

La humedad y el ambiente cálido, las claves de oro para que la orquídea de flores

La humedad ambiental y la ventilación también tienen importancia. Un ambiente húmedo, pero con circulación de aire, ayuda a mantener las condiciones que necesita la planta. Hay que evitar los espacios completamente cerrados o con humedad excesiva.

Por último, una diferencia moderada entre la temperatura del día y la noche puede favorecer la aparición de nuevas varas florales en algunas orquídeas. Por eso, durante la primavera conviene mantenerlas en un lugar estable, protegido de las temperaturas extremas y de las corrientes de aire fuertes.

Con estos cuidados básicos, la planta tendrá mejores condiciones para recuperarse, desarrollar nuevos brotes y prepararse para una nueva floración

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Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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