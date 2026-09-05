Vuelve la Feria de Orquídeas en su edición primavera: cuándo y dónde conseguir las plantas ideales para balcones y jardines

Orquídea Cattleya Foto: Pinterest

La primavera llega con una oportunidad imperdible para los fanáticos de las plantas, gracias a la Feria de Orquídeas, que tendrá una nueva edición en septiembre, con ejemplares para principiantes y coleccionistas, asesoramiento especializado y entrada gratuita. Se trata de una propuesta que reúne distintos ejemplares y permite conocer más sobre su cultivo. El encuentro también resulta atractivo para quienes recién comienzan a acercarse a este mundo.

Feria de las Orquídeas. Foto: Instagram.

Además de comprar plantas, los visitantes podrán consultar dudas sobre cuidados, riego, iluminación y floración, y encontrar variedades que pueden adaptarse a diferentes espacios del hogar.

Agenda de la Feria de Orquídeas en septiembre: cuándo y dónde se podrá visitar en CABA y Morón

Durante el primer fin de semana de septiembre, la Feria de Orquídeas de Ogata Orchids llegará por primera vez a Caballito. La propuesta se realiza el sábado 5 y domingo 6 de septiembre de 2026, de 10:30 a 18:30, frente al Parque Centenario.

El encuentro está citado en la Parroquia Santuario Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en avenida Díaz Vélez 4880, y la entrada será libre y gratuita. Allí se pueden encontrar cientos de ejemplares y recibir recomendaciones de productores especializados.

Uno de los atractivos principales de la jornada, es la Clínica de Orquídeas, un espacio pensado para quienes tienen plantas en casa y necesitan ayuda para identificar problemas o mejorar sus condiciones de cultivo. Los asistentes podrán realizar consultas y recibir asesoramiento personalizado.

Orquídeas, flor. Foto: ChatGPT.

En cuanto a Morón, este distrito bonaerense ya ha sido sede de ferias de orquídeas en anteriores ediciones, con propuestas que incluyeron venta de ejemplares, insumos y actividades vinculadas al cuidado de estas plantas.

Para quienes quieran aprovechar la primavera para sumar una nueva planta al hogar, la feria representa además una oportunidad para conocer especies y elegirlas según el espacio disponible y el nivel de experiencia.

Qué es y dónde queda Casa Tsuji, el refugió japonés ubicado en Palermo

Casa Tsuji es un particular espacio de inspiración japonesa ubicado en Armenia 1455, en Palermo Soho, que combina gastronomía, pastelería oriental y una ambientación tranquila.

El lugar funciona en un PH y se convirtió en escenario de distintas propuestas relacionadas con la cultura japonesa. En agosto fue sede de una edición de la Feria de Orquídeas, que reunió ejemplares de colección, venta directa de cultivadores, asesoramiento y opciones gastronómicas.

Durante aquella edición también se pudieron conocer más de 100 variedades de orquídeas, con especial protagonismo de las Cymbidium, una especie reconocida por sus largas varas florales y su diversidad de colores.

La combinación entre plantas y cultura japonesa convirtió a Casa Tsuji en una alternativa diferente para quienes buscan conocer nuevos espacios de la Ciudad y, al mismo tiempo, acercarse al mundo de las orquídeas.

Cómo cuidar las orquídeas en casa: cuáles son ideales para interior y el secreto para que florezcan Foto: Pinterest

Ideales para principiantes: cuáles son las orquídeas más fáciles de cuidar en casa

Aunque es cierto que las orquídeas son plantas muy delicadas, existen variedades que pueden resultar una buena opción para aquellos jardineros que recién están empezando a incursionar en el mundo de la botánica.

Por ejemplo, la Phalaenopsis, conocida como orquídea mariposa, es una de las alternativas más recomendadas para interiores. Se adapta bien a los ambientes domésticos y necesita luz abundante pero indirecta, además de un riego controlado.

Otra posibilidad es la Mini Phalaenopsis, especialmente conveniente para departamentos o ambientes con poco espacio. Sus cuidados son similares a los de la variedad tradicional, aunque al encontrarse en recipientes más pequeños es importante controlar que el sustrato no permanezca constantemente húmedo.

La Cattleya también puede ser una opción para quienes cuentan con buena iluminación. Sus flores son llamativas y existen numerosos híbridos, aunque necesita más luz que una Phalaenopsis.

Por su parte, el Dendrobium puede adaptarse bien a cultivadores que ya tienen algo de experiencia, mientras que el Oncidium ofrece una floración abundante, pero requiere prestar especial atención a la iluminación y al riego.

En todos los casos, antes de comprar una orquídea conviene observar el espacio disponible en casa y consultar cuáles son las necesidades específicas del ejemplar. La elección de una planta adecuada para las condiciones del hogar puede marcar la diferencia entre una floración exitosa y una planta que tenga dificultades para desarrollarse.