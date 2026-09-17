Fiesta del Mate y la Torta Frita: cómo es el pueblito de 1.000 habitantes que nació con el tren y prepara un festejo imperdible

Un mate y una canasta de tortas fritas representan la esencia de la Fiesta del Mate y la Torta Frita, uno de los eventos más tradicionales de Copetonas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Los próximos 10 y 11 de octubre, la localidad bonaerense de Copetonas volverá a convertirse en escenario de una de sus celebraciones más emblemáticas. La 12° Fiesta del Mate y la Torta Frita reunirá a vecinos y visitantes en dos jornadas donde el encuentro, la gastronomía y la cultura popular serán los grandes protagonistas.

Con entrada libre y gratuita, la fiesta se desarrollará sobre la Ruta Provincial 72, en el acceso principal al pueblo. Habrá fogones, feria de artesanos, espectáculos folklóricos, artistas regionales, patio cervecero, parque de diversiones y propuestas para toda la familia, en una convocatoria que año tras año atrae público de distintos puntos de la provincia.

La gastronomía volverá a tener un rol central. Además de las tradicionales tortas fritas y otras comidas típicas argentinas, el predio contará con opciones vegetarianas, veganas y sin TACC, ampliando la propuesta para todos los visitantes.

Copetonas, ubicado en la localidad de Tres Arroyos. Foto: Facebook / Fiesta Del Mate Y La Torta Frita .

Un pueblo ferroviario que conserva su identidad

La Fiesta del Mate y la Torta Frita es hoy una de las principales cartas de presentación de Copetonas, una localidad de poco más de mil habitantes ubicada a 58 kilómetros de Tres Arroyos. Su historia está estrechamente vinculada al avance del ferrocarril en el sur bonaerense.

El pueblo fue fundado el 11 de octubre de 1912, cuando quedó inaugurada la línea del Ferrocarril del Sud que conectó la zona con otros centros productivos. La llegada del tren impulsó el crecimiento económico y poblacional, transformando rápidamente a Copetonas en un importante punto de embarque de cereales.

La antigua estación ferroviaria, impulsada por los pioneros Pedro N. Carrera y Manuel Candia, todavía permanece en pie. Aunque ya no recibe formaciones, el edificio continúa siendo uno de los emblemas locales y actualmente funciona como destacamento policial.

El origen del nombre también forma parte de la identidad del pueblo. La versión más difundida sostiene que proviene de la martineta copetona, un ave característica de la región que décadas atrás era frecuente en los campos de la zona y que hoy aparece representada en esculturas y distintos espacios públicos.

Qué visitar en Copetonas además de la fiesta

Quienes lleguen para disfrutar del evento también encontrarán atractivos que permiten conocer la historia y el espíritu de la localidad. Uno de ellos es el tradicional Bar de Lera, un clásico punto de reunión donde durante décadas se construyó gran parte de la vida social del pueblo entre partidas de truco, charlas y encuentros vecinales.

Copetonas, ubicado en la localidad de Tres Arroyos. Foto: Facebook / Fiesta Del Mate Y La Torta Frita .

Otro de los sitios más representativos es la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes, inaugurada en 1936 gracias al esfuerzo de la comunidad y levantada en tierras donadas por la familia Campaña. El templo continúa siendo un centro de referencia para los habitantes y cada 24 de septiembre congrega las celebraciones patronales de la localidad.

También se destaca la antigua panadería conocida por su llamativa letra “N” invertida en la fachada, una curiosidad que se convirtió en una de las postales más fotografiadas por quienes visitan el pueblo.

Naturaleza, río y paisajes del sudeste bonaerense

Más allá de sus edificios históricos, Copetonas es una puerta de entrada a algunos de los paisajes más atractivos del partido de Tres Arroyos. A pocos kilómetros aparece el río Quequén Salado, uno de los cursos de agua más importantes de la región, rodeado de barrancas, cuevas naturales y sectores ideales para disfrutar de la tranquilidad rural.

Entre los lugares más visitados se encuentra la Cascada Cifuentes, un salto natural que se convirtió en uno de los grandes atractivos turísticos del sudeste bonaerense. El entorno ofrece vistas panorámicas y permite combinar la visita a la fiesta con una escapada en contacto con la naturaleza.

La historia de estos paisajes se remonta mucho antes de la fundación del pueblo. En las cercanías del río aún sobreviven relatos ligados a antiguos fortines, malones indígenas y personajes legendarios como Felipe Pacheco, conocido como “El Tigre del Quequén”, uno de los gauchos más célebres de la región.

Una fiesta para descubrir mucho más que una tradición

La Fiesta del Mate y la Torta Frita es la excusa perfecta para conocer Copetonas, pero no la única razón para visitarlo. Sus calles tranquilas, la huella ferroviaria, los espacios históricos y la cercanía con algunos de los paisajes naturales más llamativos del sur bonaerense convierten al pueblo en una escapada diferente para el fin de semana.

Durante dos días, la tradición del mate y las tortas fritas volverá a reunir a la comunidad. Y para muchos visitantes, será también la oportunidad de descubrir una localidad que, más de un siglo después de la llegada del tren, sigue encontrando nuevas formas de mantener viva su identidad.