Los expertos en limpieza de coches coinciden: “Usar un paño de microfibra para el cristal interior del parabrisas deja marcas que no desaparecen ni insistiendo”

Mantener limpio el cristal interior del parabrisas ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Mantener limpio el cristal interior del parabrisas de un vehículo es fundamental para conducir con buena visibilidad, especialmente cuando el sol está bajo. Las capas de grasa y suciedad acumuladas pueden generar reflejos, halos y zonas borrosas que dificultan observar con claridad la ruta.

Aunque muchos conductores recurren a un paño de microfibra, este elemento no siempre ofrece el resultado esperado. Manuel Carrasco, propietario de Wash Car, un centro especializado de Palma de Mallorca, explica que determinados residuos presentes en el tejido pueden terminar sobre el vidrio y provocar las molestas marcas y manchas.

Por qué es un error el uso de paños de microfibra en el cristal interior del parabrisas

Los paños de microfibra son útiles para limpiar diferentes superficies de los coches, pero pueden resultar contraproducentes en la cara interna del parabrisas. El principal problema aparece cuando fueron lavados junto con otras prendas o estuvieron en contacto con suavizante.

Estos productos dejan residuos en las fibras que posteriormente se transfieren al vidrio del automóvil. Al pasar el paño, la suciedad y la grasa no desaparecen por completo, sino que se distribuyen por la superficie y forman velos o marcas circulares. Incluso después de insistir varias veces, las manchas pueden reaparecer cuando el sol incide directamente sobre el cristal.

Mantener limpio el cristal interior del parabrisas ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura. Foto: Unsplash

Además, el parabrisas interior suele acumular más suciedad que otras ventanas del vehículo. El aire procedente del sistema de ventilación arrastra partículas contaminantes del exterior, que terminan adheridas al vidrio. La situación puede intensificarse durante el invierno debido al uso frecuente de la calefacción.

Truco de experto para eliminar manchas del cristal interior

El truco recomendado por los expertos en limpieza de coches comienza con una limpieza en seco. El primer paso consiste en retirar cuidadosamente el polvo y la película de grasa con un paño seco y limpio.

Después se debe aplicar una pequeña cantidad de líquido limpiacristales y repasar toda la superficie con una bayeta de carbono. Este material ayuda a eliminar los residuos sin dejar halos y permite conseguir un acabado uniforme. Según Manuel Carrasco, limpiar la cara interna del parabrisas como si fuera una ventana doméstica es uno de los errores más frecuentes.

Si no se dispone de un producto especializado, el amoníaco diluido puede utilizarse como alternativa para desengrasar el vidrio. Sin embargo, la opción más aconsejable es aplicar un producto antivaho específico, ya que ayuda a conservar la transparencia y retrasa la formación de nuevas películas de grasa.

Mantener limpio el cristal interior del parabrisas ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura. Foto: Unsplash

Cómo evitar manchas en el cristal interior del parabrisas

Para impedir que vuelvan a aparecer marcas y manchas, conviene realizar esta limpieza cada dos semanas. El especialista recomienda trabajar en seco y con el cristal templado por el sol, ya que esas condiciones facilitan la eliminación de los restos adheridos.

También es importante reservar una bayeta o trapo exclusivamente para el parabrisas y evitar lavarla con suavizante. Otro hábito útil es aplicar periódicamente un tratamiento antivaho, disponible en comercios especializados en productos para automóviles.

Una limpieza frecuente no solo mejora la apariencia del vehículo. También reduce los reflejos durante el amanecer y el atardecer, favoreciendo una conducción más cómoda y segura. Por eso, elegir correctamente los materiales y seguir un procedimiento ordenado puede marcar una diferencia visible.