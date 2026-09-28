comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los expertos en limpieza de coches coinciden: “Usar un paño de microfibra para el cristal interior del parabrisas deja marcas que no desaparecen ni insistiendo”

Las marcas del parabrisas pueden intensificar los reflejos del sol y reducir la visibilidad. Expertos en limpieza de coches detallan qué material conviene utilizar para lograr un acabado transparente y sin residuos.

Canal 26 | Tendencias
Por Canal 26 | Tendencias
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mantener limpio el cristal interior del parabrisas ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura.
Mantener limpio el cristal interior del parabrisas ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mantener limpio el cristal interior del parabrisas de un vehículo es fundamental para conducir con buena visibilidad, especialmente cuando el sol está bajo. Las capas de grasa y suciedad acumuladas pueden generar reflejos, halos y zonas borrosas que dificultan observar con claridad la ruta.

Aunque muchos conductores recurren a un paño de microfibra, este elemento no siempre ofrece el resultado esperado. Manuel Carrasco, propietario de Wash Car, un centro especializado de Palma de Mallorca, explica que determinados residuos presentes en el tejido pueden terminar sobre el vidrio y provocar las molestas marcas y manchas.

Por qué es un error el uso de paños de microfibra en el cristal interior del parabrisas

Los paños de microfibra son útiles para limpiar diferentes superficies de los coches, pero pueden resultar contraproducentes en la cara interna del parabrisas. El principal problema aparece cuando fueron lavados junto con otras prendas o estuvieron en contacto con suavizante.

Estos productos dejan residuos en las fibras que posteriormente se transfieren al vidrio del automóvil. Al pasar el paño, la suciedad y la grasa no desaparecen por completo, sino que se distribuyen por la superficie y forman velos o marcas circulares. Incluso después de insistir varias veces, las manchas pueden reaparecer cuando el sol incide directamente sobre el cristal.

Contenido Recomendado

Jesús, mecánico:“Yo nunca estaciono con las ruedas torcidas porque al girar la dirección hay elementos que quedan contraídos”

Jesús, mecánico: “Yo nunca estaciono con las ruedas torcidas porque al girar la dirección hay elementos que quedan contraídos”

La provincia de Buenos Aires congeló el precio de la VTV:hasta cuándo se puede pagar sin el aumento del 17%

La provincia de Buenos Aires congeló el precio de la VTV: hasta cuándo se puede pagar sin el aumento del 17%
Limpiar el cristal interior del parabrisas de un auto ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura.
Mantener limpio el cristal interior del parabrisas ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura. Foto: Unsplash

Además, el parabrisas interior suele acumular más suciedad que otras ventanas del vehículo. El aire procedente del sistema de ventilación arrastra partículas contaminantes del exterior, que terminan adheridas al vidrio. La situación puede intensificarse durante el invierno debido al uso frecuente de la calefacción.

Truco de experto para eliminar manchas del cristal interior

El truco recomendado por los expertos en limpieza de coches comienza con una limpieza en seco. El primer paso consiste en retirar cuidadosamente el polvo y la película de grasa con un paño seco y limpio.

Después se debe aplicar una pequeña cantidad de líquido limpiacristales y repasar toda la superficie con una bayeta de carbono. Este material ayuda a eliminar los residuos sin dejar halos y permite conseguir un acabado uniforme. Según Manuel Carrasco, limpiar la cara interna del parabrisas como si fuera una ventana doméstica es uno de los errores más frecuentes.

Si no se dispone de un producto especializado, el amoníaco diluido puede utilizarse como alternativa para desengrasar el vidrio. Sin embargo, la opción más aconsejable es aplicar un producto antivaho específico, ya que ayuda a conservar la transparencia y retrasa la formación de nuevas películas de grasa.

Limpiar el cristal interior del parabrisas de un auto ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura.
Mantener limpio el cristal interior del parabrisas ayuda a reducir reflejos y favorece una conducción más segura. Foto: Unsplash

Cómo evitar manchas en el cristal interior del parabrisas

Para impedir que vuelvan a aparecer marcas y manchas, conviene realizar esta limpieza cada dos semanas. El especialista recomienda trabajar en seco y con el cristal templado por el sol, ya que esas condiciones facilitan la eliminación de los restos adheridos.

También es importante reservar una bayeta o trapo exclusivamente para el parabrisas y evitar lavarla con suavizante. Otro hábito útil es aplicar periódicamente un tratamiento antivaho, disponible en comercios especializados en productos para automóviles.

Una limpieza frecuente no solo mejora la apariencia del vehículo. También reduce los reflejos durante el amanecer y el atardecer, favoreciendo una conducción más cómoda y segura. Por eso, elegir correctamente los materiales y seguir un procedimiento ordenado puede marcar una diferencia visible.

AutoTendencia
Canal 26 | Tendencias
Canal 26 | Tendencias

Autor

Equipo de Canal 26 enfocado en traerte lo último sobre lifestyle, tendencias e innovación. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

Milei negó que haya una recesión, relativizó la suba de la desocupación y afirmó haber enfrentado “7 intentos de golpe de Estado” durante su gestión

Giro en la causa $LIBRA:la Justicia tomó una decisión sobre las declaraciones de Nadia Beller, expareja de Cerimedo

Economía

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

ANSES cambia el calendario en octubre 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Internacionales

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos: una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía

Así es Benín, el rival de Argentina para la despedida de Messi:15 millones de habitantes, 55 lenguas y un particular vínculo con el vudú

Malvinas, polémica diplomática:un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”