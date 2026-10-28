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Por qué recomiendan poner un árbol de jade cerca de la puerta principal, según el Feng Shui

Sus hojas carnosas recuerdan a una pequeña monda y, según el arte milenario, puede atraer la prosperidad y la buena fortuna.

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Árbol de jade: el significado de colocarlo en la puerta de entrada, según el Feng Shui
Árbol de jade: el significado de colocarlo en la puerta de entrada, según el Feng Shui Foto: Gemini IA
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El árbol de jade es una de las plantas más elegidas para decorar interiores, balcones y hasta recibidores, gracias a su follaje verde, sus hojas redondeadas que recuerdan a una moneda y su fácil mantenimiento. Su popularidad también está vinculada con el Feng Shui, la filosofía oriental que relaciona la distribución de los espacios con el flujo de energía, y dentro de esta tradición, la llamada también Crassula ovata simboliza la riqueza y la prosperidad, generando una sensación de tranquilidad dentro del hogar, por lo que se recomienda colocarla cerca de la puerta principal.

Árbol de jade: el significado de colocarlo en la puerta de entrada, según el Feng Shui
Árbol de jade: el significado de colocarlo en la puerta de entrada, según el Feng Shui Foto: Gemini IA

Qué significa tener un árbol de jade en la entrada de casa, según la filosofía del Feng Shui

Según el Feng Shui, la puerta principal es el punto por el que ingresan la energía y las oportunidades al hogar. Por eso, colocar un árbol de jade junto a la entrada se interpreta como una forma simbólica de invitar a la abundancia y al bienestar.

Gracias a que esta planta tiene hojas gruesas y redondas, asociadas con pequeñas monedas, su valor no solo es ornamental, sino que además se presume que podría atraer la riqueza y la prosperidad económica al hogar. Además, esta planta representa el crecimiento sostenido, la paciencia y la estabilidad, cualidades relacionadas con los proyectos personales y laborales que se construyen con el tiempo.

Dentro de esta filosofía, también se considera que ubicarla en el recibidor ayuda a crear una bienvenida armoniosa para quienes viven en la casa y para sus visitas. Estas interpretaciones pertenecen a las creencias del Feng Shui y no constituyen efectos comprobados sobre la suerte o la economía.

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Árbol de Jade. Foto: Wikipedia.

Cómo cuidar el árbol de jade para que crezca saludable

Más allá de su significado simbólico, el árbol de jade necesita algunas condiciones básicas para desarrollarse bien.

  • Luz: prefiere los ambientes luminosos y puede recibir sol directo de forma gradual.
  • Riego: necesita poca agua. Conviene dejar que el sustrato se seque entre riegos.
  • Maceta: debe tener orificios de drenaje para evitar que las raíces se encharquen.
  • Ubicación: puede colocarse cerca de una puerta o ventana siempre que reciba suficiente luz y no esté expuesto a corrientes de aire frío.

Con estos cuidados, el árbol de jade puede convertirse en un elemento decorativo duradero, con un gran valor ornamental y con un plus importante para aquellos que creen en el Feng Shui, ya que representa un simbolo inequivoco de prosperidad económica, buena energía, nuevos comienzos y armonía dentro del hogar.

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