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No descartes los maples de huevos: el sencillo truco para evitar que la bolsa de basura pierda líquido cuando la llevas al cesto

El cartón puede absorber pequeños restos de café, yerba y otros líquidos. Una emprendedora compartió cómo aprovecharlo para mantener la limpieza.

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Maples de huevo en la bolsa de la basura
Una emprendedora y creadora de contenido comparte un tip clave para darle un nuevo uso al maple de huevos. Foto: Instagram @mesachica_catering
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Uno de los problemas más frecuentes en la limpieza del hogar aparece al retirar la bolsa de basura: los líquidos acumulados en el fondo pueden provocar derrames y malos olores. Para reducir este inconveniente, Flor, emprendedora y creadora de la cuenta @mesachica_catering, compartió en Instagram un truco que consiste en reutilizar un maple de huevos como material absorbente.

El sencillo truco con maple de huevos para evitar que la bolsa de basura pierda líquido cuando la llevas al cesto
Un maple de huevos puede ayudar a absorber gotas en la bolsa de basura. Video: Instagram @mesachica_catering

Mamitip: el truco del maple de huevo de Flor

A través de su cuenta de Instagram @mesachica_catering, donde comparte preparaciones artesanales y consejos cotidianos, Flor presentó un nuevo mamitip destinado a facilitar las tareas domésticas.

Cada vez que tirás la basura, sacás la bolsa y está todo chorreado: mate, café o lo que sea que tiraste en la basura”, explicó antes de mostrar su solución.

El procedimiento requiere pocos pasos:

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  1. Conseguir un maple de huevos vacío: utilizar uno de cartón que ya no se necesite.
  2. Cortarlo en cuatro partes: cada sección servirá para una bolsa diferente.
  3. Colocarlo en el fondo: introducir una de las partes dentro de una bolsa limpia, previamente instalada en el cesto.
  4. Utilizar el recipiente normalmente: depositar los residuos como de costumbre.

El cartón, por su estructura porosa, puede absorber pequeñas cantidades de humedad provenientes de los desperdicios.

De esta manera, un solo maple permite preparar cuatro bolsas de basura, aunque su capacidad de absorción es limitada y no evita derrames cuando hay demasiado líquido o la bolsa está perforada.

Recomendaciones a la hora de gestionar los residuos de tu casa

Para mantener la higiene de la cocina, conviene reducir la cantidad de líquidos que llegan al cesto. Escurrir la yerba mate, los restos de café y otros desperdicios húmedos antes de desecharlos puede disminuir la acumulación de humedad.

También resulta conveniente utilizar bolsas resistentes, evitar sobrecargarlas y comprobar que estén correctamente cerradas antes de retirarlas. La limpieza periódica del recipiente ayuda a prevenir la acumulación de suciedad y olores.

Según el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los residuos húmedos deben separarse de los materiales reciclables, que tienen que encontrarse limpios y secos.

Maple de huevos
No solo sirve para contener los huevos: el cartón del maple sirve para absorber los líquidos de la basura. Foto: Magnific

Qué hacer con los maples de huevos después de utilizarlos

Aunque este truco permite darles otro uso, los cartones que absorben líquidos de la basura deben desecharse junto con los residuos húmedos.

La normativa nacional sobre residuos domiciliarios establece que los materiales reciclables, como el papel y el cartón, deben mantenerse limpios y secos para facilitar su recuperación.

Por eso, el maple utilizado como absorbente ya no debería incorporarse a la bolsa de reciclables. Separar correctamente los materiales desde el hogar facilita su tratamiento posterior.

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