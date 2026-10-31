El antiguo simbolismo de las hojas de laurel: éxito, prosperidad y protección para el hogar

Hojas de laurel. Foto: Unplash.

El laurel es mundialmente conocido por su uso en la gastronomía, pero sin embargo, sus hojas también tienen un poderoso significado energético. En la antigüedad, esta planta está fuertemente vinculada con el triunfo y el reconocimiento, mientras que en el Feng Shui, indica que tiene propiedades relacionadas con la protección, la prosperidad y la claridad mental.

Por su aroma intenso y su característico color verde, las hojas de laurel suelen incorporarse en rituales y prácticas destinadas a renovar las energías del hogar o atraer buenos augurios.

Laurel en casa: qué simbolizan sus hojas y dónde colocarlas para atraer buenas energías Foto: Freepik

La filosofía oriental milenaria indica que, con una sola hoja, se pueden espantar las malas energías e incluso ayudar a proyectar aquello que tanto queremos. Pero ¿qué otros significados tiene?

Cuáles son los verdaderos significados espirituales que tiene la hoja de laurel

En el plano simbólico, el laurel representa diferentes aspectos vinculados con el crecimiento personal y la búsqueda de equilibrio. Estas son algunas de las interpretaciones más extendidas:

Victoria y éxito personal: se relaciona con la capacidad de superar obstáculos, alcanzar objetivos y salir fortalecido de situaciones difíciles. Su simbolismo tiene raíces históricas, ya que las coronas de laurel se utilizaban en la Antigüedad para distinguir a vencedores y figuras destacadas.

Protección y purificación: dentro de las creencias esotéricas, se considera que puede ayudar a alejar las energías negativas, las envidias y las vibraciones pesadas.

Atracción de abundancia y dinero: su color verde intenso se asocia con la prosperidad, la buena fortuna y la estabilidad económica. En distintas prácticas populares, las hojas se utilizan como símbolo de nuevos comienzos y oportunidades materiales.

Claridad e intuición: su aroma penetrante también se vincula simbólicamente con la concentración y la lucidez. En algunas tradiciones, se lo relaciona con la capacidad de ordenar los pensamientos, favorecer la reflexión y tomar decisiones con mayor tranquilidad.

Las hojas de laurel pueden usarse como talismanes contra las malas energías Foto: Freepik

Dónde colocar las hojas de laurel en casa para atraer buenas energías

Según las creencias esotéricas y algunas prácticas vinculadas con el Feng Shui, el lugar donde se colocan las hojas de laurel puede tener un significado simbólico. Para quienes buscan atraer prosperidad, protección y armonía, estos son algunos de los espacios más elegidos:

En la entrada de la casa: se las utiliza como símbolo de protección y bienvenida, con la intención de favorecer el ingreso de energías positivas.

En la billetera: algunas personas guardan una hoja seca entre sus pertenencias como amuleto para atraer abundancia y estabilidad económica.

En el espacio de trabajo : colocarlas cerca del escritorio representa el deseo de alcanzar nuevas metas, mejorar la concentración y abrirse a oportunidades laborales.

En un rincón del hogar: pueden ubicarse en un pequeño recipiente decorativo como símbolo de armonía, tranquilidad y renovación.

Las hojas de laurel, entonces, tienen un significado que va mucho más allá de su uso en la cocina. Su asociación histórica con la victoria y las interpretaciones espirituales que las vinculan con la protección, la abundancia y el éxito las convirtieron en un símbolo presente en distintos hogares y por eso los expertos en las energías recomiendan siempre tener una de estas plantas en casa o una hoja en la billetera.