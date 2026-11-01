Los veterinarios coinciden: este es el motivo por el que los gatos toman agua de la canilla y rechazan la de su bebedero. Foto: Foto: Gemini

Es una escena común en muchos hogares: el gato ignora su recipiente con agua fresca y, en cambio, se acerca a la canilla para tomar directamente del chorro. Aunque a simple vista parezca un capricho, este comportamiento tiene raíces profundas en los instintos y sentidos de los felinos.

Los gatos domésticos descienden de felinos salvajes que buscaban fuentes de agua en movimiento, como arroyos, donde el líquido era más fresco y menos propenso a la contaminación que en charcos o aguas estancadas. Por eso, el sonido y el reflejo del agua corriente suelen atraerlos y despertar su curiosidad.

Motivos por los que los gatos rechazan el bebedero

Además de la atracción por el agua corriente, existen otros factores que pueden hacer que un gato evite su bebedero habitual.

Los gatos pueden sufrir de deshidratación Foto: unsplash

Uno de los motivos más frecuentes es la falta de frescura: si el agua permanece muchas horas en el mismo lugar, puede acumular restos de comida, polvo o suciedad que alteran su olor y sabor. El material del recipiente también influye: algunos gatos rechazan los de plástico porque retienen olores o modifican el gusto del agua.

La forma y el tamaño del bebedero son importantes. Muchos felinos prefieren recipientes anchos y poco profundos para evitar que sus bigotes rocen los bordes. Además, la ubicación juega un papel clave: si el agua está demasiado cerca de la comida o de la caja sanitaria, algunos gatos la evitan y buscan alternativas.

Consejos para que el gato tome más agua en casa

La hidratación es fundamental para la salud de los gatos, ya que favorece el funcionamiento de los riñones, la digestión y la regulación de la temperatura corporal. Si un felino evita su bebedero, existen varias estrategias para estimular su consumo de agua.

Una opción es probar con una fuente que mantenga el agua en movimiento, ideal para los que disfrutan de beber de la canilla. También es recomendable cambiar el agua todos los días y lavar el recipiente con frecuencia para mantener la frescura.

Elegir recipientes de vidrio, cerámica o acero inoxidable puede ayudar, así como optar por modelos anchos y poco profundos. Separar el bebedero de la comida y ofrecer varios puntos de hidratación en distintos ambientes de la casa son otras alternativas que pueden incentivar al gato a beber más seguido.