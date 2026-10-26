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Adoptó a una gata de más de 11 kilos que apenas podía caminar y su transformación se volvió viral

Pumpkin llegó a un refugio de animales en Estados Unidos después de la muerte de su dueño. Su sobrepeso le dificultaba desplazarse, pero una nueva familia decidió adoptarla y ayudarla a recuperar su movilidad.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Adoptó a una gata de más de 11 kilos que apenas podía caminar y su transformación se volvió viral.
Pumpkin, la gata que llegó a un refugio de Estados Unidos con más de 11 kilos y graves dificultades para caminar debido a su sobrepeso. Foto: Instagram / seelbachc.
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Una gata que pesaba más de 11 kilos y apenas podía caminar se convirtió en protagonista de una emotiva historia de recuperación en Estados Unidos. Después de perder a su dueño y llegar a un refugio de animales en condiciones delicadas, Pumpkin encontró una nueva familia que la ayudó a mejorar su salud y transformó su vida.

El caso ocurrió en Cincinnati, Ohio, donde el animal ingresó en marzo de 2026 a la organización SPCA Cincinnati. En ese momento tenía aproximadamente cinco años, pesaba 11,3 kilos y presentaba una obesidad tan severa que incluso respirar le resultaba difícil.

Adoptó a una gata de más de 11 kilos que apenas podía caminar y su transformación se volvió viral.
Chris Seelbach decidió darle una segunda oportunidad a Pumpkin, una gata con obesidad extrema que había perdido a su anterior dueño. Foto: Instagram / seelbachc.

Su historia dio un giro cuando Chris Seelbach, presidente y director ejecutivo del refugio, decidió llevarla a su casa. Lo que comenzó como un hogar temporal terminó convirtiéndose en una adopción definitiva y en un fenómeno viral que acumuló millones de visualizaciones.

La gata pesaba más de 11 kilos y tenía dificultades para respirar

Cuando Pumpkin llegó al refugio, los trabajadores quedaron sorprendidos por su estado físico. Además de estar sucia y tener pulgas, presentaba un sobrepeso que afectaba seriamente su movilidad.

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Sus patas se habían curvado por el peso y caminaba balanceándose de un lado a otro. Durante una revisión veterinaria, su respiración se volvió tan dificultosa que llegó a presentar una coloración azulada, una señal de alarma para los especialistas.

Según relató Seelbach a The Guardian, la gata había llegado al refugio después del fallecimiento de su anterior dueño. Al conversar con la hija del hombre, los responsables del lugar descubrieron que Pumpkin probablemente había aumentado de peso después de tener dos camadas y recibir una alimentación excesiva.

Adoptó a una gata de más de 11 kilos que apenas podía caminar y su transformación se volvió viral.
Chris Seelbach decidió darle una segunda oportunidad a Pumpkin, una gata con obesidad extrema que había perdido a su anterior dueño. Foto: Instagram / seelbachc.

Aunque su situación era preocupante, los estudios veterinarios no detectaron una enfermedad subyacente que explicara el aumento de peso. El principal desafío era ayudarla a adelgazar de manera gradual y recuperar su capacidad de movimiento.

La llevó a su casa para ayudarla y terminó adoptándola

Seelbach decidió recibir a Pumpkin junto con su esposo, Craig, y sus otros tres gatos, Jerry, Doe y Dottie. Al principio, la convivencia representó un desafío. La gata apenas podía desplazarse, no conseguía subir las escaleras de la vivienda y pasaba gran parte del día descansando en su cama.

Sin embargo, su personalidad y sus expresivos ojos conquistaron rápidamente a la pareja. Con una alimentación controlada y seguimiento veterinario, Pumpkin comenzó a perder peso y a recuperar progresivamente su movilidad.

La mejoría fue evidente: después de varios meses, logró bajar casi 1,4 kilos, su pelaje se volvió más brillante y comenzó a realizar movimientos que antes le resultaban imposibles.

Adoptó a una gata de más de 11 kilos que apenas podía caminar y su transformación se volvió viral.
La gata pesaba 11,3 kilos cuando fue rescatada y necesitó una alimentación controlada y cuidados veterinarios para recuperar su movilidad. Foto: Instagram / seelbachc.

Uno de sus mayores avances fue conseguir subir al sofá para descansar junto a los otros gatos de la familia. Aunque inicialmente la intención era encontrarle otro hogar cuando estuviera recuperada, la pareja decidió adoptarla definitivamente en agosto.

Su transformación se volvió viral y conquistó a millones de personas

Mientras Pumpkin avanzaba en su recuperación, Seelbach comenzó a compartir videos y fotografías de su vida cotidiana en las redes sociales.

Al principio esperaba que las publicaciones fueran vistas por unas pocas personas, pero ocurrió algo inesperado: los videos comenzaron a acumular millones de visualizaciones.

La gata se convirtió en una celebridad de internet y sus seguidores empezaron a acompañar cada pequeño avance. Su popularidad fue tan grande que algunas personas comenzaron a reconocer a Seelbach por la calle y a preguntarle por Pumpkin.

La historia también llegó a medios estadounidenses y la gata ganó un concurso organizado por el periódico Cincinnati Enquirer para elegir a la mascota más adorable de la ciudad. Sin embargo, para su nueva familia, el mayor logro no estuvo relacionado con la fama, sino con su recuperación.

Cuánto peso perdió Pumpkin y cómo continúa su recuperación

Cuando llegó al refugio, Pumpkin pesaba aproximadamente 11,3 kilos. Después de varios meses de cuidados, consiguió reducir su peso hasta alrededor de 10 kilos. Aunque todavía necesita continuar con su tratamiento, los cambios en su movilidad y bienestar son significativos.

Adoptó a una gata de más de 11 kilos que apenas podía caminar y su transformación se volvió viral.
La transformación de Pumpkin se volvió viral en las redes sociales, donde millones de personas siguieron sus avances y su nueva vida. Foto: Instagram / seelbachc.

Su familia busca que el descenso de peso sea progresivo y sostenible, siguiendo las recomendaciones veterinarias para evitar complicaciones.

Seelbach también reveló que planean celebrar el sexto cumpleaños de Pumpkin el 31 de octubre, durante Halloween, una fecha especialmente apropiada para una gata cuyo nombre significa calabaza en inglés.

La historia de Pumpkin demuestra cómo una adopción puede transformar la vida de un animal. La gata que llegó al refugio con dificultades para caminar y respirar ahora disfruta de un hogar definitivo, mientras miles de seguidores continúan pendientes de su recuperación.

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Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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