Hernán Gordillo, veterinario especialista en nutrición animal: “Ni el balanceado es veneno, ni la dieta casera es la panacea” Foto: Gemini

Compartir comida con los perros es una costumbre frecuente en muchos hogares, pero no todos los ingredientes que consumen las personas son aptos para las mascotas. Hernán Agustín Gordillo, veterinario especializado en nutrición animal por la Universidad Nacional de La Plata, advirtió que es clave conocer qué pueden comer los perros y en qué condiciones antes de darles sobras o prepararles un plato casero.

El especialista remarcó que no existe una única dieta válida para todos los animales. Tanto el alimento balanceado como la comida casera pueden ser opciones adecuadas, siempre que se adapten a las necesidades de cada mascota. Incluso, recomendó que una dieta mixta —balanceado por la mañana y comida casera por la noche— puede funcionar bien.

Qué alimentos caseros son aptos para los perros

Entre los ingredientes que pueden formar parte de una dieta casera para perros, Gordillo mencionó carnes, algunas verduras, arroz y huevo duro. En su sitio profesional, el veterinario publica recetas que incluyen estos alimentos junto con carbonato de calcio, para ajustar el aporte de minerales.

Perro, comida. Fuente: Unsplash

Sin embargo, aclaró que no se pueden mezclar los ingredientes al azar ni usar cualquier receta de internet. Las cantidades y proporciones deben responder al peso, la edad y el estado corporal del animal. Las recetas que comparte están pensadas para pacientes sanos y con condiciones físicas específicas.

Los alimentos que conviene evitar y los riesgos de la obesidad

Gordillo advirtió sobre varios ingredientes que pueden ser perjudiciales para los perros. Entre ellos, destacó las uvas, la palta y el ajo, además del exceso de vísceras y el caldo de huesos. Las uvas y pasas deben mantenerse completamente alejadas, ya que pueden provocar lesiones renales graves. El ajo puede dañar los glóbulos rojos, y la palta no debe ofrecerse sin indicación veterinaria.

El veterinario también hizo hincapié en la importancia de las cantidades. “El mayor riesgo de enfermedad en los animales de compañía es la obesidad”, advirtió. El exceso de comida puede favorecer problemas digestivos y enfermedades crónicas, por lo que las porciones deben calcularse en función del peso ideal del animal.

La importancia de consultar con un especialista antes de cambiar la dieta

Antes de reemplazar el alimento balanceado por una preparación casera, Gordillo recomendó consultar con un veterinario especializado en nutrición. Una dieta hecha en casa puede ser completa y adecuada, pero necesita una formulación que contemple todos los nutrientes que el perro requiere. Darle pollo, arroz o verduras de manera aislada no garantiza una alimentación equilibrada.