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Gallina rellena con cerdo para Navidad: la receta tradicional que rinde para 10 personas y lleva verduras, arroz, aceitunas y pasas

Un clásico de las fiestas que combina diferentes sabores. Ingredientes, paso a paso, tiempos de cocción y consejos para hacerla al horno.

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Pollo entero en una fuente para una receta.
La gallina rellena es uno de los platos tradicionales de la cena de Navidad y Año Nuevo. Foto: Unsplash
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La gallina rellena es uno de los platos tradicionales de la cena de Navidad y Año Nuevo en Nicaragua. Se prepara con un ave entera marinada en cítricos, ajo y especias, que luego se rellena con carne de cerdo, arroz, verduras y otros ingredientes.

Esta receta navideña permite obtener 10 porciones y requiere aproximadamente dos horas y media de horno, además del tiempo de marinado.

Qué ingredientes se necesitan para preparar gallina rellena para 10 personas

La receta combina sabores salados y dulces, una característica de distintas preparaciones festivas de América Latina. Las aceitunas aportan un toque salado, mientras que las pasas contrastan con la carne y las verduras.

Para la gallina y el marinado

  • 1 gallina entera de aproximadamente 3 kilos.
  • 1 taza de jugo de cítricos o mojo criollo.
  • 3 cebollas.
  • 8 dientes de ajo.
  • 2 hojas de laurel.
  • Aceite vegetal, orégano, comino, pimienta, pimentón y sal.

Para el relleno

  • 300 gramos de carne de cerdo picada.
  • 100 gramos de arroz cocido.
  • 100 gramos de cebolla y 2 dientes de ajo.
  • 1 zanahoria y 1 chayote.
  • 50 gramos de morrón.
  • 30 gramos de apio.
  • 50 gramos de aceitunas verdes.
  • 100 mililitros de caldo de pollo.
  • 3 huevos duros.
  • Pasas, perejil, laurel, comino, orégano, sal y pimienta.
Pollo entero en una fuente para una receta.
La gallina rellena es uno de los platos tradicionales de la cena de Navidad y Año Nuevo. Foto: Unsplash

Cómo hacer gallina rellena al horno: el paso a paso de la receta navideña

Para preparar la gallina rellena al horno se necesitan mínimo 2 horas para el marinado y unas 2 horas y media para el horneado. El paso a paso es el siguiente:

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  1. Preparar el marinado: triturar el ajo, la cebolla, el orégano y las especias con el jugo de cítricos y un poco de aceite. Untar la gallina por dentro y por fuera y refrigerarla durante al menos dos horas.
  2. Cocinar el relleno: dorar la carne de cerdo en una sartén y reservar. Rehogar la cebolla, el ajo, el morrón, la zanahoria, el chayote y el apio.
  3. Incorporar los demás ingredientes: añadir el arroz cocido, el caldo, el laurel y los condimentos. Cocinar durante unos 15 minutos e incorporar las aceitunas, las pasas y el perejil.
  4. Rellenar la gallina: dejar que la preparación pierda calor y mantenerla refrigerada hasta el momento de utilizarla. Incorporar los huevos duros cortados, rellenar el ave y cerrar la abertura con hilo de cocina o palillos.
  5. Llevar al horno: cocinar a 180 °C, cubierta con papel aluminio, durante aproximadamente dos horas. Retirar el aluminio y continuar la cocción unos 30 minutos para dorar la piel.
  6. Servir: verificar con un termómetro que tanto la carne como el centro del relleno alcancen al menos 74 °C. Dejar reposar 10 minutos antes de cortar.
Pollo entero en una fuente para una receta.
La gallina rellena es uno de los platos tradicionales de la cena de Navidad y Año Nuevo. Foto: Unsplash

Por qué la gallina rellena es una tradición navideña en Nicaragua

La presencia de este plato en las celebraciones nicaragüenses está documentada por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR). En 2020, María Isaura Ordóñez, de Ocotal, ganó el Festival Nacional Sabores Navideños con una gallina criolla rellena y asada, preparada con verduras, carnes y condimentos.

La gallina rellena tiene distintas versiones regionales y familiares, por lo que sus ingredientes pueden variar. Habitualmente se acompaña con arroz blanco, ensaladas, frijoles o papas, y se sirve como plato central para compartir durante las fiestas.

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