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Cómo limpiar los mosquiteros antes del verano con 2 ingredientes: guía paso a paso, fácil y rápida

Con agua tibia y detergente neutro, se puede dejar la malla impecable en minutos y sin dañar el tejido. El paso a paso para que queden listos para la temporada de calor.

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Cómo limpiar los mosquiteros antes del verano con 2 ingredientes: fácil y rápido, paso a paso
Cómo limpiar los mosquiteros antes del verano con 2 ingredientes: fácil y rápido, paso a paso Foto: Gemini
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Con la llegada de los días cálidos, los mosquiteros vuelven a ser clave en las casas para mantener alejados a los insectos. Sin embargo, después de meses de uso, suelen acumular polvo, polen y restos de insectos que se adhieren a la malla y pueden dificultar su funcionamiento.

Para dejarlos impecables antes del verano, no hace falta gastar en productos caros ni recurrir a mezclas complicadas. Con agua tibia y detergente neutro se puede eliminar la suciedad de manera rápida y sencilla, siempre que se utilicen herramientas suaves y se evite frotar con fuerza.

El paso a paso para limpiar los mosquiteros con agua y detergente

El primer paso es retirar el polvo superficial. Se puede usar una aspiradora de baja potencia, un plumero o un cepillo de cerdas suaves para evitar que la suciedad se convierta en barro al mojarla.

Si el mosquitero se puede desmontar, conviene retirarlo con cuidado y apoyarlo sobre una superficie plana. Luego, se prepara una mezcla de agua tibia y unas gotas de detergente neutro.

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Con una esponja blanda, un paño de microfibra o un cepillo suave, se limpia la malla con movimientos delicados, sin ejercer demasiada presión. Es importante prestar atención a los bordes y las esquinas, donde suele acumularse más suciedad.

Al terminar, hay que enjuagar con agua limpia para eliminar los restos de jabón y dejar secar por completo antes de volver a colocar el mosquitero en su lugar.

Qué no hacer para evitar dañar la malla

El mantenimiento de los mosquiteros requiere ciertos cuidados. No se recomienda usar cepillos duros, esponjas abrasivas, lavandina ni productos agresivos, ya que pueden deteriorar el material.

Tampoco conviene limpiar con hidrolavadoras o chorros de agua a presión, porque la fuerza puede deformar la malla o desprenderla del marco.

Si el mosquitero está fijo y no se puede desmontar, la limpieza se puede hacer en el lugar con un paño apenas humedecido en la misma solución de agua y detergente. En este caso, es clave no empapar la malla y trabajar siempre con movimientos suaves.

Cómo dejar los mosquiteros listos para el verano

Con estos cuidados simples, es posible eliminar la suciedad acumulada y preparar los mosquiteros para los meses de mayor uso. Así, se mantienen en buen estado y cumplen su función durante toda la temporada de calor.

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