Pablo Hernández, etólogo: “Cuando hablamos de estrés en los perros nos referimos a una emoción muy desagradable, el animal está anticipando algo que lo amenaza”

Pablo Hernández, etólogo: “Cuando hablamos de estrés en los perros nos referimos a una emoción muy desagradable que es el reflejo que el animal está anticipando algo que lo amenaza”. Foto: Foto: Gemini

El estrés en los perros no siempre se manifiesta con ladridos, temblores o comportamientos agresivos. En muchos casos, las señales son más sutiles y pueden pasar inadvertidas para sus dueños. Reconocer estos comportamientos es fundamental para identificar cuándo una mascota está atravesando una situación que le genera miedo, ansiedad o incomodidad.

Pablo Hernández, etólogo, explicó que el estrés canino no debe confundirse con el uso cotidiano de esa palabra en las personas. “Cuando hablamos de estrés en los perros, nos referimos a una emoción muy desagradable que lo que hace es ser el reflejo de que el animal está anticipando algo que lo amenaza o algo que lo asusta”, señaló. Además, aclaró que la ansiedad es otro término que permite describir este estado emocional.

Cuáles son las señales de estrés en los perros, según el etólogo

Hernández explicó que las manifestaciones de ansiedad pueden variar según el contexto y el estímulo al que se enfrenta el animal. No es lo mismo interactuar con una persona o un perro que le genera miedo que encontrarse frente a un ruido fuerte o un objeto desconocido.

Cuando el perro está cerca de otro individuo con el que se siente incómodo o amenazado, pueden aparecer distintas señales corporales. Entre las más habituales, el especialista mencionó:

Bostezar repetidamente: puede ser una señal de incomodidad cuando aparece durante una interacción que le genera tensión.

Relamerse el labio superior: es uno de los comportamientos que pueden indicar ansiedad frente a una persona u otro perro.

Mirar hacia otro lado: el animal puede evitar el contacto visual y mostrar la parte blanca del ojo, una señal que permite advertir que no está cómodo con la situación.

Mostrar agresividad: en algunos casos, la ansiedad puede manifestarse a través de respuestas agresivas cuando el perro se siente amenazado.

El etólogo remarcó que estas conductas deben interpretarse teniendo en cuenta lo que sucede alrededor del animal. Un bostezo aislado, por ejemplo, no significa necesariamente que esté estresado.

Cómo identificar el estrés cuando un perro tiene miedo a los ruidos

Las señales pueden ser diferentes cuando el animal se enfrenta a estímulos que no son seres vivos, como objetos, sonidos o ruidos que le provocan temor.

En estos casos, Hernández explicó que uno de los comportamientos más frecuentes es la hipervigilancia. El perro permanece muy alerta, mira constantemente hacia distintos lugares y parece estar pendiente de todo lo que sucede a su alrededor.

“Es lo que llamamos el escaneo”, explicó el especialista para describir esta conducta.

También pueden aparecer otros síntomas, como:

Jadeos: especialmente cuando no están relacionados con el calor o la actividad física.

Temblores: pueden aparecer cuando el miedo alcanza una intensidad mayor.

Estado de alerta constante: el perro observa continuamente su entorno y parece incapaz de relajarse.

Estas señales pueden aparecer frente a tormentas, fuegos artificiales, ruidos inesperados o situaciones que el animal interpreta como amenazantes.

Qué comportamientos pueden indicar estrés crónico en los perros

El especialista también advirtió que, cuando la ansiedad se mantiene durante un período prolongado, pueden aparecer comportamientos repetitivos o compulsivos.

En ese sentido, mencionó algunas conductas que los dueños deberían observar:

Perseguirse la cola repetidamente: dar vueltas sobre sí mismo de manera insistente puede ser una señal de un problema que necesita evaluación.

Lamerse constantemente determinadas partes del cuerpo: cuando esta conducta se vuelve excesiva y repetitiva, puede estar relacionada con un estado de ansiedad.

Ladrar de manera repetitiva: los ladridos constantes y reiterados también pueden formar parte de las manifestaciones de estrés crónico.

Hacer pis o caca dentro de la casa: si aparece como un cambio de comportamiento, es importante investigar qué puede estar ocurriendo.

Estas manifestaciones no siempre tienen como causa el estrés. También pueden estar relacionadas con problemas físicos o de salud, por lo que es importante no sacar conclusiones sin una evaluación profesional.