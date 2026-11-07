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Reunieron 3.000 hombres para derrocar a Rosas en 1839: perdieron en 3 horas y la cabeza de su jefe acabó en una plaza

La Revolución de los Libres del Sur comenzó el 29 de octubre y terminó el 7 de noviembre de 1839. Un ejército improvisado de estancieros, gauchos y milicianos desafió al gobernador bonaerense. La batalla de Chascomús cambió para siempre la historia de Dolores.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Revolución de los LIbres del Sur
Batalla de Chascomús: el enfrentamiento que puso fin a la Revolución de los Libres del Sur en 1839 Foto: AGN
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El 7 de noviembre de 1839, a orillas de la laguna de Chascomús, un levantamiento que buscaba derrocar a Juan Manuel de Rosas terminó en derrota. La lucha duró unas tres horas, pero sus consecuencias se prolongaron durante décadas: hubo muertos, exiliados y una ejecución destinada a intimidar a los opositores.

La Revolución de los Libres del Sur había comenzado nueve días antes, el 29 de octubre, en Dolores. Sus dirigentes consiguieron movilizar a unos 3.000 hombres, según la Comisión Nacional de Monumentos, aunque otras reconstrucciones elevan la cantidad a 4.000.

El bloqueo francés de 1838 y las tierras que desataron el conflicto

En 1838, la flota francesa bloqueó el puerto de Buenos Aires. Las restricciones perjudicaron el comercio exterior y golpearon a los productores ganaderos, dependientes de la venta de cueros y otros productos.

Revolución de los LIbres del Sur
Gauchos del siglo XIX: representación de los combatientes de la campaña bonaerense Foto: AGN

Los estancieros también cuestionaban los cambios en el régimen de enfiteusis, que les permitía utilizar tierras públicas mediante el pago de un canon. Las nuevas condiciones aumentaron la presión para comprar esos terrenos o perder beneficios anteriores.

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El malestar económico se sumó a las diferencias políticas. Una disputa entre el gobierno y sectores propietarios del sur se convirtió en una conspiración armada, con contactos entre opositores exiliados.

Pedro Castelli, el hijo de un revolucionario de Mayo que lideró a los rebeldes

Uno de los organizadores era Pedro Castelli, nacido en 1796 e hijo de Juan José Castelli, integrante de la Primera Junta de 1810. Había participado en las guerras de Independencia y luego se dedicó a la actividad rural.

Lo acompañó Ambrosio Crámer, militar francés que había combatido en las guerras napoleónicas y después se incorporó al Ejército de los Andes de José de San Martín. También participó Manuel Leoncio Rico.

Pedro Castelli
Pedro Castelli Foto: Wikipedia

Los conspiradores esperaban apoyo de Juan Lavalle para una ofensiva contra Rosas. Sin embargo, el general no desembarcó donde lo aguardaban. Además, la conspiración vinculada a Ramón Maza había sido descubierta meses antes: el oficial fue fusilado y su padre, Manuel Vicente Maza, asesinado en junio de 1839.

El 7 de noviembre de 1839: una batalla de tres horas en Chascomús

El levantamiento estalló en Dolores el 29 de octubre. Los rebeldes avanzaron hacia Chascomús: eran principalmente milicianos y pobladores rurales, con armamento desigual y escasa preparación militar.

En la madrugada del 7 de noviembre, las fuerzas gubernamentales, encabezadas por Prudencio Ortiz de Rosas, hermano del gobernador, y con intervención de Nicolás Granada, atacaron cerca de la laguna.

Revolución de los Libres del Sur, historia
Revolución de los Libres del Sur, historia

El combate duró aproximadamente tres horas. Aunque los insurgentes ofrecieron resistencia, terminaron dispersados. Crámer murió durante el enfrentamiento y otros dirigentes huyeron. La derrota cerró la rebelión que había amenazado con extenderse por el sur bonaerense.

De una rebelión derrotada a un monumento de 10 metros: qué quedó de los Libres del Sur

Aunque el levantamiento fracasó, sus protagonistas no desaparecieron de la historia argentina.

Después de la caída de Rosas en la batalla de Caseros de 1852, comenzó una nueva etapa en la construcción de la memoria de aquellos acontecimientos.

En Dolores, la antigua Plaza de la Constitución pasó a llevar el nombre de Plaza Castelli, en homenaje al dirigente cuya cabeza había sido exhibida allí.

Revolución de los LIbres del Sur
Los protagonistas de la rebelión: los hombres que desafiaron a Juan Manuel de Rosas Foto: AGN

Entre 1859 y 1860 se levantó la Pirámide de los Libres del Sur, un monumento de aproximadamente 10 metros de altura destinado a recordar el levantamiento.

En 1875 se incorporó a su parte superior una estatua de la Libertad, mientras que posteriores reformas modificaron su aspecto original.

Chascomús también preservó la memoria de la batalla. En 1939, con motivo de su centenario, se creó el Museo Pampeano, junto con el Parque de los Libres del Sur.

Dolores
Plaza Castelli Foto: Instagram @rutadelastradiciones.arg

En las inmediaciones de la laguna permanece, además, el Mausoleo de los Caídos en la Batalla de Chascomús, reconocido como Sepulcro Histórico Nacional. Fue construido sobre uno de los extremos de la antigua zanja donde se habían depositado los restos de combatientes derrotados. A pocos metros, un monolito señala el lugar del enfrentamiento.

Este 7 de noviembre de 2026 se cumplen 187 años de aquella derrota. Lo que comenzó como una disputa por las condiciones económicas y el control político del territorio terminó revelando las profundas divisiones de la sociedad bonaerense.

La Revolución de los Libres del Sur duró apenas nueve días, pero sus consecuencias atravesaron generaciones. Y los espacios que alguna vez fueron escenario de enfrentamientos y castigos terminaron convertidos en lugares dedicados a recordar a sus protagonistas.

HistoriaJuan Manuel de RosasDolores (Partido)Chascomús
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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