Las paredes de ladrillo visto pasaron de moda: el revestimiento elegante que se impondrá en 2027. Foto: Foto: Gemini

Durante años, las paredes de ladrillo visto dominaron la decoración de livings, dormitorios y ambientes de estilo industrial. Sin embargo, las nuevas tendencias en interiorismo comenzaron a dejar atrás ese look rústico para dar paso a materiales que aportan amplitud, continuidad y elegancia. Entre ellos, el microcemento se perfila como el revestimiento estrella para renovar los ambientes de cara a 2027.

Este material se destaca por su apariencia uniforme, la ausencia de juntas visibles y la facilidad para adaptarse a distintos estilos decorativos. A diferencia del ladrillo expuesto, que suma textura y un aire más artesanal, el microcemento permite crear superficies más discretas y minimalistas.

Qué es el microcemento y por qué gana protagonismo

El microcemento es un revestimiento decorativo compuesto por cemento, resinas, aditivos y pigmentos. Se aplica en capas finas sobre diferentes superficies y logra un acabado continuo, sin cortes ni uniones.

Las paredes de microcemento son la nueva tendencia. Foto: Foto: Gemini

Una de sus grandes ventajas es la versatilidad: puede usarse tanto en paredes como en pisos y otros sectores de la casa, lo que ayuda a mantener una estética uniforme en todos los ambientes.

Además, está disponible en una amplia gama de tonos. Los grises suaves, colores arena, beige y acabados similares a la piedra son algunas de las opciones más elegidas para lograr espacios cálidos y modernos.

Por qué el microcemento será tendencia en la decoración de 2027

Las propuestas de interiorismo que priorizan la simplicidad y los materiales de aspecto natural encuentran en el microcemento una alternativa ideal.

Al no tener juntas, este revestimiento genera una sensación de continuidad y ayuda a que los espacios pequeños se vean más amplios y despejados.

Otra ventaja es que permite combinarse con otros materiales sin sobrecargar la decoración. Por ejemplo, queda bien junto a muebles de madera clara, sillones de lino, lámparas de fibras naturales y detalles en piedra .

Así, las paredes funcionan como un fondo neutro que resalta los muebles y los objetos decorativos, logrando un ambiente equilibrado.

Cómo sumar microcemento en el living y el dormitorio

No es necesario renovar todas las paredes para incorporar este acabado. Una opción es elegir un solo sector y convertirlo en el foco del ambiente.

En el living, puede aplicarse detrás del sillón o en la pared donde está el televisor. Si se combina con madera y una iluminación cálida, se logra una atmósfera moderna y acogedora.

En el dormitorio, el microcemento puede usarse detrás de la cama para reemplazar revestimientos tradicionales y conseguir una superficie uniforme.

También es una buena alternativa para pasillos y recibidores, donde los tonos claros ayudan a dar una mayor sensación de amplitud.

Qué tener en cuenta antes de elegir microcemento

Aunque el microcemento parece sencillo, su aplicación requiere preparación y conocimientos técnicos. Es fundamental que la superficie esté en buenas condiciones y que el material se coloque correctamente para evitar fisuras o problemas de adherencia.

Además, es clave usar los selladores adecuados para proteger el acabado y facilitar el mantenimiento.

Por eso, antes de decidirse por este revestimiento, conviene consultar con un profesional sobre el estado de las paredes y el tipo de producto más conveniente para cada ambiente.