Los cocineros coinciden: “Los fideos quedan más sabrosos con una salsa de manteca, limón y queso” Foto: Gemini

Cada vez más cocineros apuestan por una salsa distinta para los fideos: lejos del clásico tuco o la crema, la mezcla de manteca, limón y queso parmesano se volvió la favorita para lograr una pasta cremosa, intensa y con un toque cítrico. Con pocos ingredientes, se puede preparar un plato especial en minutos.

El chef neoyorquino Frank Prisinzano, reconocido por sus restaurantes italianos y sus técnicas de cocina, tiene su propia versión de los spaghetti al limone. Su receta combina manteca, jugo de limón, agua de cocción y Parmigiano Reggiano, sin sumar ingredientes extra.

En diálogo con La Cucina Italiana, Prisinzano explicó: “Esto tiene que ver con la relación entre el limón, la manteca, el Parmigiano Reggiano y la pasta; eso es todo, y es perfecto tal como está”.

El secreto de la salsa: emulsión de manteca y agua de cocción

La receta nació después de que Prisinzano probara distintas versiones de pasta al limone en la costa de Amalfi, Italia. Según contó, allá suelen prepararla con crema, pero le resultaba demasiado pesada.

Por eso, empezó a experimentar con una técnica diferente: “Comencé a probar una emulsión de agua de cocción de la pasta y manteca directamente en la olla con los espaguetis. La pasta actúa como un batidor y crea una auténtica beurre blanc —una salsa francesa— que recubre muy bien los fideos”.

Los cocineros coinciden: “Los fideos quedan más sabrosos con una salsa de manteca, limón y queso” Foto: Gemini

El principio también aparece en las preparaciones de Daniel Gritzer, director editorial de Serious Eats. En su versión, utiliza manteca, ralladura y jugo de limón, queso parmesano y agua de cocción para conseguir una salsa brillante y bien integrada.

Gritzer recomienda agregar el jugo de limón al final, fuera del fuego, para preservar mejor su sabor y aportar un contrapunto ácido a la riqueza de la manteca.

Cómo preparar los fideos con manteca, limón y queso

Para dos porciones:

200 gramos de espaguetis

30 gramos de manteca

1 limón

30 gramos de queso parmesano o Parmigiano Reggiano rallado

1 taza de agua de cocción de la pasta

Sal y pimienta a gusto

Albahaca fresca (opcional)

Primero, hay que cocinar los espaguetis en abundante agua con sal. Antes de escurrirlos, se reserva una taza del líquido de cocción, que contiene el almidón de la pasta.

En una sartén amplia, se derrite la manteca a fuego bajo y se agrega la ralladura de limón. Luego se incorporan los fideos todavía firmes y un poco del agua reservada. Se mezcla enérgicamente para que el líquido y la materia grasa formen una emulsión que recubra la pasta.

Por último, se agrega el queso rallado y se sigue mezclando hasta lograr una textura cremosa. El jugo de limón se incorpora de a poco, preferentemente fuera del fuego, para ajustar la acidez sin opacar el aroma de la ralladura. Si la salsa queda demasiado espesa, se puede sumar más agua de cocción.

El resultado es una pasta con una salsa sedosa, donde la manteca aporta untuosidad, el limón equilibra el sabor y el queso suma intensidad. Una preparación sencilla, ideal para salir del clásico tuco sin resignar sabor.