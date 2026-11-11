comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Es verde, se esconde entre las ramas del árbol de Navidad y quien lo encuentra puede recibir un regalo extra: la extraña tradición del pepinillo navideño

Aunque muchos creen que esta costumbre nació en Alemania, una encuesta reveló que nueve de cada diez alemanes ni siquiera la conocían. Su historia se remonta a los adornos de vidrio del siglo XIX y está rodeada de leyendas sobre soldados, comerciantes y regalos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Pepinillo navideño.
El pepinillo navideño se coloca entre las ramas del árbol de Navidad y, según la tradición, quien lo encuentra primero puede recibir un regalo extra. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Entre las estrellas, las esferas brillantes y las guirnaldas que decoran los árboles de Navidad, existe un adorno que parece completamente fuera de lugar: un pequeño pepinillo verde escondido entre las ramas. Su presencia no responde únicamente a una cuestión estética, sino a una tradición que convierte la decoración navideña en un juego familiar.

La costumbre, conocida como Christmas Pickle o Weihnachtsgurke, consiste en ocultar un adorno con forma de pepinillo dentro del árbol. Quien lo descubre primero puede recibir un regalo adicional, tener el privilegio de abrir el primer paquete o, según algunas versiones, disfrutar de buena suerte durante el año siguiente.

Pepinillo navideño.
En algunas familias estadounidenses, los niños buscan un pequeño pepinillo verde escondido en el árbol durante la mañana de Navidad. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

Aunque suele presentarse como una antigua tradición alemana, su verdadero origen es mucho más misterioso. De hecho, una encuesta citada por las autoridades diplomáticas de Alemania reveló que el 90% de los alemanes ni siquiera había oído hablar de ella.

Qué significa esconder un pepinillo en el árbol de Navidad y cómo funciona la tradición

El pepinillo navideño suele fabricarse con vidrio soplado y tiene un color verde intenso que le permite confundirse con las ramas del árbol. Según la costumbre más extendida en Estados Unidos, se coloca al final de la decoración, cuando los demás adornos ya están distribuidos. Su ubicación debe ser lo suficientemente discreta como para que encontrarlo represente un desafío.

Contenido Recomendado

Los sillones grises pasaron de moda:cuál es el color tendencia para este 2027 y aporta estilo

Los sillones grises pasaron de moda: cuál es el color tendencia para este 2027 y aporta estilo.

La planta ideal para tener en el balcón en noviembre:florece durante meses, resiste el sol y llena de color cualquier rincón

Malvón

En algunas familias, los niños comienzan a buscarlo durante la mañana de Navidad. El primero que lo encuentra recibe un obsequio extra o puede abrir antes que los demás sus regalos.

Otras versiones establecen que el descubrimiento del pepinillo trae buena suerte para los siguientes doce meses. No existe una única regla: cada familia puede adaptar el juego a sus propias celebraciones.

Pepinillo navideño.
Aunque durante años se atribuyó su origen a Alemania, una encuesta reveló que aproximadamente el 90% de sus habitantes desconocía la costumbre del pepinillo navideño. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

El misterio de su origen: por qué muchos creen que el pepinillo navideño nació en Alemania

Durante décadas, la historia del pepinillo se difundió como una costumbre alemana transmitida de generación en generación.

Sin embargo, esa explicación presenta una contradicción llamativa: la mayoría de los habitantes de Alemania no reconoce el supuesto ritual como parte de sus celebraciones tradicionales.

En una publicación oficial, el Consulado General de Alemania en Toronto señaló que una encuesta había encontrado que aproximadamente nueve de cada diez alemanes desconocían la práctica.

Una de las hipótesis más difundidas sitúa su popularización en Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo XIX. En aquella época, los comercios estadounidenses comenzaron a importar adornos de vidrio fabricados en Alemania, especialmente figuras de frutas, verduras y otros objetos cotidianos.

Pepinillo navideño.
Durante el siglo XIX, los talleres alemanes comenzaron a popularizar adornos de vidrio con formas de frutas, verduras y otros objetos cotidianos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

La cadena Woolworth comercializó este tipo de decoraciones durante la década de 1880. Entre los diseños aparecieron pequeños pepinillos de vidrio que, con el tiempo, terminaron asociados a una historia sobre regalos y buena fortuna.

Algunos investigadores consideran posible que la tradición surgiera como una estrategia comercial para hacer más atractivos esos adornos. Sin embargo, no existe una prueba definitiva que permita identificar a su inventor.

Un soldado, una guerra y un pepinillo: las leyendas detrás del extraño adorno

Una de las versiones más conocidas relaciona la costumbre con la Guerra Civil estadounidense, desarrollada entre 1861 y 1865. Según esa leyenda, un soldado de origen alemán habría sido capturado y encarcelado.

Debilitado por el hambre, pidió un pepinillo a uno de sus guardianes y logró sobrevivir. Como muestra de agradecimiento, habría comenzado a colocar un pepinillo en su árbol de Navidad cada año.

Pepinillo navideño.
Además de regalos adicionales, algunas versiones de la tradición aseguran que encontrar el pepinillo escondido trae fortuna durante los siguientes doce meses. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Otra historia popular habla de una familia humilde que no tenía dinero para comprar decoraciones y utilizaba pepinillos como adornos navideños.

También existen relatos que vinculan el objeto con San Nicolás y una supuesta historia de rescate de niños. No obstante, estas narraciones forman parte del folclore asociado al adorno.

Lo que sí está documentado históricamente es la importancia de los talleres alemanes de vidrio soplado, especialmente en localidades como Lauscha, donde se elaboraban figuras decorativas que posteriormente llegaron al mercado estadounidense.

De los adornos de vidrio del siglo XIX a una curiosa tradición navideña

Con el paso de las décadas, el pepinillo navideño encontró un lugar en numerosos hogares estadounidenses, especialmente entre las familias que disfrutan de incorporar juegos y pequeñas sorpresas a sus celebraciones.

La tradición también adquirió relevancia en algunas comunidades. En Berrien Springs, Michigan, por ejemplo, el pepinillo se convirtió en un símbolo local vinculado con las festividades.

Pepinillo navideño.
El pepinillo navideño se coloca entre las ramas del árbol de Navidad y, según la tradición, quien lo encuentra primero puede recibir un regalo extra. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

En la actualidad, estos adornos pueden encontrarse en distintos tamaños y materiales, aunque las versiones de vidrio verde conservan la estética que los hizo reconocibles.

La paradoja es que un objeto presentado durante años como una tradición típicamente alemana terminó siendo mucho más conocido en Estados Unidos que en el país al que se atribuía su origen.

Y aunque todavía no existe una respuesta definitiva sobre quién inventó el juego, su significado actual es sencillo: convertir la búsqueda de un pequeño pepinillo escondido en el árbol en un momento de diversión y expectativa familiar.

TendenciaNavidadArbolito navideñoDecoraciónHistoria
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Carlos Balor y Carlos Bianco entregaron 540 títulos de propiedad a familias de 31 barrios

Carlos Balor, intendente de Berazategui, en entrega de títulos de propiedad.

Metrodelegados anunciaron un nuevo paro de subtes y el Premetro:qué día y en qué horario

El diputado Esteban Paulón exigió explicaciones al Gobierno por la adjudicación de lugares preferenciales en la misa del Papa León XIV

La reacción del gobierno de Milei a los mensajes del Papa León XIV en Argentina:“Hay puntos de encuentro, como podríamos estar en desacuerdo”

Economía

ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos:cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos: cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

Murió Rafael “Teddy” García Mansilla, un importante empresario de medios y la aviación

Aguinaldo de diciembre 2026:la fecha límite para cobrarlo y el cálculo para saber cuánto te corresponde

En la segunda jornada sin actividad local, el riesgo país vuelve a bajar y se aleja de los 900 puntos básicos

Internacionales

Irán designó como organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina

Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas.

Allanamiento y apertura de la supuesta bóveda escondida en la mansión de Santiago Peña en Paraguay:qué se encontró

De la infidelidad del CEO de Nvidia al FBI y la OTAN:los casos de presunto espionaje chino que llegaron al poder

Mide 14 metros, pesa 4 toneladas y se construyó en 45 días:así es la estatua más grande del mundo del Papa León XIV en Perú