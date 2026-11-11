Es verde, se esconde entre las ramas del árbol de Navidad y quien lo encuentra puede recibir un regalo extra: la extraña tradición del pepinillo navideño

El pepinillo navideño se coloca entre las ramas del árbol de Navidad y, según la tradición, quien lo encuentra primero puede recibir un regalo extra. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Entre las estrellas, las esferas brillantes y las guirnaldas que decoran los árboles de Navidad, existe un adorno que parece completamente fuera de lugar: un pequeño pepinillo verde escondido entre las ramas. Su presencia no responde únicamente a una cuestión estética, sino a una tradición que convierte la decoración navideña en un juego familiar.

La costumbre, conocida como Christmas Pickle o Weihnachtsgurke, consiste en ocultar un adorno con forma de pepinillo dentro del árbol. Quien lo descubre primero puede recibir un regalo adicional, tener el privilegio de abrir el primer paquete o, según algunas versiones, disfrutar de buena suerte durante el año siguiente.

En algunas familias estadounidenses, los niños buscan un pequeño pepinillo verde escondido en el árbol durante la mañana de Navidad. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.

Aunque suele presentarse como una antigua tradición alemana, su verdadero origen es mucho más misterioso. De hecho, una encuesta citada por las autoridades diplomáticas de Alemania reveló que el 90% de los alemanes ni siquiera había oído hablar de ella.

Qué significa esconder un pepinillo en el árbol de Navidad y cómo funciona la tradición

El pepinillo navideño suele fabricarse con vidrio soplado y tiene un color verde intenso que le permite confundirse con las ramas del árbol. Según la costumbre más extendida en Estados Unidos, se coloca al final de la decoración, cuando los demás adornos ya están distribuidos. Su ubicación debe ser lo suficientemente discreta como para que encontrarlo represente un desafío.

En algunas familias, los niños comienzan a buscarlo durante la mañana de Navidad. El primero que lo encuentra recibe un obsequio extra o puede abrir antes que los demás sus regalos.

Otras versiones establecen que el descubrimiento del pepinillo trae buena suerte para los siguientes doce meses. No existe una única regla: cada familia puede adaptar el juego a sus propias celebraciones.

Aunque durante años se atribuyó su origen a Alemania, una encuesta reveló que aproximadamente el 90% de sus habitantes desconocía la costumbre del pepinillo navideño. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

El misterio de su origen: por qué muchos creen que el pepinillo navideño nació en Alemania

Durante décadas, la historia del pepinillo se difundió como una costumbre alemana transmitida de generación en generación.

Sin embargo, esa explicación presenta una contradicción llamativa: la mayoría de los habitantes de Alemania no reconoce el supuesto ritual como parte de sus celebraciones tradicionales.

En una publicación oficial, el Consulado General de Alemania en Toronto señaló que una encuesta había encontrado que aproximadamente nueve de cada diez alemanes desconocían la práctica.

Una de las hipótesis más difundidas sitúa su popularización en Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo XIX. En aquella época, los comercios estadounidenses comenzaron a importar adornos de vidrio fabricados en Alemania, especialmente figuras de frutas, verduras y otros objetos cotidianos.

Durante el siglo XIX, los talleres alemanes comenzaron a popularizar adornos de vidrio con formas de frutas, verduras y otros objetos cotidianos. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

La cadena Woolworth comercializó este tipo de decoraciones durante la década de 1880. Entre los diseños aparecieron pequeños pepinillos de vidrio que, con el tiempo, terminaron asociados a una historia sobre regalos y buena fortuna.

Algunos investigadores consideran posible que la tradición surgiera como una estrategia comercial para hacer más atractivos esos adornos. Sin embargo, no existe una prueba definitiva que permita identificar a su inventor.

Un soldado, una guerra y un pepinillo: las leyendas detrás del extraño adorno

Una de las versiones más conocidas relaciona la costumbre con la Guerra Civil estadounidense, desarrollada entre 1861 y 1865. Según esa leyenda, un soldado de origen alemán habría sido capturado y encarcelado.

Debilitado por el hambre, pidió un pepinillo a uno de sus guardianes y logró sobrevivir. Como muestra de agradecimiento, habría comenzado a colocar un pepinillo en su árbol de Navidad cada año.

Además de regalos adicionales, algunas versiones de la tradición aseguran que encontrar el pepinillo escondido trae fortuna durante los siguientes doce meses. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

Otra historia popular habla de una familia humilde que no tenía dinero para comprar decoraciones y utilizaba pepinillos como adornos navideños.

También existen relatos que vinculan el objeto con San Nicolás y una supuesta historia de rescate de niños. No obstante, estas narraciones forman parte del folclore asociado al adorno.

Lo que sí está documentado históricamente es la importancia de los talleres alemanes de vidrio soplado, especialmente en localidades como Lauscha, donde se elaboraban figuras decorativas que posteriormente llegaron al mercado estadounidense.

De los adornos de vidrio del siglo XIX a una curiosa tradición navideña

Con el paso de las décadas, el pepinillo navideño encontró un lugar en numerosos hogares estadounidenses, especialmente entre las familias que disfrutan de incorporar juegos y pequeñas sorpresas a sus celebraciones.

La tradición también adquirió relevancia en algunas comunidades. En Berrien Springs, Michigan, por ejemplo, el pepinillo se convirtió en un símbolo local vinculado con las festividades.

El pepinillo navideño se coloca entre las ramas del árbol de Navidad y, según la tradición, quien lo encuentra primero puede recibir un regalo extra. Foto: Imagen generada con IA para Canal26.com.

En la actualidad, estos adornos pueden encontrarse en distintos tamaños y materiales, aunque las versiones de vidrio verde conservan la estética que los hizo reconocibles.

La paradoja es que un objeto presentado durante años como una tradición típicamente alemana terminó siendo mucho más conocido en Estados Unidos que en el país al que se atribuía su origen.

Y aunque todavía no existe una respuesta definitiva sobre quién inventó el juego, su significado actual es sencillo: convertir la búsqueda de un pequeño pepinillo escondido en el árbol en un momento de diversión y expectativa familiar.