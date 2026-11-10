Cómo hacer ñoquis de zanahoria: la receta que solo necesita 4 ingredientes y se hace en 45 minutos

Los ñoquis son un clásico de la cocina argentina, pero existen variantes que permiten salir de la receta tradicional de papa. Una de las más simples y sabrosas es la de ñoquis de zanahoria, que suma color, un toque dulce y una textura suave al plato de siempre.
Esta receta se destaca por su practicidad: solo requiere cuatro ingredientes principales y no demanda técnicas complicadas. Es una opción ideal para quienes buscan incorporar más verduras a sus comidas sin resignar el sabor casero y abundante de los ñoquis.
Los ingredientes para hacer ñoquis de zanahoria
- 300 gramos de zanahorias
- 300 gramos de harina
- 1 cucharadita de aceite
- 1 cucharadita de queso rallado
- Sal a gusto (opcional)
El paso a paso para preparar ñoquis de zanahoria en casa
El primer paso es lavar, pelar y cortar las zanahorias en rodajas finas. Luego, se cocinan al vapor hasta que estén tiernas. Una vez listas, se dejan enfriar y se procesan hasta obtener un puré bien uniforme.
Después, hay que colocar el puré en un bol e incorporar la harina de a poco junto con el aceite. Se mezclan los ingredientes hasta lograr una masa homogénea y fácil de trabajar con las manos.
La masa se envuelve en papel film y se deja reposar durante 30 minutos para que tome consistencia. Luego, sobre una mesada enharinada, se forman cilindros alargados y se cortan en pequeños trozos del mismo tamaño.
Cómo cocinar y servir los ñoquis de zanahoria
Los ñoquis se cocinan en abundante agua hirviendo y se retiran con una espumadera apenas suben a la superficie.
Se sirven calientes, espolvoreados con queso rallado y se pueden acompañar con salsa de tomate, manteca o crema, según el gusto de cada uno.