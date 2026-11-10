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Cómo hacer ñoquis de zanahoria: la receta que solo necesita 4 ingredientes y se hace en 45 minutos

Esta versión colorida y suave es ideal para sumar verduras a la mesa sin complicaciones. Se puede acompañar con salsa, manteca o crema.

Canal 26 | Cocina
Por Canal 26 | Cocina
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Cómo hacer ñoquis de zanahoria: la receta que solo necesita 4 ingredientes y se hace en 45 minutos
Cómo hacer ñoquis de zanahoria: la receta que solo necesita 4 ingredientes y se hace en 45 minutos Foto: Gemini
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Los ñoquis son un clásico de la cocina argentina, pero existen variantes que permiten salir de la receta tradicional de papa. Una de las más simples y sabrosas es la de ñoquis de zanahoria, que suma color, un toque dulce y una textura suave al plato de siempre.

Esta receta se destaca por su practicidad: solo requiere cuatro ingredientes principales y no demanda técnicas complicadas. Es una opción ideal para quienes buscan incorporar más verduras a sus comidas sin resignar el sabor casero y abundante de los ñoquis.

Los ingredientes para hacer ñoquis de zanahoria

  • 300 gramos de zanahorias
  • 300 gramos de harina
  • 1 cucharadita de aceite
  • 1 cucharadita de queso rallado
  • Sal a gusto (opcional)
Cómo hacer ñoquis de zanahoria: la receta que solo necesita 4 ingredientes y se hace en 45 minutos
Cómo hacer ñoquis de zanahoria: la receta que solo necesita 4 ingredientes y se hace en 45 minutos Foto: Gemini

El paso a paso para preparar ñoquis de zanahoria en casa

El primer paso es lavar, pelar y cortar las zanahorias en rodajas finas. Luego, se cocinan al vapor hasta que estén tiernas. Una vez listas, se dejan enfriar y se procesan hasta obtener un puré bien uniforme.

Después, hay que colocar el puré en un bol e incorporar la harina de a poco junto con el aceite. Se mezclan los ingredientes hasta lograr una masa homogénea y fácil de trabajar con las manos.

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La masa se envuelve en papel film y se deja reposar durante 30 minutos para que tome consistencia. Luego, sobre una mesada enharinada, se forman cilindros alargados y se cortan en pequeños trozos del mismo tamaño.

Cómo cocinar y servir los ñoquis de zanahoria

Los ñoquis se cocinan en abundante agua hirviendo y se retiran con una espumadera apenas suben a la superficie.

Se sirven calientes, espolvoreados con queso rallado y se pueden acompañar con salsa de tomate, manteca o crema, según el gusto de cada uno.

CocinaRecetaEvergreen
Canal 26 | Cocina
Canal 26 | Cocina

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más destacadas de gastronomía, cocina casera y sabores internacionales. Leer bio

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