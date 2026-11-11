Las 3 plantas de interior que ayudan a combatir la humedad de la casa y son ideales para decorar. Foto: Foto: Gemini

La humedad dentro de casa suele convertirse en un problema, sobre todo en baños, habitaciones y espacios con poca ventilación. Más allá de ventilar y controlar filtraciones, existen algunas plantas de interior que se adaptan muy bien a estos ambientes y permiten sumar un toque natural a la decoración.

Entre las especies más interesantes aparecen tres variedades que se destacan por su aspecto y por requerir cuidados relativamente sencillos. Cada una tiene particularidades que las hacen aptas para ambientes húmedos, aunque no funcionan como solución para eliminar el exceso de vapor.

Hiedra inglesa: la trepadora que aprovecha espacios verticales

La hiedra inglesa es una planta ornamental muy elegida para decorar estantes, bibliotecas y macetas colgantes gracias a sus tallos largos y hojas verdes. Su crecimiento permite crear composiciones naturales y aprovechar espacios verticales dentro del hogar.

Esta especie prefiere ambientes frescos y puede desarrollarse en lugares con cierta humedad, siempre que tenga buena circulación de aire. Necesita luz indirecta y un sustrato ligeramente húmedo, pero no tolera el exceso de agua.

Una de sus particularidades es que puede captar parte del agua presente en el ambiente a través de sus hojas, aunque esto no significa que pueda reducir significativamente la humedad de una habitación.

Orquídea: elegancia y flores para interiores

Las orquídeas son otra alternativa para sumar vegetación y color a la decoración del hogar. Muchas variedades son epífitas, es decir, crecen sobre otras plantas en su hábitat natural y desarrollan raíces capaces de captar agua del entorno.

Estas tres especies combaten la humedad. Foto: Foto: Gemini

La Phalaenopsis es una de las más elegidas para interiores, reconocible por sus flores grandes y duraderas. Requiere luz abundante pero indirecta, un sustrato especial para orquídeas y riegos controlados, sin dejar las raíces permanentemente encharcadas.

Si bien puede captar humedad mediante sus raíces y tejidos, no tiene capacidad suficiente para funcionar como un deshumidificador natural.

Helecho de Boston: volumen y frescura en ambientes húmedos

El helecho de Boston es una de las plantas más atractivas para decorar interiores gracias a sus hojas largas, abundantes y arqueadas. Puede colocarse en macetas colgantes, estantes o rincones donde se busque sumar volumen y un aspecto natural.

A diferencia de otras especies, necesita ambientes húmedos para desarrollarse correctamente. Por eso, puede ser una buena alternativa para espacios donde el aire no sea demasiado seco, siempre que cuenten con iluminación indirecta y ventilación.

El sustrato debe mantenerse ligeramente húmedo, pero sin exceso de agua, ya que el encharcamiento puede perjudicar sus raíces. También es importante evitar que reciba sol directo intenso, porque puede quemar sus hojas.

Qué hacer para controlar la humedad en casa

Aunque estas tres especies tienen características interesantes, es importante aclarar que las plantas de interior no son una solución eficaz para eliminar la humedad de una habitación. De hecho, liberan vapor de agua a través de sus hojas mediante un proceso natural llamado transpiración.

Para evitar que se acumule humedad en los ambientes, conviene acompañar la decoración con algunos hábitos: