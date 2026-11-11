La torta que llegó a la Patagonia con los galeses en 1865: conserva una receta de 6 generaciones y lleva 45 horas de elaboración. Foto: Memorable

En la Patagonia argentina existe una torta cuya historia comenzó hace más de 160 años, cuando un grupo de inmigrantes galeses llegó a Chubut y debió adaptar sus tradiciones gastronómicas a un territorio desconocido.

Inspirada en las preparaciones navideñas y de casamiento de Gales, la torta negra galesa se convirtió en un símbolo regional. Actualmente, una empresa familiar conserva una receta transmitida durante seis generaciones y dedica más de 45 horas a su elaboración artesanal.

La historia de la torta negra galesa: cómo nació en Chubut en 1865

El 28 de julio de 1865, los primeros colonos galeses desembarcaron en las costas de Chubut a bordo del velero Mimosa. Habían atravesado el océano Atlántico con la esperanza de construir una nueva comunidad donde preservar su idioma, sus costumbres y sus tradiciones culturales.

En 1865, los primeros colonos galeses desembarcaron en las costas de Chubut a bordo del velero Mimosa. Foto: Memorable

Sin embargo, las condiciones de la Patagonia resultaron mucho más difíciles de lo esperado. La escasez de alimentos, las grandes distancias y las dificultades para conseguir provisiones obligaron a las familias a buscar alternativas que permitieran aprovechar los ingredientes disponibles y conservarlos durante períodos prolongados.

Fue en ese contexto cuando surgió la tradicional torta negra galesa. Inspirándose en las recetas navideñas y de bodas que conocían, los inmigrantes desarrollaron una preparación abundante en azúcar negra, frutas secas y otros ingredientes de larga duración. Así nació un alimento que, con el tiempo, se transformaría en parte de la identidad gastronómica de Chubut.

Qué ingredientes lleva la torta negra galesa y por qué puede durar tanto tiempo

Una de las características más sorprendentes de esta especialidad es su capacidad de conservación. A diferencia de las tortas convencionales, su receta combina ingredientes que favorecen una mayor durabilidad:

Azúcar negra

Bebidas alcohólicas

Frutas abrillantadas

Nueces

Pasas de uva

La torta galesa lleva azúcar negra, bebidas alcohólicas, frutas abrillantadas, nueces y pasas de uva. Foto: Memorable

El proceso tradicional incluye la maceración de las frutas en licores y especias, una técnica que intensifica los aromas y contribuye a mantener la humedad. El resultado es una torta oscura, de textura compacta y sabor intenso, que puede conservarse durante períodos prolongados cuando se elabora y almacena adecuadamente.

Esta particularidad también dio origen a una costumbre vinculada con los casamientos. Según el Ministerio de Producción de Chubut, las parejas guardaban una parte de la torta de bodas, cuidadosamente envuelta y protegida dentro de una lata, para compartirla al celebrar su primer aniversario matrimonial.

Memorable: la empresa argentina que conserva una receta familiar de seis generaciones

Una de las historias que mantienen viva esta tradición es la de Memorable, un emprendimiento familiar nacido en noviembre de 1996. Sus fundadores, bisnietos de Hilda Jones de Jones, comenzaron a elaborar tortas negras galesas para conseguir ingresos que les permitieran afrontar sus gastos de estudio.

Memorable, un emprendimiento familiar nacido en noviembre de 1996 que mantiene viva la torta negra galesa. Foto: Memorable

La iniciativa tuvo una recepción favorable y, apenas dos años después, en 1998, la familia construyó una pequeña fábrica para responder a la creciente demanda. Desde entonces, sus productos comenzaron a distribuirse por distintas localidades patagónicas y posteriormente llegaron a otros puntos del país.

La empresa asegura conservar una receta familiar transmitida durante seis generaciones, vinculada con John Jones, uno de los inmigrantes que arribaron a Chubut en 1865. Su particularidad está en el proceso artesanal: cada torta requiere más de 45 horas de elaboración, con frutas maceradas en licores y especias dentro de cubas de roble.

De las celebraciones navideñas a las casas de té: una tradición de más de 160 años

Con el paso de las décadas, la torta negra dejó de ser únicamente una preparación familiar para convertirse en uno de los grandes atractivos gastronómicos de la Patagonia. Actualmente, ocupa un lugar destacado en las tradicionales casas de té de localidades como Gaiman, Trelew y Trevelin.

La torta negra galesa puede encontrarse en las casas de té de localidades como Gaiman, Trelew y Trevelin. Foto: Memorable

Su historia también permanece ligada a las celebraciones especiales. Aunque originalmente respondió a una necesidad de conservación, su conexión con las antiguas tortas navideñas y de casamiento explica por qué continúa asociándose con reuniones familiares, aniversarios y momentos compartidos alrededor de una mesa.

Más de un siglo y medio después de la llegada de aquellos inmigrantes, esta receta demuestra cómo una preparación nacida de la adaptación y necesidad puede convertirse en patrimonio cultural. Lo que comenzó como una solución para enfrentar tiempos difíciles terminó transformándose en uno de los sabores más representativos de la Patagonia argentina.