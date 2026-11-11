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Cómo transformar los sachets de leche en macetas para armar una huerta en casa

Estos envases suelen terminar en la basura, pero pueden tener una segunda vida. Con pocos materiales, es posible cultivar en espacios reducidos.

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Huerta con sachets de leche
Huerta con sachets de leche Foto: Gemini IA
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Armar una huerta en casa no siempre requiere grandes inversiones ni contar con un jardín. Con un poco de espacio y algunos elementos cotidianos, se puede transformar un recipiente que suele terminar en la basura para cultivar alimentos y aprovechar mucho mejor el balcón, el patio o la terraza.

Uno de esos materiales son los sachets de leche vacíos. En lugar de descartarlos después de utilizarlos, se pueden reutilizar como pequeñas macetas para sembrar verduras y desarrollar los primeros plantines de cualquier tipo de verdura. La propuesta permite reducir residuos y comenzar un cultivo doméstico de manera económica. ¿Cómo se hace?

Huerta con sachets de leche
Huerta con sachets de leche Foto: Gemini IA

Cómo convertir los sachets de leche vacíos en pequeñas macetas

Para realizar esta alternativa de reciclaje se necesitan sachets de leche vacíos, una tijera, tierra o sustrato apto para huertas y semillas de las verduras que se quieran cultivar. No hacen falta herramientas especiales ni conocimientos avanzados de jardinería.

El procedimiento es sencillo y requiere prestar atención a algunos detalles para que los recipientes puedan cumplir correctamente su función:

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  • Lavar los sachets: enjuagar los envases con abundante agua para eliminar cualquier resto de leche y dejarlos secar.
  • Cortar la parte superior: utilizar una tijera para abrir uno de los extremos y formar la abertura de la futura maceta.
  • Hacer agujeros en la base: realizar pequeñas perforaciones para permitir que salga el exceso de agua y evitar que se acumule humedad.
  • Agregar el sustrato: colocar tierra apta para huertas y dejar algunos centímetros libres en la parte superior.
  • Sembrar las semillas: distribuirlas de acuerdo con las necesidades de cada variedad y cubrirlas con una capa fina de tierra.
  • Regar y ubicar: humedecer suavemente el sustrato y colocar los recipientes en un lugar con buena iluminación.

Un aspecto fundamental es el drenaje. Los agujeros en la base permiten eliminar el agua sobrante y ayudan a evitar que las raíces permanezcan en un sustrato demasiado húmedo. También es importante apoyar los envases sobre una superficie firme para impedir que se vuelquen.

Cómo hacer una huerta en casa Foto: Unsplash

Qué verduras se pueden cultivar en los sachets de leche

Aunque estos recipientes tienen un espacio limitado, resultan útiles para iniciar el cultivo de distintas verduras, especialmente aquellas que pueden desarrollarse como plantines antes de pasar a una maceta más grande.

Entre las opciones se encuentran:

  • Lechuga: permite comenzar el desarrollo de plantines y aprovechar algunas hojas tiernas.
  • Rúcula: es una alternativa práctica para cultivar brotes y hojas jóvenes.
  • Cebolla de verdeo: se puede utilizar para iniciar el crecimiento de pequeños brotes.
  • Espinaca: permite desarrollar plantines que luego pueden trasplantarse a recipientes de mayor tamaño.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los sachets de leche pueden utilizarse en primera instancia para que la semilla comience a germinar y dar sus primeras hojas y raíces, pero sin embargo, no es suficiente para soportar el crecimiento de las verduras. Por eso, cuando las plantas se desarrollen y necesiten más lugar para sus raíces, será necesario trasladarlas a macetas más grandes.

Además, conviene controlar periódicamente la humedad del sustrato para evitar que la tierra se seque por completo. De esta manera, los envases que habitualmente se descartan pueden convertirse en una alternativa económica para dar los primeros pasos en una huerta doméstica.

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