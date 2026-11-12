Tiene 4.655 habitantes y se prepara para la Fiesta Nacional de la Cereza: el pueblo patagónico que ofrecerá música en vivo, jineteada y gastronomía regional

Tiene 4.655 habitantes y se prepara para la Fiesta Nacional de la Cereza. Foto: Municipalidad de Los Antiguos

En el corazón del noroeste santacruceño, donde los paisajes cordilleranos se combinan con la producción de fruta fina, Los Antiguos comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de uno de los eventos más emblemáticos de la Patagonia.

La localidad presentó oficialmente la programación de la 36° Fiesta Nacional de la Cereza, una celebración que volverá a reunir música, danzas, gastronomía, tradiciones rurales y producción regional durante el verano de 2027.

Cuándo y dónde será la Fiesta Nacional de la Cereza 2027

La 36° Fiesta Nacional de la Cereza se celebrará en Los Antiguos (Santa Cruz), durante los días viernes 8 y sábado 9 de enero de 2027, con una nutrida agenda de espectáculos artísticos, actividades culturales y propuestas para toda la familia.

La 36° Fiesta Nacional de la Cereza se celebrará en Los Antiguos, el viernes 8 y sábado 9 de enero de 2027. Foto: Municipalidad de Los Antiguos

Además, la tradicional jineteada extenderá las actividades hasta el domingo 10 de enero, por lo que el evento tendrá tres jornadas consecutivas en las que vecinos y turistas podrán disfrutar de una de las celebraciones más importantes del calendario patagónico.

Los Antiguos: el encanto del pueblo patagónico de 4.655 habitantes

Ubicado a orillas del lago Buenos Aires, el más grande de la Patagonia, Los Antiguos es uno de los destinos turísticos más pintorescos de Santa Cruz. Con una población de 4.655 habitantes, la localidad es reconocida a nivel nacional por la calidad de sus cerezas y por los paisajes que combinan montañas, lagos, chacras productivas y rutas escénicas.

Con una población de 4.655 habitantes, la localidad es reconocida por la calidad de sus cerezas. Foto: Municipalidad de Los Antiguos

Durante el verano, miles de visitantes llegan para disfrutar de sus atractivos naturales, recorrer las plantaciones frutales y degustar productos regionales. La Fiesta Nacional de la Cereza se convirtió, con el paso de los años, en una de las principales puertas de entrada para conocer la identidad productiva y cultural de esta localidad patagónica.

Grilla de shows: qué artistas están confirmados para la Fiesta de la Cereza

La programación artística reunirá músicos, bailarines y agrupaciones provenientes de distintas provincias argentinas y también de Chile.

Viernes 8 de enero de 2027

Javier La Paz y su Conjunto (Entre Ríos)

Trashumantes Malambo y Grupo Reencuentro (Los Antiguos)

Academia de Danzas Galope Sureño (Los Antiguos)

Esteban Salaberry (Comodoro Rivadavia)

Jonhy y Emma González (Los Antiguos)

Los Fronteros del Sur (Pico Truncado)

Banda Los Indomables (Río Gallegos)

Los Incógnitos del Sabor (Coyhaique, Chile)

Sharon y Los Camperos del Chamamé (Trevelin)

Sábado 9 de enero de 2027

Academias Movimiento y Vida y Sureños del Lago (Los Antiguos)

Academia de Danzas Cruz del Sur (Los Antiguos)

Grupo Sonko Folk (Los Antiguos)

Santiago Cañete (Santiago del Estero)

La Folk (Los Antiguos)

Cumbia Bacana (Comodoro Rivadavia)

En Modo Chamamé (Las Heras)

Los Fulanos (Comodoro Rivadavia)

Los Dragones (Puerto Madryn)

La propuesta artística combinará folclore, chamamé, cumbia y espectáculos de danza tradicional, con una marcada presencia de artistas locales y regionales que compartirán escenario con músicos llegados desde distintos puntos del país.

Tradición patagónica: el cronograma de la clásica jineteada

Uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional de la Cereza volverá a ser la tradicional jineteada organizada por la Agrupación Patria y Tradición, presidida por Viviana Márquez.

Uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional de la Cereza volverá a ser la tradicional jineteada. Foto: santacruz.gob.ar

La jineteada representa una de las expresiones culturales más arraigadas de la región y cada año convoca a jinetes, tropillas y aficionados provenientes de distintos puntos de la Patagonia. Los detalles específicos sobre categorías, premios y cronograma diario serán difundidos próximamente por los organizadores.

Dónde queda y cómo llegar a Los Antiguos para disfrutar del evento

Los Antiguos está ubicado en el extremo noroeste de la provincia de Santa Cruz, sobre la costa sur del lago Buenos Aires y muy cerca de la frontera con Chile.

El acceso principal es a través de la Ruta Nacional 40, uno de los corredores turísticos más emblemáticos de la Argentina. Desde ciudades como Comodoro Rivadavia, Perito Moreno, El Calafate o Río Gallegos, los viajeros pueden llegar por vía terrestre recorriendo algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia.

Para quienes llegan desde otras provincias, la alternativa más habitual es volar hasta el aeropuerto de Comodoro Rivadavia y continuar el trayecto por carretera. También es posible acceder desde la región de Aysén, en Chile, mediante los pasos fronterizos habilitados en la zona.

De esta manera, con una combinación de espectáculos, gastronomía regional, tradiciones criollas y paisajes únicos, la Fiesta Nacional de la Cereza 2027 se perfila una vez más como uno de los grandes eventos turísticos del verano patagónico y una excelente oportunidad para descubrir todo el encanto de Los Antiguos.