comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiene 4.655 habitantes y se prepara para la Fiesta Nacional de la Cereza: el pueblo patagónico que ofrecerá música en vivo, jineteada y gastronomía regional

La celebración se realizará del 8 al 10 de enero de 2027 en Los Antiguos, a orillas del lago Buenos Aires, y reunirá artistas de distintas provincias argentinas y de Chile en una de las fiestas populares más importantes de Santa Cruz.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La celebración se realizará del 8 al 10 de enero de 2027 en Los Antiguos, a orillas del lago Buenos Aires, y reunirá artistas de distintas provincias argentinas y de Chile en una de las fiestas populares más importantes de Santa Cruz.
Tiene 4.655 habitantes y se prepara para la Fiesta Nacional de la Cereza. Foto: Municipalidad de Los Antiguos
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En el corazón del noroeste santacruceño, donde los paisajes cordilleranos se combinan con la producción de fruta fina, Los Antiguos comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de uno de los eventos más emblemáticos de la Patagonia.

La localidad presentó oficialmente la programación de la 36° Fiesta Nacional de la Cereza, una celebración que volverá a reunir música, danzas, gastronomía, tradiciones rurales y producción regional durante el verano de 2027.

Cuándo y dónde será la Fiesta Nacional de la Cereza 2027

La 36° Fiesta Nacional de la Cereza se celebrará en Los Antiguos (Santa Cruz), durante los días viernes 8 y sábado 9 de enero de 2027, con una nutrida agenda de espectáculos artísticos, actividades culturales y propuestas para toda la familia.

La celebración se realizará del 8 al 10 de enero de 2027 en Los Antiguos, a orillas del lago Buenos Aires, y reunirá artistas de distintas provincias argentinas y de Chile en una de las fiestas populares más importantes de Santa Cruz.
La 36° Fiesta Nacional de la Cereza se celebrará en Los Antiguos, el viernes 8 y sábado 9 de enero de 2027. Foto: Municipalidad de Los Antiguos

Además, la tradicional jineteada extenderá las actividades hasta el domingo 10 de enero, por lo que el evento tendrá tres jornadas consecutivas en las que vecinos y turistas podrán disfrutar de una de las celebraciones más importantes del calendario patagónico.

Contenido Recomendado

Nació en España, luchó por la independencia argentina y murió 58 años antes de ser homenajeado:el pueblo bonaerense de 5.031 habitantes que lleva su nombre

Pueblo General Arenales

Dejó atrás el ferrocarril para dedicarse a cultivar árboles:el pueblo bonaerense de menos de 250 habitantes que tiene un vivero de 210 hectáreas

Cazón, pueblo

Los Antiguos: el encanto del pueblo patagónico de 4.655 habitantes

Ubicado a orillas del lago Buenos Aires, el más grande de la Patagonia, Los Antiguos es uno de los destinos turísticos más pintorescos de Santa Cruz. Con una población de 4.655 habitantes, la localidad es reconocida a nivel nacional por la calidad de sus cerezas y por los paisajes que combinan montañas, lagos, chacras productivas y rutas escénicas.

La celebración se realizará del 8 al 10 de enero de 2027 en Los Antiguos, a orillas del lago Buenos Aires, y reunirá artistas de distintas provincias argentinas y de Chile en una de las fiestas populares más importantes de Santa Cruz.
Con una población de 4.655 habitantes, la localidad es reconocida por la calidad de sus cerezas. Foto: Municipalidad de Los Antiguos

Durante el verano, miles de visitantes llegan para disfrutar de sus atractivos naturales, recorrer las plantaciones frutales y degustar productos regionales. La Fiesta Nacional de la Cereza se convirtió, con el paso de los años, en una de las principales puertas de entrada para conocer la identidad productiva y cultural de esta localidad patagónica.

Grilla de shows: qué artistas están confirmados para la Fiesta de la Cereza

La programación artística reunirá músicos, bailarines y agrupaciones provenientes de distintas provincias argentinas y también de Chile.

Viernes 8 de enero de 2027

  • Javier La Paz y su Conjunto (Entre Ríos)
  • Trashumantes Malambo y Grupo Reencuentro (Los Antiguos)
  • Academia de Danzas Galope Sureño (Los Antiguos)
  • Esteban Salaberry (Comodoro Rivadavia)
  • Jonhy y Emma González (Los Antiguos)
  • Los Fronteros del Sur (Pico Truncado)
  • Banda Los Indomables (Río Gallegos)
  • Los Incógnitos del Sabor (Coyhaique, Chile)
  • Sharon y Los Camperos del Chamamé (Trevelin)

Sábado 9 de enero de 2027

  • Academias Movimiento y Vida y Sureños del Lago (Los Antiguos)
  • Academia de Danzas Cruz del Sur (Los Antiguos)
  • Grupo Sonko Folk (Los Antiguos)
  • Santiago Cañete (Santiago del Estero)
  • La Folk (Los Antiguos)
  • Cumbia Bacana (Comodoro Rivadavia)
  • En Modo Chamamé (Las Heras)
  • Los Fulanos (Comodoro Rivadavia)
  • Los Dragones (Puerto Madryn)

La propuesta artística combinará folclore, chamamé, cumbia y espectáculos de danza tradicional, con una marcada presencia de artistas locales y regionales que compartirán escenario con músicos llegados desde distintos puntos del país.

Tradición patagónica: el cronograma de la clásica jineteada

Uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional de la Cereza volverá a ser la tradicional jineteada organizada por la Agrupación Patria y Tradición, presidida por Viviana Márquez.

La celebración se realizará del 8 al 10 de enero de 2027 en Los Antiguos, a orillas del lago Buenos Aires, y reunirá artistas de distintas provincias argentinas y de Chile en una de las fiestas populares más importantes de Santa Cruz.
Uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional de la Cereza volverá a ser la tradicional jineteada. Foto: santacruz.gob.ar

La jineteada representa una de las expresiones culturales más arraigadas de la región y cada año convoca a jinetes, tropillas y aficionados provenientes de distintos puntos de la Patagonia. Los detalles específicos sobre categorías, premios y cronograma diario serán difundidos próximamente por los organizadores.

Dónde queda y cómo llegar a Los Antiguos para disfrutar del evento

Los Antiguos está ubicado en el extremo noroeste de la provincia de Santa Cruz, sobre la costa sur del lago Buenos Aires y muy cerca de la frontera con Chile.

El acceso principal es a través de la Ruta Nacional 40, uno de los corredores turísticos más emblemáticos de la Argentina. Desde ciudades como Comodoro Rivadavia, Perito Moreno, El Calafate o Río Gallegos, los viajeros pueden llegar por vía terrestre recorriendo algunos de los paisajes más impactantes de la Patagonia.

Para quienes llegan desde otras provincias, la alternativa más habitual es volar hasta el aeropuerto de Comodoro Rivadavia y continuar el trayecto por carretera. También es posible acceder desde la región de Aysén, en Chile, mediante los pasos fronterizos habilitados en la zona.

De esta manera, con una combinación de espectáculos, gastronomía regional, tradiciones criollas y paisajes únicos, la Fiesta Nacional de la Cereza 2027 se perfila una vez más como uno de los grandes eventos turísticos del verano patagónico y una excelente oportunidad para descubrir todo el encanto de Los Antiguos.

TurismoPuebloFiestaPatagonia
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Notas Más leídas

  1. Comenzó a hacerse conocido en 1977 y es un paradisíaco pueblo de montaña sustentable:Villa Lago Meliquina, el refugio patagónico perfecto para desconectarse

    Comenzó a hacerse conocido en 1977 y es un paradisíaco pueblo de montaña sustentable: Villa Lago Meliquina, el refugio patagónico perfecto para desconectarse

  2. Dejó sus estudios para combatir en la Guerra del Paraguay:el pueblo bonaerense que homenajea al hijo de Sarmiento, muerto en una batalla a los 21 años

    Dejó sus estudios para combatir en la Guerra del Paraguay: el pueblo bonaerense que homenajea al hijo de Sarmiento, muerto en una batalla a los 21 años

  3. Segundo fin de semana largo de noviembre:el festival italiano con entrada gratis y variedades de pizza, pastas, tiramisú y cannolis sicilianos

    Segundo fin de semana largo de noviembre: el festival italiano con entrada gratis y variedades de pizza, pastas, tiramisú y cannolis sicilianos

  4. Dejó atrás el ferrocarril para dedicarse a cultivar árboles:el pueblo bonaerense de menos de 250 habitantes que tiene un vivero de 210 hectáreas

    Dejó atrás el ferrocarril para dedicarse a cultivar árboles: el pueblo bonaerense de menos de 250 habitantes que tiene un vivero de 210 hectáreas

  5. Rescató un Boeing 727 de 1965, lo trasladó en 5 camiones y lo convirtió en una suite a 15 metros de altura sobre la selva de Costa Rica

    Rescató un Boeing 727 de 1965, lo trasladó en 5 camiones y lo convirtió en una suite a 15 metros de altura sobre la selva de Costa Rica
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

Delegación argentina en el Tribunal Internacional del Derecho de Mar.

El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV:“Habló en favor de la propiedad privada y del empresario que arriesga capital”

Milei no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto al despedir al Papa León XIV en Ezeiza:“Gracias”

Gustavo Menéndez participó de la misa del Papa León XIV en Luján:“Queda como tarea volvernos a abrazar todos más allá de cualquier diferencia”

Economía

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

Stanley Black & Decker puso fin a más de una década de producción de discos abrasivos en Justo Daract, San Luis. Los empleados tomaron pacíficamente la planta y reclaman el pago de las indemnizaciones, mientras la compañía asegura que continuará operando en el país.

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Argentina modifica la regulación de compra y venta de empresas:cómo será el nuevo régimen

Información oficial de ANSES:cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026 y de cuánto es el aumento y bono

Internacionales

Huelga general 11-N en España:miles de personas se manifiestan tras una jornada con más de 50 detenidos y disturbios

Un manifestante sostiene un cartel durante una huelga general nacional de 24 horas en la que exige salarios que permitan el acceso a lo que los manifestantes consideran una vivienda digna, en Barcelona, ​​España

Imágenes impactantes:se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

Lo vinculan con el robo a Binance:quién es Park Jin Hyok, el hacker norcoreano detrás de algunos de los ciberataques más grandes de la historia

Misterio y conmoción por la “repentina” muerte del embajador ruso en Estados Unidos