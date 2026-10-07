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Messi la lleva tatuada en el brazo y esconde un poderoso significado: qué representa la flor de loto y por qué se relaciona con su historia

El jugador de futbol lleva un diseño de esta flor en su brazo derecho, representando gran parte de su historia deportiva. Cuál es el impresionante significado de esta planta que, para muchos, es considerada como mágica.

Guadalupe Santomé
Por Guadalupe Santomé
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Cuál es la relación mística entre Messi y la flor de loto
Cuál es la relación mística entre Messi y la flor de loto Foto: Pinterest
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Lionel Messi tiene una buena parte de su historia tatuada en la piel: desde los ojos de su esposa Antonela Roccuzzo, hasta un mapa de América, las fechas de nacimiento de sus hijos y la copa del Mundo 2022. Sin embargo, hay uno en especial que representa toda su historia deportiva: la flor de loto.

Entre los símbolos que tiene en su brazo derecho, aparece esta curiosa planta, cuya elección no fue casual, sino que tiene un significado particularmente mágico y vinculado a la resiliencia. También conocida científicamente como Nelumbo nucifera, es una planta acuática que crece en aguas tranquilas y poco profundas. Sus raíces se encuentran arraigadas en el fondo fangoso, mientras que sus hojas y flores se elevan por encima de la superficie.

Cuál es la relación mística entre Messi y la flor de loto
Cuál es la relación mística entre Messi y la flor de loto Foto: Pinterest

Cuáles son las principales características de la flor de loto, la favorita de Messi

Una de sus características más llamativas de la flor de loto es justamente ese contraste: aunque nace desde el barro, puede desplegar flores grandes, perfumadas y de aspecto limpio. Sus pétalos pueden presentar tonalidades blancas, rosadas, rojas o amarillas, según la variedad.

La fascinación de los jardineros y los amantes de la mística es que con sus hojas circulares, flota sobre el agua turbia y genera el fenómeno denominado “efecto loto”, relacionado con la capacidad de las gotas de agua de deslizarse sobre la superficie de la hoja sin adherirse fácilmente.

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Cuál es la relación mística entre Messi y la flor de loto
Cuál es la relación mística entre Messi y la flor de loto Foto: Pinterest

Qué significa la flor de loto que Messi lleva tatuada en el brazo

Esta planta adquiere distintos significados a lo largo de la historia, pero entre las más conocidas, se encuentra su mística. En el Feng Shui, por ejemplo, la flor de loto representa la pureza, el renacimiento, la transformación, la superación y la iluminación, debido a la imagen de una especie que surge del barro y logra abrirse sobre el agua turbia, convirtiendo esta acción en una metáfora de crecimiento frente a distintas dificultades.

En el caso de Lionel Messi, el significado tiene una relación especialmente directa con su historia. Su tatuador de confianza, Roberto López, explicó en el año 2015 que en el brazo del futbolista había una flor de loto “porque crece en los sitios menos esperados, como su talento”.

La elección de este tatuaje puede leerse como una representación directa a su talento: desde pequeño, creciendo en la adversidad y alcanzando finalmente la Copa del Mundo en el año 2022, luego de varios fracasos y de haber pasado por distintos desafíos.

Cuál es la relación mística entre Messi y la flor de loto
Cuál es la relación mística entre Messi y la flor de loto Foto: Pinterest

¿Se puede tener una flor de loto en casa?

La respuesta es sí, la flor de loto puede cultivarse en el hogar, aunque necesita condiciones diferentes a las de una planta de interior convencional. Al ser una especie acuática, requiere un recipiente amplio con agua, suficiente espacio para desarrollar sus raíces y una ubicación con abundante luz solar.

La mejor alternativa es colocarla en un patio, terraza, balcón amplio o jardín, siempre que pueda recibir varias horas de sol directo. También puede cultivarse en una maceta o recipiente grande especialmente preparado para plantas acuáticas, sin necesidad de contar con un estanque.

En interiores, su cultivo resulta más complicado porque necesita mucha luz natural y un espacio adecuado para mantener el agua. Por eso, si se busca que florezca y tenga un crecimiento saludable, lo más recomendable es mantenerla al aire libre.

Cuál es la relación mística entre Messi y la flor de loto
Cuál es la relación mística entre Messi y la flor de loto Foto: Pinterest

Paso a paso: cómo cuidar una flor de loto

  • Elegir un recipiente amplio: el loto necesita espacio para desarrollar sus rizomas y crecer correctamente. Se puede cultivar en recipientes grandes destinados a plantas acuáticas.
  • Usar un sustrato adecuado: colocar tierra pesada y rica en materia orgánica, evitando sustratos demasiado livianos que puedan flotar o dispersarse fácilmente en el agua.
  • Mantener el nivel de agua: cubrir el sustrato con agua y controlar que el recipiente conserve una cantidad suficiente durante el crecimiento. El loto es una planta acuática y necesita permanecer en un ambiente húmedo.
  • Buscar mucho sol: ubicarlo en un espacio exterior donde reciba varias horas de luz solar directa. Una buena exposición es fundamental para estimular el crecimiento y la floración.
  • Fertilizar durante el crecimiento: utilizar un fertilizante específico para plantas acuáticas, respetando siempre las indicaciones del producto para evitar dañar las raíces.
  • Retirar hojas y flores deterioradas: cortar las partes secas o marchitas ayuda a mantener la planta limpia y favorece su desarrollo.
  • Protegerlo durante el invierno: en los meses fríos el loto puede entrar en reposo. En zonas donde las temperaturas bajan mucho, conviene proteger el recipiente de las heladas para preservar los rizomas.
PlantasLionel MessiTatuaje
Guadalupe Santomé
Guadalupe Santomé

Redactora

Se recibió de Técnica en Periodismo General en TEA y de Licenciada en Comunicación Audiovisual en la UNSAM. Su carrera incluye la producción de radio, televisión y redacción de noticias. Leer bio

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