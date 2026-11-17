La victoria de Sucre frente al ejército realista en Perú Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

En 1824, el general Antonio José de Sucre consiguió una victoria decisiva para la independencia sudamericana. Al mando de aproximadamente 5.780 soldados patriotas, derrotó a un ejército realista de 9.310 hombres en la batalla de Ayacucho, librada en Perú. El enfrentamiento debilitó definitivamente el dominio español sobre gran parte de Sudamérica y quedó registrado como uno de los acontecimientos militares más importantes del siglo XIX.

Sin embargo, aquella victoria también dejó una marca inesperada en la provincia de Buenos Aires. En 1868, 44 años después del combate, un pueblo bonaerense adoptó el nombre de Ayacucho, aunque había sido fundado dos años antes como Arenales. La localidad también conserva una relación con José Hernández, autor del Martín Fierro, quien dedicó la primera edición de su célebre obra al hombre que impulsó su fundación.

La batalla de 1824 en la que 5.780 patriotas derrotaron a 9.310 realistas

El 9 de diciembre de 1824, las fuerzas independentistas comandadas por Antonio José de Sucre enfrentaron al ejército realista dirigido por el virrey José de la Serna. El combate ocurrió en la pampa de Quinua, cerca de la actual ciudad peruana de Ayacucho, en una región montañosa donde ambos bandos disputaban el control del territorio.

Antonio José de Sucre, protagonista de la batalla de Ayacucho Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Según documentación histórica del Bicentenario de la Independencia del Perú, los patriotas contaban con unos 5.780 hombres, frente a 9.310 realistas. A pesar de la diferencia numérica, las tropas de Sucre consiguieron imponerse después de aproximadamente una hora y media de enfrentamientos. La derrota obligó a las autoridades militares españolas a aceptar una capitulación y consolidó el proceso de independencia peruano.

En 1865 crearon un partido bonaerense con el nombre de aquella victoria

La relación con Buenos Aires comenzó el 19 de julio de 1865, cuando el gobierno provincial dispuso una reorganización administrativa de los territorios ubicados al sur del río Salado. Mediante aquella legislación se creó el partido de Ayacucho, cuyo nombre recordaba la victoria conseguida por Sucre cuatro décadas antes.

La batalla de Ayacucho de 1824, clave para la independencia sudamericana Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

La región estaba vinculada con las actividades ganaderas y los caminos que conectaban distintos asentamientos rurales. En el lugar donde posteriormente se desarrollaría el centro urbano funcionaba la posta Solitario, una parada del recorrido de galeras entre Dolores y Tandil. Era la séptima estación de aquel trayecto, que formaba parte del itinerario número 36 de los servicios reglamentados por las autoridades provinciales.

Fundaron un pueblo en 1866 y dos años después cambiaron su nombre

El 22 de junio de 1866, el gobierno bonaerense aprobó los planos, la mensura y el trazado del pueblo impulsado por José Zoilo Míguens, un hacendado y político vinculado con la región. La localidad recibió inicialmente el nombre de Arenales, aunque estaba ubicada dentro del partido de Ayacucho, una circunstancia que generó confusiones administrativas.

El patrimonio histórico de Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Finalmente, el 3 de abril de 1868, el gobernador Adolfo Alsina dispuso que el pueblo pasara a llamarse Ayacucho. La medida permitió resolver los problemas derivados de la coexistencia de dos jurisdicciones y consolidó la denominación que continúa vigente. De esta manera, una batalla librada en Perú terminó dando nombre a una localidad de la llanura bonaerense.

El fundador de Ayacucho fue el hombre al que José Hernández dedicó el Martín Fierro

La historia del pueblo también tiene un vínculo con una de las obras más importantes de la literatura argentina. José Zoilo Míguens era amigo personal de José Hernández, escritor y político que publicó El gaucho Martín Fierro en 1872.

La primera edición del poema estuvo acompañada por una carta dirigida a Míguens, fechada en diciembre de 1872, donde Hernández le presentaba su obra. La dedicatoria vinculó al fundador de Ayacucho con un texto fundamental para comprender la representación del gaucho en la literatura nacional.

El histórico edificio ferroviario de Ayacucho, Buenos Aires Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

Míguens continuó participando en política y fue elegido senador provincial en 1874. Falleció en septiembre de 1877, pero su nombre permaneció asociado a la fundación del pueblo.

De 92 estancias sin alambrados a la llegada del ferrocarril en 1880

En los primeros años de organización del partido, existían 92 estancias que todavía no estaban delimitadas mediante alambrados, según los registros históricos municipales. La ganadería constituía una de las principales actividades económicas y las distancias dificultaban el transporte de productos y pasajeros.

Ayacucho, el pueblo bonaerense que homenajea una batalla de 1824 Foto: Instagram @pueblos_y_lugares_de_bue

El crecimiento comenzó a acelerarse con la incorporación de nuevos servicios. En 1877 llegó el telégrafo y el 7 de diciembre de 1880 se habilitó la estación Ayacucho del Ferrocarril del Sud, que facilitó las comunicaciones y el comercio. Posteriormente se organizaron instituciones educativas, sanitarias y sociales que contribuyeron al desarrollo urbano.

Dónde queda Ayacucho y qué conserva de su historia

Actualmente, Ayacucho se encuentra a unos 330 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 80 kilómetros de Tandil. Su economía continúa vinculada con la producción agropecuaria y sus tradiciones rurales, especialmente con la Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, cuya primera edición se celebró en 1969.

La localidad fue declarada ciudad el 17 de julio de 1934, aunque conserva elementos de su pasado en las construcciones históricas, los espacios públicos y la identidad cultural.

A más de 200 años de la batalla peruana, Ayacucho mantiene un vínculo singular con la independencia sudamericana: fue bautizada en homenaje a una victoria de Sucre y fundada por el hombre al que José Hernández dedicó el Martín Fierro.