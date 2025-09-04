Parrilla y juegos para los más chicos a solo $8.000: cómo y dónde pasar un día inolvidable a menos de 100 km del Obelisco
Con la llegada de septiembre, los días más largos de luz solar y cálidos que se avecinan, hacen que el mes invite a dejar atrás la rutina y buscar un rincón donde el verde sea protagonista para disfrutar y contactar con la naturaleza. Por eso, A 77 kilómetros del Obelisco, en Marcos Paz, se encuentra Lo de Elvira, un campo que abre sus tranqueras para que grandes y chicos vivan una jornada diferente.
Por $8.000 por persona, se puede pasar de 11 a 18 horas en un entorno pensado para compartir. La propuesta combina descanso, juegos al aire libre y la posibilidad de preparar un almuerzo criollo en la parrilla, sin apuro y con tiempo para charlar.
Qué ofrece Lo de Elvira
El lugar está preparado para que cada visitante encuentre su plan y para que los más pequeños se diviertan y compartan con otros pares.
Los espacios abiertos del lugar permiten andar en bicicleta, jugar a la pelota o simplemente tirarse en el pasto a descansar.
Uno de los puntos fuertes es la vida rural que se respira en cada rincón son la presencia de los animales que se mueven en libertad y se pueden observar. Todos conviven en armonía con los visitantes.
Para muchos chicos la experiencia es la primera oportunidad de interactuar con ellos, algo que transforma la salida en una experiencia educativa y divertida.
La naturaleza se muestra tal cual es, con cielos amplios y despejados de edificios, perfumes a pasto recién cortado y el sonido de los animales como única banda sonora. Es un respiro para quienes buscan desconectar de la ciudad y reconectar con lo esencial.
Lo de Elvira funciona con reserva previa, por lo que conviene asegurar el lugar con anticipación. Además, cuenta con estacionamiento dentro del predio y baños, lo que hace que la estadía sea cómoda para toda la familia.
En primavera, el campo florece, sus colores son variados e intensos y las temperaturas suaves son el marco perfecto para disfrutar del aire libre. Es el momento ideal para compartir un asado, alargar la sobremesa y aprovechar la tarde para jugar y descansar.
Por eso, si la idea es cambiar la rutina, pero cuidando la economía de bolsillo, esta es una escapada cercana, accesible y cargada de experiencias simples. Lo de Elvira es una alternativa que combina tranquilidad, diversión y contacto real con la naturaleza.