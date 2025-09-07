Una sabana africana en la Argentina: el Parque Nacional ideal que es ideal para recorrer en 4X4

Postales increíbles en el norte Foto: Instagram @elimpenetrablechaco

Ubicado en el norte argentino, sus paisajes áridos, cielos abiertos, pastizales y quebrachales evocan el ambiente de una sabana africana, pero con fauna autóctona como el yaguareté, el tapir, el puma, el oso hormiguero y más de 300 especies de aves. El destino se vuelve ideal para quienes aman la aventura y nuevos desafíos.

Este parque de más de 120.000 hectáreas ofrece experiencias de ecoturismo como senderismo, navegación por el río Bermejo y avistaje de fauna en estado natural. La entrada es gratuita, y el acceso principal es desde la localidad de Miraflores. Es ideal para visitar entre abril y octubre y, se recomienda ir en vehículo 4x4, llevar agua, protector solar y disfrutar con respeto este entorno tan único como desconocido.

Dónde vivir la excursión con más aventura Foto: Instagram @elimpenetrablechaco

Se trata del Parque Nacional El Impenetrable, al norte de Chaco. El lugar sorprende por su paisaje seco, vasto y salvaje, muy similar al de una sabana africana. Con árboles bajos, pastizales dorados, cielos inmensos y una fauna imponente, este destino se volvió una joya del ecoturismo nacional.

Está a 1.200 kilómetros del Obelisco y, es el parque nacional más grande del norte argentino, con más de 128.000 hectáreas de biodiversidad. Su acceso principal es desde la localidad de Miraflores, a unos 120 km. de Castelli.

El sendero del Impenetrable en Chaco Foto: Instagram @elimpenetrablechaco

¿Qué se puede hacer en el parque Nacional El Impenetrable?

El parque ofrece actividades sustentables como:

Senderismo por pasarelas elevadas

Avistaje de fauna silvestre como osos hormigueros, pumas, tapires, aves exóticas y, si hay suerte, el yaguareté

Navegación por el río Bermejo

Fotografía de paisajes únicos y puesta del sol inolvidables

Charlas ambientales con guías locales y comunidades originarias

Como si fuese África, pero en el norte argentino Foto: Instagram @elimpenetrablechaco

¿Cuándo se puede visitar el parque?

La entrada al parque es gratuita, y se puede ingresar todos los días del año, aunque se recomienda visitarlo entre abril y octubre, cuando el calor es más moderado.

Para llegar en auto desde Resistencia, capital de Chaco, se necesitan unos 100 litros de combustible ida y vuelta aproximadamente, dependiendo del vehículo y las condiciones climáticas. No hay estaciones de servicio cerca del parque, por lo que conviene cargar con anticipación.