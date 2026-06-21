Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Cuándo y cómo es Sifonarte, el concurso que otorga premios millonarios para obras inspiradas en el sifón

Abrió la convocatoria para artistas de todo el país. Los finalistas serán exhibidos en BADA. Cuáles son los montos que otorga el reconocimiento.

Pato Daniele
Por Pato Daniele
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Abrió la convocatoria para la segunda edición de Sifonarte.
Abrió la convocatoria para la segunda edición de Sifonarte. Foto: IVESS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El sinfón de soda en un clásico de la mesa argentina. Así lo vivimos todos y así lo entendieron desde el el Instituto Verificador de Elaboración de Soda en Sifones (IVESS), donde decidieron dedicarle un momento especial a este contenedor de bebida tan particular al organizar un concurso de arte que lo refleje.

Con el nombre de Sifonarte, la convocatoria invita a artistas de todo el país a reinterpretar uno de los símbolos más emblemáticos de la cultura argentina. Desarrollada en colaboración con BADA (Buenos Aires Directo de Artistas), la iniciativa busca promover el talento y generar un espacio de visibilidad para nuevas miradas artísticas inspiradas en un ícono cultural que forma parte de la historia, la astronomía y las tradiciones populares del país.

Abrió la convocatoria para la segunda edición de Sifonarte. Foto: IVESS

Cuándo es el concurso y dónde anotarse

La primera edición de Sifonarte, que se realizó el año pasado, recibió más de 1.000 obras de artistas de distintas provincias del país, consolidándose como una propuesta que combina arte, identidad cultural y nuevas expresiones creativas en torno a uno de los símbolos más representativos de la mesa argentina.

La convocatoria, libre y gratuita, comenzó el lunes 15 de junio y estará vigente hasta el lunes 3 de agosto de 2026. Este año contempla dos categorías: Pintura y Afiches/Pósters. Los interesados en postular obras originales en ambas categorías, deberán hacer su creación representando creativamente al sifón de soda e integrar la identidad visual de IVESS y la frase “tomátelo con soda”.

Contenido Recomendado

Banco Provincia lanzó un concurso con premios de hasta $3.000.000:de qué trata y cómo inscribirse

Banco Provincia lanzó un concurso con premios de hasta $3.000.000: de qué trata y cómo inscribirse

Un gran concurso internacional de videojuegos retro llega a Argentina:dónde y cuándo será el evento gamer más esperado

Un gran concurso internacional de videojuegos retro llega a Argentina: dónde y cuándo será el evento gamer más esperado

Los interesados pueden postularse en la web del concurso con una única obra original, adjuntando dos fotografías junto a su ficha técnica (título, técnica, dimensiones y año de realización) así como los datos personales (nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo y teléfono de contacto.

La segunda edición de Sifonarte está en marcha. Foto: IVESS

No podrán utilizarse imágenes desarrolladas con inteligencia artificial ni ilustraciones digitales.

Cuáles son los premios

Los participantes competirán por un total de $ 14.000.000 en premios, distribuidos entre los primeros y segundos puestos de cada categoría. Un jurado especializado seleccionará 12 obras finalistas, que serán exhibidas durante la 14ª edición de BADA Argentina, del 27 al 30 de agosto de 2026 en La Rural. Las obras integrarán una muestra especial en el espacio de IVESS, donde los visitantes podrán participar de una votación abierta al público.

La segunda edición de Sifonarte está en marcha. Foto: IVESS

Allí se exhibirán los 12 finalistas. Los cuatro ganadores del certamen -primer y segundo premio en las categorías Pintura y Afiches/Pósters- serán definidos a partir de la evaluación del jurado y del voto de los asistentes. Y se harán acreedores de:

  • 1° Premio Pintura: $ 4.000.000
  • 2° Premio Pintura: $ 3.000.000
  • 1° Premio Posters: $ 4.000.000
  • 2° Premio Posters: $ 3.000.000

Las bases y condiciones, requisitos de participación e inscripción pueden consultarse en: www.sifonarte.com.ar

ConcursoCiudad de Buenos Aires
Pato Daniele
Pato Daniele

Periodista colaboradora

Notas Más leídas

  1. Escapada termal ideal para jubilados en invierno:por qué estas aguas turquesas solo pueden visitarse durante esta época del año

    Escapada termal ideal para jubilados en invierno: por qué estas aguas turquesas solo pueden visitarse durante esta época del año

  2. Vuelve la ChoriFest 2026 con entrada gratis:cuándo y dónde se hará la feria gastronómica del choripán

    Vuelve la ChoriFest 2026 con entrada gratis: cuándo y dónde se hará la feria gastronómica del choripán

  3. La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

    La joya rural cerca de Buenos Aires que recupera su estación de tren y espera una ola de turistas en 2026

  4. Ideal para jubilados:el pueblito bonaerense de menos de 100 habitantes que ofrece comida casera y caminatas guiadas a los viajeros

    Ideal para jubilados: el pueblito bonaerense de menos de 100 habitantes que ofrece comida casera y caminatas guiadas a los viajeros

  5. Cómo llegar a la ChoriFest 2026:todo lo que tenés que saber antes de ir a la feria gastronómica del choripán en Buenos Aires

    Cómo llegar a la ChoriFest 2026: todo lo que tenés que saber antes de ir a la feria gastronómica del choripán en Buenos Aires
Lo último
También podría interesarte
Política

Transición y acto en la Fundación Faro:Javier Milei oficializa la designación de Adrián Ravier en Casa Rosada

Transición y acto en la Fundación Faro: Javier Milei oficializa la designación de Adrián Ravier en Casa Rosada

Cuándo viaja Milei a España:el itinerario del presidente que también incluye desembarcos en Paraguay y Estados Unidos

Quién es Marcelo Martín Matzkin, el abogado pampeano que se incorporará al bloque de La Libertad Avanza en Diputados en lugar de Adrián Ravier

Máximo Kirchner:“Queremos tenerla a Cristina de candidata y no a candidatos por default”

Economía

Boom del courier:las compras online al exterior crecieron 84% en mayo y marcan un récord en Argentina

Boom del courier: las compras online al exterior crecieron 84% en mayo y marcan un récord en Argentina

Día del Padre 2026:las ventas cayeron por cuarto año consecutivo pese a los descuentos y las cuotas sin interés

Calendario de pagos semanal de ANSES:quiénes cobran del 22 al 26 de junio con montos y bonos

Cuenta DNI lanzó ofertas especiales por el Día del Padre:uno por uno, los descuentos para este domingo 21 de junio de 2026

Internacionales

Elecciones en Colombia:Abelardo de la Espriella se impone ante Iván Cepeda en el balotaje, según los primeros conteos

Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella se impone ante Iván Cepeda en el balotaje, según los primeros conteos

Donald Trump volvió a atacar a Giorgia Meloni:la acusó de no involucrarse en la guerra con Irán “y su gravísima amenaza nuclear”

Tensión en Medio Oriente:Irán suspendió las negociaciones con Estados Unidos tras las amenazas de Donald Trump

Donald Trump amenazó con atacar a Irán si el régimen no detiene las hostilidades provocadas en Líbano