Cuándo y cómo es Sifonarte, el concurso que otorga premios millonarios para obras inspiradas en el sifón

Abrió la convocatoria para la segunda edición de Sifonarte. Foto: IVESS

El sinfón de soda en un clásico de la mesa argentina. Así lo vivimos todos y así lo entendieron desde el el Instituto Verificador de Elaboración de Soda en Sifones (IVESS), donde decidieron dedicarle un momento especial a este contenedor de bebida tan particular al organizar un concurso de arte que lo refleje.

Con el nombre de Sifonarte, la convocatoria invita a artistas de todo el país a reinterpretar uno de los símbolos más emblemáticos de la cultura argentina. Desarrollada en colaboración con BADA (Buenos Aires Directo de Artistas), la iniciativa busca promover el talento y generar un espacio de visibilidad para nuevas miradas artísticas inspiradas en un ícono cultural que forma parte de la historia, la astronomía y las tradiciones populares del país.

Abrió la convocatoria para la segunda edición de Sifonarte. Foto: IVESS

Cuándo es el concurso y dónde anotarse

La primera edición de Sifonarte, que se realizó el año pasado, recibió más de 1.000 obras de artistas de distintas provincias del país, consolidándose como una propuesta que combina arte, identidad cultural y nuevas expresiones creativas en torno a uno de los símbolos más representativos de la mesa argentina.

La convocatoria, libre y gratuita, comenzó el lunes 15 de junio y estará vigente hasta el lunes 3 de agosto de 2026. Este año contempla dos categorías: Pintura y Afiches/Pósters. Los interesados en postular obras originales en ambas categorías, deberán hacer su creación representando creativamente al sifón de soda e integrar la identidad visual de IVESS y la frase “tomátelo con soda”.

Los interesados pueden postularse en la web del concurso con una única obra original, adjuntando dos fotografías junto a su ficha técnica (título, técnica, dimensiones y año de realización) así como los datos personales (nombre completo, DNI, fecha de nacimiento, domicilio completo y teléfono de contacto.

La segunda edición de Sifonarte está en marcha. Foto: IVESS

No podrán utilizarse imágenes desarrolladas con inteligencia artificial ni ilustraciones digitales.

Cuáles son los premios

Los participantes competirán por un total de $ 14.000.000 en premios, distribuidos entre los primeros y segundos puestos de cada categoría. Un jurado especializado seleccionará 12 obras finalistas, que serán exhibidas durante la 14ª edición de BADA Argentina, del 27 al 30 de agosto de 2026 en La Rural. Las obras integrarán una muestra especial en el espacio de IVESS, donde los visitantes podrán participar de una votación abierta al público.

La segunda edición de Sifonarte está en marcha. Foto: IVESS

Allí se exhibirán los 12 finalistas. Los cuatro ganadores del certamen -primer y segundo premio en las categorías Pintura y Afiches/Pósters- serán definidos a partir de la evaluación del jurado y del voto de los asistentes. Y se harán acreedores de:

1° Premio Pintura: $ 4.000.000

2° Premio Pintura: $ 3.000.000

1° Premio Posters: $ 4.000.000

2° Premio Posters: $ 3.000.000

Las bases y condiciones, requisitos de participación e inscripción pueden consultarse en: www.sifonarte.com.ar