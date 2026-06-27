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El hermoso pueblo bonaerense con raíces alemanas que elabora el strudel más largo de Argentina

Se encuentra a 540 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, destaca por su gastronomía típica alemana y fiestas regionales. Dónde está ubicado y qué actividades hacer.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Santa María, el pueblo con el strudel más largo de Argentina.
Santa María, el pueblo con el strudel más largo de Argentina. Foto: Clarín
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La inmigración alemana en Argentina tiene un peso significativo en nuestra cultura y demografía. Los primeros ciudadanos llegaron a territorio nacional desde mediados del siglo XIX y lo hicieron hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1945-1949). Por eso, es muy común encontrar diversos pueblos con raíces alemanas en cualquier rincón del país, desde Buenos Aires, pasando por Misiones, Córdoba y Río Negro. Santa María, sin dudas, se lleva el premio al mejor destino turístico de origen alemán ideal para una escapada en familia.

Se trata de un pueblo bonaerense conocido por tener el “strudel más largo de la Argentina”, un pastel relleno de manzana (en su versión más popular), canela, pasas, azúcar y pan rallado tostado. Es un plato tradicional de la cocina alemana, originario del Imperio Austro-Húngaro.

Dónde queda y cómo llegar a Santa María, el pueblo bonaerense que comenzó como colonia alemana

Hoy habitan 1.500 personas. Foto: C5N

Santa María se encuentra a 15 kilómetros de Coronel Suárez, un municipio del centro-sur de la provincia de Buenos Aires. También conocido como “Colonia Tres”, llegar a este pueblo bonaerense desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es sencillo.

Está ubicado a una distancia aproximada de Capital Federal de 540 kilómetros. La opción recomendada para ir a Santa María es en auto por Ruta Nacional 3 directo. El viaje tiene una duración de 6 horas, por lo que se aconseja realizar algunas paradas a mitad de camino como en Azul u Olavarría.

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El origen de las raíces alemanas en este rincón bonaerense

Como ocurre con otros pueblos de la Argentina que recibieron una importante inmigración alemana, Santa María fue fundada por un grupo de familias de “alemanes del Volga”, es decir, descendientes de alemanes que emigraron primero a Rusia en el siglo XVIII y, a finales del siglo XIX, decidieron asentarse en Argentina.

La "Strudel Fest" es la fiesta regional más popular del pueblo. Foto: Municipalidad Coronel Suárez

La fundación de este pueblo con raíces alemanas se concretó el 11 de mayo de 1887. Las familias se propusieron mantener sus costumbres y tradiciones. Esto no solo se trasladó a los hábitos diarios y a la gastronomía, también a la arquitectura del lugar. De hecho, actualmente, el pueblo conserva una estética característica con estructuras de adobe, piedras y ladrillos que da la impresión de haber viajado hasta Alemania.

Pero no solo eso. Además, sostuvieron el idioma con dialectos propios y hasta crearon una fiesta en honor al icónico strudel.

Cómo se elabora el strudel más largo de Argentina en la Strudel Fest

La "Strudel Fest" es la fiesta regional por excelencia de Santa María, que hoy cuenta con tan solo 1.500 habitantes permanentes. Personas de distintas partes del país viajan hasta Coronel Suárez con el objetivo de disfrutar de la belleza del pueblo, pero además para probar el famosostrudel más largo de la Argentina”.

El pueblo se caracteriza por su tranquilidad. Foto: Ámbito

En 2026, el pastel rompió un nuevo récord: llegó a medir más de 105 metros. Sin embargo, aquellos que no puedan probar el strudel gigante, los vecinos de la localidad también ofrecen sus propias recetas de este plato típico alemán. Este año se llegaron a vender más de 1.200 strudels.

La próxima "Strudel Fest" está pautada para el 2027. La 12° edición de la fiesta se llevará a cabo el 5, 6 y 7 de mayo.

Por qué el pueblo de Santa María es ideal para una escapada en familia

Este pueblo con raíces alemanas es ideal para una escapada en familia porque no solo podrán disfrutar de comida típica de Alemania, además, van a entrar en contacto con la identidad del lugar a través del circuito histórico que incluye:

  • Paseo por la Casa del Fundador, un espacio que se reconstruyó con la misión de que los turistas puedan conocer cómo vivían los alemanes del Volga en aquella época. El lugar, además, tiene una cervecería artesanal y un museo.
  • Recorrido por la Parroquia Natividad de María Santísima, que cuenta con una estructura de estilo romano y techos de madera. Es una de las construcciones más significativas del pueblo.
  • Caminatas por la Plaza Andenkenplatz, se encuentra en el centro de la localidad y tiene exhibidos los carros que usaban los inmigrantes a finales del siglo XIX.
La próxima "Strudel Fest" se hará en 2027. Foto: Infocielo

Los habitantes de Santa María recomiendan también hacer trekking y aprender todo sobre el juego tradicional alemán llamado “Kosser” en tiendas del pueblo o con vecinos del lugar.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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