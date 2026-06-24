Las pizzerías emblemáticas de Buenos Aires: historia, precios y por qué siguen marcando la cultura porteña

La pizza, un clásico bien porteño Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

En Buenos Aires, la pizza no funciona solo como comida rápida: es una costumbre social, un lenguaje barrial y una escena urbana completa. La distinción de“Pizzería Emblemática Porteña”, impulsada por APYCE junto con el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad en 2025, dejó en claro que estos locales forman parte del patrimonio vivo porteño, con requisitos como producción artesanal en el local, más de 50 años de trayectoria y uso de hornos tradicionales.

Ese reconocimiento también valoró rasgos muy propios de la pizza porteña: la pizza al molde, el corte a cuchilla, la venta por porción en mostrador, la presencia de clásicos como muzzarella, fugazza, fugazzeta y jamón con morrones, además de la fermentación natural y el apego a recetas históricas.

Por eso, hablar de estas pizzerías es hablar de algo más profundo: la mezcla entre inmigración italiana, vida nocturna, fútbol, teatro y memoria familiar. Muchas nacieron en los años 30, cuando la Ciudad consolidaba su identidad moderna y la avenida Corrientes empezaba a convertirse en el gran escenario cultural porteño.

Güerrín, El Cuartito y Las Cuartetas: la avenida Corrientes que se come de pie

Güerrín es, para muchos, el gran símbolo de la pizza porteña. Fue fundada en 1932 por los inmigrantes italianos Franco Malvezzi y Guido Grondona, se mantiene en su local histórico de Av. Corrientes 1368 y hoy sigue siendo una de las referencias más fuertes del centro porteño. Su propia historia oficial la presenta como un punto de encuentro donde se mezclaron teatro, café y pizza, mientras que el sitio de Turismo porteño la define como un auténtico monumento gastronómico de la Ciudad.

La fuerza cultural de Güerrín está en esa postal que no envejece: comer una porción al paso, de pie, entre oficinistas, turistas y espectadores que salen del teatro. Además, su menú supera las 120 variedades, aunque la muzzarella y la fugazzetta con queso siguen siendo dos de las entradas obligadas para entender el ADN de la pizza porteña.

Pizzas emblemáticas de Buenos Aires Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Muy cerca aparece El Cuartito, otro clásico total de la identidad local. Abrió en 1934 en Talcahuano 937 y nació como un local diminuto y triangular donde primero se despachaban vinos y cervezas, antes de transformarse en una de las pizzerías más conocidas del país. Su sitio oficial remarca que creció sin publicidad, sostenido por la calidad, la atención familiar y una tradición que pasó de abuelos a nietos.

Ese detalle explica parte de su magnetismo: El Cuartito no es solamente una pizzería, sino un pequeño santuario de la cultura popular, con paredes cargadas de afiches, deporte e historia barrial. Allí la experiencia va mucho más allá del plato, y por eso sigue siendo una parada habitual tanto para turistas como para porteños.

Si Corrientes tiene una mística pizarrera, Las Cuartetas es una de sus casas sagradas. Fundada en 1932, ubicada en Av. Corrientes 838, se consolidó como un emblema por su pizza al molde, su cercanía con el circuito teatral y su permanencia en el imaginario colectivo. Canal 26 recuerda, además, un momento que terminó de meterla en la historia pop argentina: Diego Maradona y Claudia Villafañe celebraron allí su casamiento por civil.

El Cuartito, pizzería. Foto: Ciudad de Buenos Aires

La historia empresaria de Las Cuartetas también suma espesor: comenzó con una dupla de españoles y en 1955 pasó a manos de un grupo de empleados que compró el fondo de comercio, un dato que resume muy bien su ADN popular. Es una porción de Buenos Aires en el sentido literal y simbólico.

Banchero y Angelín: dos clásicos que cambiaron la historia de la pizza porteña

Si hay una pizzería asociada a un “invento” dentro del mito gastronómico de Buenos Aires, esa es Banchero. Fundada en 1932 en La Boca, con local histórico en Av. Almirante Brown 1220 y presencia también en Corrientes, la tradición más difundida sostiene que allí Juan Banchero creó la fugazza con queso, una especialidad que quedó ligada para siempre al repertorio porteño.

Cuánto cuesta comer en Banchero Foto: Instagram Banchero

Banchero fue declarado Sitio de Interés Cultural por el Gobierno porteño en 2002, lo que refuerza su valor más allá de la cocina. No es casual: La Boca fue uno de los barrios más marcados por la inmigración italiana, y la pizzería resume muy bien esa mezcla entre puerto, familia, horno y tradición.

Por su parte, Angelín ocupa un lugar único porque se la reconoce como la casa creadora de la pizza canchera, esa versión sin muzzarella, con salsa especiada, que nació cuando el queso era caro y se vendía en las puertas de las canchas. La pizzería funciona desde 1938 en Av. Córdoba 5270, en el límite entre Villa Crespo y Palermo, y mantiene una identidad tan singular que sigue siendo referencia obligada para quienes buscan una tradición menos turística y más barrial.

Las mejores pizzerías para comer pizza al molde en CABA Foto: Instagram @angelin.pizzeria

La leyenda de Angelín también tiene un capítulo internacional: distintos perfiles del local y reseñas históricas recuperan la anécdota de que Frank Sinatra probó su pizza durante su paso por Buenos Aires, reforzando la fama de una casa que todavía hoy defiende una receta distinta a todas.

Dónde quedan y cuánto cuesta comer hoy en estas pizzerías emblemáticas

Los siguientes valores son precios de referencia relevados entre 2025 y 2026; pueden variar según inflación, salón, barra, delivery o tamaño del pedido.

Güerrín — Av. Corrientes 1368 . Precios guía: muzzarella $29.900 , fugazzetta con queso $37.200 , gaseosa 350 cc $4.400 y cerveza de litro $11.500 .

El Cuartito — Talcahuano 937 . Referencia de ticket en marzo de 2026: pizza grande napolitana con roquefort $41.000 , porción de fugazzeta $5.500 , gaseosa $4.400 y porrón $8.100 .

Las Cuartetas — Av. Corrientes 838 . Precios guía: súper muzzarella grande $27.000 y pizzas especiales en un rango de $33.500 a $39.000 ; otra referencia de enero de 2026 ubica la Súper Cuartetas en $48.000 y la cerveza de litro en $10.000 .

Banchero — Av. Almte. Brown 1220 , Av. Corrientes 1300 y Av. Corrientes 1604 . En relevamientos de 2026 figuran la muzzarella al molde a $26.900 , la napolitana a $34.000 , la cuatro quesos a $55.000 y vinos de 3/4 desde $24.000 .

Angelín — Av. Córdoba 5270. Últimos valores publicados: canchera tradicional de 16 porciones $41.300, calabresa $35.000, anchoas $35.000, fugazzetta $35.000 y completa $40.000.

La verdadera influencia de estas pizzerías en la cultura porteña

La influencia de estas casas se entiende cuando se mira todo lo que representan fuera del plato. Güerrín quedó asociada al ritual post-teatro de Corrientes; El Cuartito condensó el espíritu familiar y popular del centro; Las Cuartetas se volvió una postal de celebraciones y noches porteñas; Banchero conectó pizza e inmigración en La Boca; y Angelín mantuvo viva una receta nacida del fútbol y de la economía popular.

En conjunto, estas pizzerías ayudaron a construir una idea muy concreta de Buenos Aires: una ciudad que discute de fútbol, va al teatro, toma moscato, come de pie, vuelve con la familia y convierte una receta inmigrante en seña de identidad propia. Por eso siguen vigentes: no venden solo pizza, venden memoria urbana.