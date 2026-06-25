Qué tiene Güerrín que nadie la supera: la pizzería de Corrientes con la fila más famosa de Buenos Aires

Esperar parado por una porción que forma parte de la identidad gastronómica de Buenos Aires desde 1932 Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

En pleno 2026, con el Mundial como telón de fondo y con el turismo receptivo mostrando una mejora interanual en la Argentina, hay un clásico porteño que sigue apareciendo en todas las postales de la Ciudad: Güerrín, la pizzería de Avenida Corrientes 1368 que convirtió la espera en parte de la experiencia y a la pizza al molde en una ceremonia que atraviesa generaciones. En el primer trimestre del año ingresaron al país 1.725.800 turistas no residentes, un 4,8% más que en igual período de 2025, mientras que en abril de 2026 se registraron 755 mil visitantes no residentes, de los cuales 463,1 mil fueron turistas.

No se trata solo de una pizzería famosa. Güerrín es uno de esos lugares que lograron algo cada vez más difícil: mantenerse vigente sin resignar identidad. En una avenida marcada por los teatros, las librerías, las marquesinas y la vida nocturna, este ícono gastronómico sigue convocando tanto a quienes crecieron comiendo una porción de muzzarella al paso como a quienes llegan desde el exterior buscando una experiencia auténticamente porteña.

Nació antes que el Obelisco y todavía marca el pulso de Corrientes

La historia de Güerrín empezó en 1932, cuatro años antes de la inauguración del Obelisco, en el mismo local donde continúa funcionando hasta hoy. Distintas crónicas coinciden en que fue fundada por inmigrantes genoveses y en que su crecimiento fue tan sostenido como singular: nunca apostó por una red de sucursales, sino por ampliar la experiencia en su única sede, sobre una de las avenidas más emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires.

En Avenida Corrientes 1368, entre teatros, marquesinas y turistas de todo el mundo, Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Ese origen explica buena parte de su mística. Lo que comenzó como un espacio pensado para comer al paso, con una barra simple y un ritmo veloz, terminó convirtiéndose en una institución urbana. Con el tiempo se sumaron salones, nuevas áreas de atención y un despliegue interno que hoy impresiona incluso a quienes creen conocer de memoria la noche porteña. El local llegó a desarrollar una escala capaz de recibir a cientos de comensales e incluso rondar la capacidad de hasta mil personas al mismo tiempo, según distintas publicaciones recientes.

El horno a leña que alimentó una leyenda porteña

Si hay un símbolo que resume el alma de Güerrín, es el horno número 1, el original, asociado desde hace años a una historia que ya forma parte del mito del lugar: la de un fuego que nunca se apaga. Crónicas periodísticas sobre la pizzería reforzaron esa idea y remarcaron que ni siquiera en los momentos más difíciles dejó de mantenerse encendido, como si custodiar la llama también fuera una manera de proteger la memoria del local.

Esa permanencia no es solo sentimental: también habla del método de cocción que convirtió a Güerrín en una referencia de la pizza porteña al molde. Distintas notas publicadas en 2025 y 2026 coinciden en que la casa trabaja con cinco hornos a leña y que su producción diaria puede superar las 1.000 pizzas, con picos todavía mayores durante fines de semana y jornadas de alta demanda.

Güerrin sostiene una liturgia porteña que atraviesa generaciones Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

La receta, además, se volvió parte de su identidad. La pizza al molde, de masa generosa y queso abundante, es una marca registrada del estilo porteño y una de las razones por las que el local sigue apareciendo entre los recomendados por viajeros, guías y publicaciones gastronómicas. En su sitio oficial, la marca destaca que ofrece más de 120 variedades de pizza y recuerda que en 2023 su fugazzetta recibió reconocimiento internacional.

Cómo la fila se volvió una postal de Buenos Aires

En Güerrín, la fila dejó de ser un detalle logístico para transformarse en parte del paisaje. La imagen de personas esperando sobre Corrientes, a cualquier hora del día, ya funciona como una escena repetida para porteños y turistas. La explicación no está solo en la fama, sino también en la experiencia completa: comer una porción de pie en la barra, esperar una mesa entre salones históricos o dejarse llevar por ese recorrido interior que sorprende por su tamaño y por su aire de viejo ritual urbano.

Esa atracción también se refleja en el ecosistema digital. En diciembre de 2025, Canal 26 informó que la pizzería había alcanzado casi 188 mil reseñas en Google, con un promedio de 4,7 estrellas. Ya en 2026, nuevas publicaciones la ubicaron por encima de las 200 mil reseñas en Google Maps, consolidándola como uno de los establecimientos gastronómicos más reseñados del planeta.

El dato importa porque ayuda a entender por qué hoy Güerrín aparece en las rutas del turismo internacional casi como una visita obligada. Para muchos extranjeros, ya no es solo una pizzería famosa: es una forma de entrar en contacto con una Buenos Aires más real, más ruidosa y más sabrosa, esa que mezcla tradición, velocidad, teatro, nostalgia y mesa compartida en una sola experiencia.

Por qué Güerrín sigue siendo un clásico que no envejece

En una ciudad donde las modas cambian rápido, Güerrín conserva algo raro: la capacidad de seguir siendo contemporánea sin renunciar a lo que la hizo grande. Su vínculo con la noche de Corrientes, con el público de los teatros y con el hábito de la pizza después de una función es parte de una tradición porteña que se sostuvo durante décadas y que todavía hoy se renueva en cada servicio.

En pleno Mundial 2026, el clásico de la pizza se reafirma como una visita obligada para locales y extranjeros Foto: Instagram @pizzeriaguerrin

Por eso, la fila no ahuyenta: atrae. Lejos de funcionar como obstáculo, confirma que ese lugar todavía despierta deseo. Güerrín no se visita solo para comer; se visita para ser parte de una escena que ya pertenece al imaginario de Buenos Aires. Y quizá allí esté su mayor secreto: haber logrado que una porción de pizza, un horno a leña y una espera sobre la vereda se conviertan, juntos, en un emblema de la Ciudad.

Ubicación, horarios y precios de Güerrín en 2026

Güerrín está ubicada en Av. Corrientes 1368, Ciudad de Buenos Aires, en pleno circuito teatral porteño. Distintas publicaciones y guías online coinciden en que funciona todos los días, con horario habitual de 11:00 a 01:00, y con extensión hasta las 02:00 los viernes y sábados. También se destaca que trabaja sin reservas, uno de los factores que explica la dinámica constante de su fila.

En cuanto a los precios de referencia en 2026, una pizza de muzzarella figura alrededor de $29.900, la fugazza cerca de $25.200, la napolitana en torno a $31.600, la fugazzetta con queso aproximadamente $37.200, mientras que las empanadas arrancan en torno a $4.300. Entre las bebidas, una gaseosa aparece cerca de $4.400, un chopp alrededor de $7.200 y una cerveza de litro en $11.500. Como sucede con toda carta gastronómica, los valores pueden modificarse con el tiempo.

En una Buenos Aires que cambia, se reinventa y suma nuevos visitantes año tras año, Güerrín sigue firme en el mismo lugar, con la misma promesa y con el mismo efecto: hacer que una simple porción de pizza parezca suficiente para explicar, aunque sea por un instante, por qué esta ciudad tiene clásicos que no se discuten.